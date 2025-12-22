「ミスマガジン2027」始動！“日本一おせっかい”なミスコンテストに一大リニューアル　「ミスマガジン2027」本日12月22日(月)からエントリー開始

株式会社講談社

2027年に45周年を迎える「ミスマガジン」を運営する株式会社講談社は、2025年12月22日（月）より「ミスマガジン2027」のエントリーを開始します。

また今回より、「ミスマガジン」は“日本一おせっかい”なミスコンテストとして生まれ変わります。

2027年1月19日（火）に発表されるグランプリ受賞者には、賞金100万円に加え、「ヤングマガジン」表紙出演、およびソロ写真集発売という3大特典が進呈されます。さらに、今回より準グランプリを新設し、受賞者には賞金50万円と写真集発売が進呈されます。

エントリーは「ミスマガジン2027」公式エントリーページより受け付けており、期間は2025年12月22日（月）～2026年2月28日（土）23:59となります。

■リニューアル内容

１.審査期間の延長および審査フローの増設

従来はベスト16からスタートしていた審査を、ベスト20からに拡大。ベスト20→ベスト10→ファイナリスト決定と、さらに段階を踏むことで、より多くの方に応援していただける審査フローとしました。

２.参加者の個性や内面をより訴求できる新審査を創設

ドキュメンタリー動画や文章による自己PRなど、グラビアにとどまらず、参加者の個性や内面をより深く知っていただくための審査項目を設けます。さらに、審査期間中には追加の新企画も実施予定です。

３.受賞内容の変更

従来のグランプリに加えて、新たに準グランプリ（ミスヤングマガジン／ミス週刊少年マガジン）を創設。さらに、各賞の受賞者には写真集の制作を確約します。

４.賞金の増設

グランプリへの100万円に加え、新設された準グランプリにも50万円の賞金を贈呈いたします。

５.タレントパワーの強化

各受賞者の発表後には、グラビア活動に加え、SNS活用術をはじめとした様々なスキルを習得できるよう、事務局が継続的にフォローしてまいります。

■「ミスマガジン2027」について

ミスマガジン2027は、2025年12月22日（月）より応募をスタートし、 2026年2月28日（土）まで応募を受け付けております。

ミスマガジン2027では、審査期間を約1年間に延長し、審査過程の中で応募者1人1人の個性や内面を審査するコンテンツを展開。

審査期間だけでなく、見事グランプリや各賞を受賞した方には、1人1人の強みにあった形で活躍できる人材に成長していただくため、様々な活躍の場にチャレンジする機会を用意いたします。

■受賞特典

【グランプリに贈られる3大特典】

【準グランプリ（ミスヤングマガジン／ミス週刊少年マガジン）に贈られる特典】

1.賞金50万円 2.写真集の発売

■応募概要

【応募方法】

下記、特設サイトよりエントリー可能です。（※応募条件はサイト内に記載しております。）

https://miss-maga.jp/entry/

【募集要項】

●2002年4月1日～2010年3月1日生まれの未婚の女性（ただし、未成年の方は保護者の同意が必須）。国籍は不問ですが、審査は日本語で行います。

●芸能活動歴や経験は不問。現在所属している芸能事務所やグループがある方も兼任可

（ただし所属事務所や所属グループの同意が必須。現活動と「ミスマガジン2027」としての活動を

並行してできる時間がある方に限る）。

●水着でのグラビア撮影、及びその写真・ムービーを雑誌・ネット・アプリに掲載可能な方。

●「ミスマガジン2027」審査に参加可能な方。また、グランプリ決定後の活動に参加可能な方。

（『ヤングマガジン』『週刊少年マガジン』『ヤンマガWeb』グラビア撮影、ライブ配信、

ネット放送等番組出演、ラジオパーソナリティ、演技の仕事等を予定）

【スケジュール・審査方法】（※日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96399/table/36_1_436f1aade839625f85e409d7f2cfe0da.jpg?v=202512220122 ]

■ミスマガジンの様々な活動

ミスマガジンでは、グランプリ受賞者をはじめ各賞の受賞者に対し、特典の贈呈にとどまらず、年間を通じて様々な活動を継続的にサポートしています。

■「ミスマガジン」について

1982年にスタートしたミスコンテスト。中川翔子、北乃きい、倉科カナ、新川優愛、衛藤美彩、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈、一ノ瀬瑠菜、葉月くれあなど各賞受賞者がグラビアだけでなくドラマや演劇、CMでも活躍中。

2027年に45周年を迎える本コンテストは、「日本一おせっかい」なミスコンテストとして、芸能界を志す女の子たちがミスマガジンの活動を経て女優、タレント、モデルなど様々な方面で活躍していき、“人生の分岐点”となるよう一層サポートできるように、一大リニューアルをいたします。

ミスマガジン公式サイト：https://miss-maga.jp/