「D&I AWARD 2025」最高位の「ベストワークプレイス」に認定

パナソニック インダストリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員・CEO：小澤正人、以下、当社）は、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）に取り組む企業を評価・認定する日本最大のアワード「D&I AWARD 2025」（株式会社JobRainbow）において、最高位である「ベストワークプレイス」に認定されました。

「D&I AWARD 2025」は、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）に取り組む企業を評価・認定する日本最大のアワードで、応募企業の取り組みを「ジェンダー」「育児・介護」「障がい」「多文化共生」「LGBTQ+」の5つのテーマにおいて100項目で採点・評価し、スコアに応じて4つのランクに認定を授与するものです。

当社が「Differences are Wonderful」を合言葉に、「アンコンシャスバイアス啓発」「多様な人財の活躍」「働く環境・制度」の3本の柱を軸におき、社員一人ひとりが『想い』を動かしながら働くことができる職場づくりに取り組んできた点が評価されたものです。

【具体的な取り組み】

・アンコンシャスバイアス啓発

2022年度から全社員を対象に「アンコンシャスバイアス」に関する研修を継続的に実施。2024年にはアンコンシャスバイアス啓発ツール「アンコンかるた」を自社で開発。社員の実体験をもとに五・七・五の標語とイラストで構成され、オフィス・工場などさまざまな職場環境にいる社員が、短時間で効果的に学べるツールとして活用しアンコンシャスバイアスに対する理解を深めています。

・多様な人財の活躍

性別、国籍、ライフスタイルの違いにかかわらず、すべての人が自分らしく働ける職場環境の実現を目指し、社員一人ひとりの意識を育むための啓発活動に取り組んでいます。ジェンダーギャップ解消の推進として、将来のリーダー候補が経営層との1on1を通じて視座を高め、自身のキャリアを主体的に考える機会を提供する「スポンサーシッププログラム」を実施。また、育児休業取得を促進するため、社員が安心して育児に向き合えるよう、最大4週間の育児休業有給化制度を導入しています。さらに、外国籍や障がいをはじめ、さまざまなテーマに関する啓発セミナーを定期的に開催するなど、誰もが自分らしく働ける環境づくりを進めています。

・働く環境・制度

社員が自身のライフスタイルや事情に応じて、勤務場所を柔軟に選択できる制度「フリーオフィス制度」や育児や介護をする社員、また本人の病気治療に対して時短勤務や週4日、週3日勤務を認める「ワーク＆ライフサポート勤務制度」など、ライフステージや価値観に応じた柔軟な働き方を支援する制度を整えるとともに、働き方に対する社員の意識向上にむけた啓発活動も継続的に行っています。

当社は、社員一人ひとりの“想い”を起点とした挑戦が称賛され報われる文化をつくり、個人が持つ能力を最大限に解き放つことを通じて、人と組織が共に成長し続ける会社を目指し、新たな人財戦略の元、さまざまな人事制度や仕組みの導入を進めています。これからも、誰もが公平に挑戦する機会を得ながら、多様な人財が個性や強みを最大限に活かして活躍し、成長できる会社を目指していきます。

■D&I AWARD 2025とは

D&I AWARDは2021年度より始まった、ダイバーシティ＆インクルージョンに取り組む企業を認定する日本最大のアワードです。日本で活動する応募企業のD&Iの取組みを独自の指標で採点し、スコアに応じて認定を授与します。

https://diaward.jobrainbow.jp/top

【パナソニック インダストリー株式会社について】

パナソニック インダストリー株式会社は、電子デバイス・マテリアル等の開発・製造・販売を手掛ける、パナソニックグループの事業会社です。グローバル約39,200人の従業員を擁し、2025年3月31日終了の会計年度で1兆836億円の売上高を計上しています。私たちは、「多様なデバイステクノロジーでより良い未来を切り拓き、豊かな社会に貢献しつづける」をミッションにかかげ、情報化社会の進展にともなうデータ爆発、モビリティ社会における環境・安全性要求の高まり、モノづくりにおける労働力不足などを背景に、継続的な進化が求められる領域に注力し、コンデンサや電子材料など、当社固有の材料技術やプロセス技術で特長の際立つ顧客価値を提供し続けていきます。当社の詳細については https://www.panasonic.com/jp/industry をご覧ください。

