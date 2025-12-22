GLION ARENA KOBEが4,000名のペンライトの光に包まれる。 ジーライオングループ、年に一度の表彰式典『G-MIND AWARD 2025』を開催

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ 所在地：兵庫県神戸市)は2025年9月2日（火）、本年4月に開業したばかりの次世代アリーナ「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）」を貸し切り、年に一度の社内表彰式「G-MIND AWARD 2025」を開催いたしました。

当日は国内外のグループ各社から約4,000名の社員が一堂に集結。「人」こそが最大の資産であるという考えのもと、年間を通じて企業理念を体現し、お客様に感動を届けるとともに、従業員同士の感動を創出した社員・チームを、全11部門にわたり表彰しました。

当日のダイジェスト映像

約4,000名の社員が集う会場のスケール感や、受賞者の涙と笑顔、そして全員のペンライトが一つに重なった光景をぜひ映像でご覧ください。 ジーライオングループで働く「人」の等身大の姿を感じていただけます。

▶G-MIND AWARD 2025 at GLION ARENA KOBE [ダイジェスト・レポート](https://youtu.be/0fSoATlnflk)

表彰部門一覧

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0fSoATlnflk ]

本年度は、事業領域や職種に応じた11の部門を設けました。

各部門のノミネート者がステージで紹介される中、「BEST TEAM AWARD」「BEST MANAGER AWARD」、そして最高栄誉である「GLION AWARD」のグランプリ発表は、会場の巨大スクリーンを用いたドラマチックな映像演出にて行われ、会場からは割れんばかりの拍手と歓声が湧き起こりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36445/table/635_1_826088a68eaf79db42a7eb18862b0a33.jpg?v=202512220122 ]

本表彰式は、グループの結束を強め、社員一人ひとりの情熱に感謝と敬意を表する場として開催されています。 会場となった「GLION ARENA KOBE」は、神戸ウォーターフロントに誕生した新たなランドマークです。最新鋭の演出設備を駆使し、特別ゲストによるライブパフォーマンスや、社員参加型のエンターテインメントを展開。フィナーレでは参加者全員がペンライトを振り、グループカラーの光に包まれました。

今後の展望

ジーライオングループは、この表彰式を通じて育む「感謝の心を伝える文化」を原動力に、来年以降もお客様へさらなる価値と感動の体験を創造してまいります。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building





ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/