QuizKnockと日本精工がコラボ！　科学の知識を総動員して、カラクリ装置の完成を目指す動画が公開されました

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと日本精工株式会社（東京都品川区、取締役 代表執行役社長・CEO 市井明俊、以下NSK）がコラボしたYouTube動画が、2025年12月19日（金）に公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KmtB3Hp1wiE ]

■YouTube動画：【理系ホイホイ】知識総動員！賢すぎるカラクリ装置成功するまで帰れません

QuizKnockメンバーの須貝駿貴・鶴崎修功・山本祥彰の前に現れたのは巨大なカラクリ装置。どうやらこの装置を動かさないと、クイズに答えられないようです。しかしこのカラクリ装置はところどころ未完成で……！？ 科学の知識を総動員して、カラクリ装置の完成を目指す3人の姿にぜひご注目ください。

また動画に登場するカラクリ装置には、NSKが国内1位、世界3位のシェアを誇る「ベアリング」（NSK調べ、2024年度）をはじめ、その部品であるボールや「NSKリニアガイド(TM)」などが使われていました。QuizKnockメンバーの挑戦を通して、様々な科学の知識とNSKの技術力について楽しく学べる動画となっています。

【動画概要】

・タイトル：【理系ホイホイ】知識総動員！賢すぎるカラクリ装置成功するまで帰れません

・QuizKnock出演者：須貝駿貴、鶴崎修功、山本祥彰、ふくらP（司会）

・URL：https://youtu.be/KmtB3Hp1wiE

・公開日：2025年12月19日（金）

NSKとのコラボ動画は2024年8月にも公開されており、今回は第2弾のコラボとなりました。以下の前回のコラボ動画とあわせて、ぜひお楽しみください。

【誤答したら即帰宅】超高級リムジンでクイズ！スリル満点横浜ツアー！（2024年8月26日公開）

https://youtu.be/3xreN3YENdk

また、Web記事や須貝駿貴のYouTube、TikTokでのコラボも近日公開予定です。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

