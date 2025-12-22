みなとみらいでゆったりと女子会が楽しめる！横浜東急REIホテルでの特別感あふれるランチセット

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

横浜東急REIホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい・総支配人 井上 雅晴）では、ビストロチャイナ「アンコール」(9階)にて、2026年1月3日(土)より、新ランチセット「アンコールスペシャルランチセット」の提供を開始いたします。　




https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r/restaurant/plan/137183/index.html


記念日や女子会に！時間制限なしのプチ贅沢ランチ

お席の時間制限がなく、ゆったりとお食事を楽しめる点が好評の同店のランチ。近年、女性同士のグループや記念日など特別なシーンでのご利用が増えていることから、ホテルならではのちょっぴり贅沢なひとときを演出する、特別感のあるランチセットをご用意いたしました。



セットは、気軽に楽しめる「ライトセット」、魚料理と肉料理の両方を味わえる「スタンダードセット」、コース仕立てで満足感の高い「プレミアムセット」の全3種類。ご予算やボリュームに合わせてお選びいただけます。いずれのセットも、点心やメインディッシュはオープンキッチンから出来たてを提供。さらに、サラダバー（サラダ・スープ・パン・ライス）に、デザート、ドリンクバーが付いたハーフブッフェスタイルでお楽しみいただけます。



天井が高く開放感あふれる店内で、時間を気にすることなく、同店ならではの洋食と中華を融合させたランチメニューを心ゆくまでご堪能ください。



※デザートイメージ

アンコール スペシャルランチセット 概要　【前日までの要予約】

■期間：通年 ＜2026年1月3日（土）より提供スタート＞


■時間：ランチタイム限定　11:30～14:30（L.O.14:00）


■料金：


・ライトセット＜点心1種＋肉料理＞　4,000円


・スタンダードセット＜点心2種＋魚料理＋肉料理＞　5,000円


・プレミアムセット＜前菜3種＋点心2種＋魚料理＋肉料理＞　6,000円


＊全てのセットに、サラダバー（サラダ・スープ・パン・ライス）・デザート・ドリンクバー付き



※表示料金は、サービス料・税金が含まれております


■メニュー例（スタンダードセット）：


本日の手作り点心2種 / 真鯛のポワレ 彩り2種ソース / 牛フィレ肉のポワレ 中華特製ソース


■予約方法：ホテル公式サイト または お電話にてご予約ください
※前日までの要予約


レストラン 概要

ビストロチャイナ「ENCORE（アンコール）」（9F）


席数：72席


営業時間：朝食 7：00～10：00 （L.O.10:00）／ ランチ 11：30～14：30 （L.O.14:00）



ビストロチャイナ「アンコール」

横浜東急REIホテル 概要


横浜東急REIホテル

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6


アクセス：みなとみらい線「新高島駅」 徒歩約2分


JR・東急線・京急線他「横浜駅」 徒歩約10分


施設構成：客室（234室）、レストラン、グラブ＆ゴー、コワーキングスペース


公式サイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r


公式Instagram：https://www.instagram.com/yokohama_tokyu_rei/





【お客さまのお問い合わせ先】

横浜東急REIホテル 9F　ビストロチャイナ「アンコール」


Phone：045-663-0138（9:00～16:00/直通）


https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r



※写真はイメージです