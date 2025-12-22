みなとみらいでゆったりと女子会が楽しめる！横浜東急REIホテルでの特別感あふれるランチセット

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

横浜東急REIホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい・総支配人 井上 雅晴）では、ビストロチャイナ「アンコール」(9階)にて、2026年1月3日(土)より、新ランチセット「アンコールスペシャルランチセット」の提供を開始いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r/restaurant/plan/137183/index.html

記念日や女子会に！時間制限なしのプチ贅沢ランチ

お席の時間制限がなく、ゆったりとお食事を楽しめる点が好評の同店のランチ。近年、女性同士のグループや記念日など特別なシーンでのご利用が増えていることから、ホテルならではのちょっぴり贅沢なひとときを演出する、特別感のあるランチセットをご用意いたしました。

セットは、気軽に楽しめる「ライトセット」、魚料理と肉料理の両方を味わえる「スタンダードセット」、コース仕立てで満足感の高い「プレミアムセット」の全3種類。ご予算やボリュームに合わせてお選びいただけます。いずれのセットも、点心やメインディッシュはオープンキッチンから出来たてを提供。さらに、サラダバー（サラダ・スープ・パン・ライス）に、デザート、ドリンクバーが付いたハーフブッフェスタイルでお楽しみいただけます。

天井が高く開放感あふれる店内で、時間を気にすることなく、同店ならではの洋食と中華を融合させたランチメニューを心ゆくまでご堪能ください。

アンコール スペシャルランチセット 概要 【前日までの要予約】

※デザートイメージ

■期間：通年 ＜2026年1月3日（土）より提供スタート＞

■時間：ランチタイム限定 11:30～14:30（L.O.14:00）

■料金：

・ライトセット＜点心1種＋肉料理＞ 4,000円

・スタンダードセット＜点心2種＋魚料理＋肉料理＞ 5,000円

・プレミアムセット＜前菜3種＋点心2種＋魚料理＋肉料理＞ 6,000円

＊全てのセットに、サラダバー（サラダ・スープ・パン・ライス）・デザート・ドリンクバー付き

※表示料金は、サービス料・税金が含まれております

■メニュー例（スタンダードセット）：

本日の手作り点心2種 / 真鯛のポワレ 彩り2種ソース / 牛フィレ肉のポワレ 中華特製ソース

■予約方法：ホテル公式サイト または お電話にてご予約ください

※前日までの要予約

レストラン 概要

ビストロチャイナ「ENCORE（アンコール）」（9F）

席数：72席

営業時間：朝食 7：00～10：00 （L.O.10:00）／ ランチ 11：30～14：30 （L.O.14:00）

横浜東急REIホテル 概要

ビストロチャイナ「アンコール」横浜東急REIホテル

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

アクセス：みなとみらい線「新高島駅」 徒歩約2分

JR・東急線・京急線他「横浜駅」 徒歩約10分

施設構成：客室（234室）、レストラン、グラブ＆ゴー、コワーキングスペース

公式サイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r

公式Instagram：https://www.instagram.com/yokohama_tokyu_rei/

【お客さまのお問い合わせ先】

横浜東急REIホテル 9F ビストロチャイナ「アンコール」

Phone：045-663-0138（9:00～16:00/直通）

https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r

※写真はイメージです