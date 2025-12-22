【新刊書籍のご案内】『デザイナー採用の教科書 成長する組織に必要な「デザイン人材」の見つけ方・育て方』12月22日発売

株式会社宣伝会議

広告・マーケティングの専門出版社 株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、『デザイナー採用の教科書 成長する組織に必要な「デザイン人材」の見つけ方・育て方』を12月22日、全国の有力書店とオンライン書店で発売します。登録者数1万7000人、日本最大級のデザイナーキャリア支援サービス「ReDesigner」が培ってきた採用・育成の方法論を体系化。人事担当者だけでなく、デザインの力を事業や経営に生かしたい経営者の方にもお読みいただきたい一冊です。

2025年12月22日発売／発行：宣伝会議

著：株式会社グッドパッチ ReDesignerチーム

定価：2,310円（本体2,100円＋税）

ISBN：978-4-88335-629-4

四六判／244ページ

ご購入はこちら :https://amzn.to/492Wa1w

日本で初めて上場したデザイン会社

グッドパッチが導き出した「デザイナー採用」の答え。

登録者数1万7000人、日本最大級のデザイナーキャリア支援サービス

「ReDesigner」の知見を体系化。

１.失敗しない採用フローを詳細解説

２.採用市場の最新動向がデータでわかる

３.採用・育成の成功事例から学べる

なぜ、いま「デザイナー」は企業の競争力を左右する存在になっているのか？

その歴史的経緯も振り返りながら、これからの企業に必要なデザイナー像を描き出す。

本書はこのような方におすすめです：

〇初めてデザイナー採用に挑戦する人事担当者

〇デザイナーも含めたチーム全体のパフォーマンスを最大化させたい事業責任者

〇デザインを経営の武器として使いこなしたい経営者

内容紹介

DX化が進み、デジタルプロダクト開発があらゆる業種・業態の企業で行われるようになった近年、デザイナー（特にUI/UX領域）の採用ニーズが急激に高まっている。インハウスで働くデザイナーや社内にデザイン組織を抱える企業が増え、いまやデザインやデザイナーは社内に抱えるべき無形資産であるとの認識も高まっている。しかし、デザイナーの採用の特殊性（スキル・職能への理解、評価・育成の難しさ）から、採用が思うように進まない、育成ができない課題を抱える企業は多い。本書は、こうした課題に応え、デザイナー採用および育成についてのノウハウを提供する。著者のグッドパッチは、UI/UXデザインに強みを持ち、日本で初上場したデザインカンパニー。デザイナーに特化したキャリア支援サービス「ReDesigner」を通じて培った知見を初めて公開する。

著者プロフィール

採用市場のトレンドを独自の調査データで解説。デザイナー採用難の解決に役立つ実践的なノウハウも公開。

株式会社グッドパッチ

2011年設立のデザインカンパニー。さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う。「デザインの力を証明する」ミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げ、デザインによる課題解決と価値創造に取り組む。2020年6月に日本のデザイン会社として初めて東京証券取引所マザーズ（現グロース）に上場。

ReDesigner

2018年にグッドパッチが立ち上げたデザイナー特化のキャリア支援サービス。企業とデザイナーのミスマッチをなくし、デザイナーが最大限パフォーマンスを発揮できる社会を実現することを目指す。デザイン業界の発展に貢献することを目的に、企業とデザイナー双方に独自調査を行った『ReDesigner Design Data Book』を2019年より継続的に発行。グッドデザイン賞2021 受賞。

目次

はじめに

1章 企業の成長を支えるデザイナーの力

ビジネスが拡大している事業やサービスの裏側にはデザイナーがいる／行政もデザイナー採用に乗り出している／デザインが解決できる事業・経営課題はさまざま／デザインが解決できる課題の共通項は？ キーワードは「顧客体験」／企業価値を押し上げる「ブランド体験」

2章 企業のデザインシフト70年史

「人を魅了するデザイン」から「経営資源としてのデザイン」へ／戦後～1990年代：工業デザインと広告デザインの時代／経営者とタッグを組み、企業の経営に参画するデザイナーの登場／2000年代：インターネットの普及がもたらした変化／ビジネスにおけるデザインへの関心の高まりと「デザイン思考」の普及／UI/UXデザインの源流─2007年、iPhoneの登場／2010年代：アプリ開発やSaaSの普及でサービスデザインの市場が拡大／2010年代～：DXの波とデザイン経営宣言／スタートアップにおけるデザイン組織の台頭、CDOやCXOの設置へ／グローバルでデザイン会社を買収する動きも活発化／企業のデザイン投資額も上がっている／デザイン投資を阻害する要因で最も大きいのは「デザイナー採用」

3章 デザイナー採用市場の変化

「デザイン組織を拡大したい」と答えた企業が増加／デザイナーの職種も多様化している／年収1000万円を超えるデザイナーも増加／複数のスキルを併せ持つ職種ほど年収も高い／職種別のデザイナーの採用ニーズ――なぜ採用難度は上がっているのか／インハウスデザイナーと社外デザイナー、役割の違いは

4章 だからこの人を採用する ― 失敗しないデザイナー採用フロー

デザイナー採用の特殊性とは？ ／Step1 採用計画／ Step2 募集/採用広報／Step3 選考／デザイナーの特性を理解することが、採用成功への近道／デザイナーのスキルマップを作成すると、理解が深まる／新卒採用は「ポテンシャル採用」 ／若手との面接で、ポテンシャルを知ることのできる質問とは？ ／エグゼクティブ層には業務委託期間を設ける／採用までUIデザイナーなら半年、UXデザイナーなら１年、エグゼクティブなら２年以上かかる／デザイナー向けコラム 選ばれるデザイナーになるために

５章 入社してからが本番 ― 活躍支援と育成スキーム

デザイナー育成における課題とは？ ／評価制度の構築 デザイナー専用の評価制度はどのように作ればいいか／ポイントはデザイナーへの「期待値」の明確化／歴史あるデザイン組織ならではの課題もある／評価制度の変更は、在籍デザイナーの意識変革とセットで行う／マネジメント人材の育成・確保 社内で育成するか、外部から確保するか／スペシャリストとマネージャー両方のキャリアパスを用意する／育成スキームのナレッジ不足 安心して挑戦し、成長し続けられる場を用意する／「スキルが身につかない」と思われた会社は離職されやすい／退職理由で一番多いのは「会社のデザインに対する考え方との不一致」 ／余白を持たせることでデザイナーは成長する

６章 実践から学ぶ ― 事例で読み解くデザインの貢献

NTTドコモビジネス【KOEL】――ゼロからデザイン組織を立ち上げ、大企業の中で独自の立ち位置を確立／マネーフォワード――「個人」も「組織」も一緒に伸びていく、「成長するデザイン組織」 ／丸井グループ×グッドパッチ【Muture】――現場の業務に伴走しながら、組織を内側から変えていく

7章 ReDesignerが考える、これからのデザイナー像

不確実性を越え、進むべき未来を見出すデザイナーの力

土屋尚史（グッドパッチ 代表取締役 兼 CEO）×佐宗純（グッドパッチ ReDesigner 設立者）×宮本実咲（グッドパッチ ReDesigner 事業責任者）

おわりに

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

