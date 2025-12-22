検索離れ時代の新定番！AIが“好み”から見つける、あなたの暮らし探さない部屋探し『CHINTAIエージェント』登場

株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社 東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也 以下 CHINTAI ）は、ユーザーの好みや暮らし方をAIが分析し、従来の条件検索では出会えなかったお部屋や街を提案する『CHINTAIエージェント』を、2025年12月22日（月）に正式リリースいたしました。

検索離れが進む時代。お部屋探しにも“探さない”選択肢

近年、インターネット上の情報量はかつてないスピードで増加しており、世界のインターネットユーザーは、2024年には55.2億人と過去最高を記録しました。しかしその一方で、Google検索の回数は前年度の毎分630万回に対して、2024年は毎分590万回と前年比6％減少（※）。膨大な情報の中から本当に必要な情報を見つけ出すことへの“検索疲れ”や“検索離れ”の傾向が表れていると考えられます。

こうした傾向は住まい探しにおいても例外ではありません。私たちも、条件を入れるほど情報が増え、かえって迷いが深くなる―そうした“検索疲れ”の声に向き合ってきました。また、価値観やライフスタイルが多様化するなかで、家賃や間取りといった定型的な条件だけでは、自分に本当に合った住まいに出会うことが難しいのが現実です。

こうした背景を踏まえCHINTAIでは、AIからの質問にユーザーが答えていくことで、価値観や暮らし方の傾向をAIが理解し、本人も気づいていないニーズに応じたお部屋を提案する新サービス『CHINTAIエージェント』をリリースいたしました。本サービスのAIは、長年賃貸市場とユーザー行動を見つめてきたCHINTAIの知見をもとに、賃貸のプロフェッショナルが関与しながら磨き上げ、条件検索だけでは届かなかった本質的な提案を可能にしています。

“探さない”部屋探し『CHINTAIエージェント』について

『CHINTAIエージェント』は、 AIがあなたの価値観やライフスタイルを学習し、“自分では見つけられなかったお部屋との出会い”を叶えるサービスです。

CHINTAIエージェント：https://www.chintai.net/agent/

ポイント１. AIが価値観やライフスタイルを分析し、お部屋を提案

「お部屋での過ごし方」や「生活のリズム」など、暮らしに関する質問に5問答えるだけで、 AIがあなたの価値観やライフスタイルの傾向を分析。診断結果にもとづき、「暮らしの傾向」をキャッチコピーとともに生成し、LINE上にお届けします。さらに、AIが導き出した「おすすめの物件特徴」や「あなたに合う街」も提示。“自分好みの暮らし”をするためのヒントをお届けします。

ポイント２. ユーザーの好みにもとづき、お部屋のおすすめコメントを生成

AIが分析した診断結果にもとづき、提案したお部屋ごとに、「あなただけのおすすめコメント」を自動生成します。お部屋の特徴だけではなく、「街の雰囲気」や「周辺のお店」など、その街での暮らしまで想像できるような提案をお届け。「なぜこのお部屋がおすすめなのか」「どんな時間が過ごせるのか」といった視点で伝えることで、住む前からその街での暮らしをリアルにイメージすることができます。

ポイント３. 提案されたお部屋に「いいかも！/うーん…」で評価が可能

提案されたお部屋に対して、「いいかも！」「うーん…」という評価が可能です。AIはその評価にもとづいて理由をさらに質問し、「なぜそう感じたのか」を深掘りします。ユーザーとのやり取りを通じて、AIは価値観や物件に求める優先順位、好みを学習。やり取りを重ねるほど提案内容も進化し、まるで不動産会社とやり取りをしているような、お部屋探し体験が可能になります。

『CHINTAIエージェント』リリース背景

新聞の三行広告枠への賃貸物件情報の掲載から始まり、1975年には、間取図を掲載することで住まいの広さや構造を視覚的に伝える賃貸住宅情報誌『賃貸住宅ニュース』（現『情報誌CHINTAI』）を創刊。不透明になりがちだった賃貸市場において、「正確な情報提供」と「安心できる取引」を目指すスタンダードを築いていきました。

それから50年。CHINTAIは、雑誌からウェブ、アプリへと、時代に合わせて住まい探しの手法を進化させてきました。そして今、AIの台頭やSNSの普及により、“検索する”という行為そのものが変わり始め、お部屋探しのスタイルにも大きな転換期が訪れています。

こうした時代の変化を受けて、CHINTAIは、ユーザー一人ひとりの価値観やライフスタイルをAIが理解し、街や暮らしまで提案する新しいお部屋探しサービス『CHINTAIエージェント』を開発しました。お部屋探しを、“探す”から“出会う”へ。これからの住まい探しに、新しい選択肢を提供していきます。

担当者からのコメント

メディアディビジョン イノベーショングループ マネージャー 高橋 真（たかはし ちか）

徒歩12分の場所に、自分にぴったりのお部屋があるかもしれない。けれど今の検索型お部屋探しでは、「徒歩10分以内」と条件を入力することで、その物件には出会えない。そんな“あと一歩先の出会い”を逃してしまうのが、今の検索中心のお部屋探しだと感じています。

これまでの住まい探しは、条件を絞り込むほどに選択肢が狭まる仕組みでした。でも本当に大切なのは、家賃や距離といった数字だけではなく、「どんな時間を過ごしたいか」「どんな暮らしをしたいか」という感覚や価値観だと思います。

また、本サービスのAIは“賃貸を知らないAI”ではありません。50年にわたり住まい探しと向き合ってきたCHINTAIの知見をもとに、賃貸のプロフェッショナルの視点で磨き上げてきました。さらに、住まい探しの実態に合わせて、継続的にチューニングを重ねています。だからこそ、条件検索だけでは届かなかった、一人ひとりの暮らしに寄り添う提案を実現できると考えています。

『CHINTAIエージェント』は、そうした一人ひとりの想いやライフスタイルをAIが理解し、条件入力だけでは出会えなかったお部屋や街との“新しい出会い”を提案します。“ただ理想の条件を満たすお部屋”ではなく、“自分の暮らしにぴったりのお部屋”へ。そんな、本当に心地よい選択肢に出会える体験を、『CHINTAIエージェント』を通じて、もっと多くの方に届けたいと考えています。

お部屋探しを、“探す”から“出会う”へ。

CHINTAIは、時代の変化に寄り添いながら、ユーザー一人ひとりが自分らしい暮らしを叶えられるお部屋と出会える方法を、これからも追求していきます。

『CHINTAIエージェント』リリースキャンペーン

『CHINTAIエージェント』のリリースを記念して、『CHINTAIエージェント』でお部屋の希望条件・価値観の登録をされた方の中から抽選で50名様に、CHINTAIの公式マスコットキャラクター・チンタイガーのぬいぐるみが当たるキャンペーンを実施いたします。この機会に、ぜひご参加ください。



■対象期間

2025年12月22日（月）18：00～2026年1月12日（月）23：59

■対象者

キャンペーン期間終了までに、『CHINTAIエージェント』にて

「お部屋の希望条件・価値観」の登録を完了された方。

※12/22以前に条件登録をしたユーザーも応募対象内

■「お部屋の希望条件・価値観」登録手順

１.LINEで『CHINTAIエージェント』を友だち追加

２.届いたメッセージに従って、新規会員登録を行う

３.お部屋の希望条件・価値観を登録

