チョコミン党に捧ぐ！ミントチョコだけのコースも新登場。フェリシモ「幸福のチョコレート(R)」が世界＆日本のチョコを毎月自宅に届ける３つの定期予約コースの申し込みを開始

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、希少な海外ローカル・プレミアムチョコレートの専門カタログ・ウェブサイト「幸福（しあわせ）のチョコレート(R)」のブランド「ME＆CHOCOLATE」から、チョコライフデザイナーはるが厳選したチョコをお届けする３つの年間／半年の定期予約コースが、12月17日（水）よりお申し込みを受け付け中です。

12ヵ月コースでは、季節の移ろいや日常の中で、それぞれの時間を輝かせてくれるようなチョコレートを世界からお届け。また、好評だった日本国内の人気チョコレートブランド6店のチョコをお届けする６ヵ月コースも再び登場。地元で愛されるチョコの楽しみ方を、まずは日本のローカルから味わう6ヵ月です。また、今年は新たに世界からミントチョコが毎月届く６ヵ月コースも新登場。チョコミン党にはたまらない、宝石のようなミントチョコを半年間楽しめるだけでなく、世界各国でどんなミントチョコが食べられているのかを実際に味わって知ることができる貴重な機会です。

世界を、日本を旅するような気分で毎月チョコが届き、箱を開けた瞬間から日常に彩りが増えるようなしあわせを体験できる珠玉の3コースです。

◆好みに合わせて選べる３つのローカルチョコレート定期予約便

2026年のチョコレートサロンは、チョコライフデザイナーはるがセレクトした３つのコースでお届けします。世界のローカルチョコレートをお届けしている「幸福のチョコレート(R)」らしく、世界各地で愛されている地元の名店のチョコをお届けする12ヵ月コースと、それぞれに特徴ある日本のブランドの逸品が揃った国内チョコ６ヵ月コースに加え、今年は世界のミントチョコをお届けする６ヵ月コースも登場。価格帯や好みに合わせて、自分に合ったコースを選べます。

・チョコミン党に捧ぐ！世界のミントチョコが毎月届く６ヵ月コース

ミントチョコがあれば毎日香りをかいで、ほおばりたくなってしまう。そんなチョコミン党のあなたに捧げる、世界の街からおいしいミントチョコが届く6ヵ月コースです。『幸福のチョコレート(R)』で人気の商品に加え、新たに人気の3ブランドにミントチョコレートをお願いして生まれたコースで、味にも一切妥協がありません。

≪お届けのチョコレートの例（4月お届け）≫

ベリシュカ（スロベニア）：ミントハートチョコ

スロベニアの青い空と湖を思わせるコーティング。大人味のダークチョコでまろやかなミントクリームをカバー。チョコライフデザイナーはるがミントチョコ好きになったきっかけチョコです。

≪そのほか月ごとのラインナップ≫

・5月 サマーダウン（イギリス）：ダークチョコレートペパーミントクリスプ

・6月 ココナマ（カナダ）：マーブルミント

・7月 オステリアン（スウェーデン）：ミントのプラリネ

・8月 メゾンギャンゲ（フランス）：ミントガナッシュスティック

・9月 デヴォンポート（ニュージーランド）：ダークチョコレートミントメルト



【NEW】チョコミン党に捧ぐ！ 大好きに囲まれるしあわせ 世界のローカルミントチョコ予約便〈6ヵ月コース〉

月1セット \4,263 （ +8% \4,600 ）

商品詳細・お申し込みはこちら＞＞

・世界の絶品チョコで毎日をアップデート。日々のしあわせをくれる12ヵ月コース

春には甘酸っぱいベリー、梅雨時や夏にはさわやかな柑橘類、秋にはまったりと落ち着くマロンやコーヒーなど、日々移ろう季節や、朝食やティータイムといった日常のひと時を世界のローカルチョコと一緒に味わう12ヵ月のコースです。「幸福のチョコレート(R)」を知り尽くしたチョコライフデザイナーはるが厳選したチョコを通して、毎月新しいしあわせに出会えるような体験をお届けします。

≪お届けのチョコレートの例（7月お届け）≫

コンフィズリー ルス（ドイツ）：シュトライヒプラリネ

ジャンドゥーヤタイプのチョコスプレッドをミルクチョコでカバー。そのままでももちろん、熱いパンにのせて割るとチョコスプレッドとしても楽しめます。いつもの朝食を特別にしてくれる逸品です。

≪そのほかの月ごとのラインナップ≫

・4月 ヴァンデンヘンデ（ベルギー）：ピーナツチョコ

・5月 チヨコ（フィンランド）：ラズベリーブラックハート

・6月 シゴジ（ベルギー）：ゆずプラリネ

・8月 ハウス オブ チョコレート（ニュージーランド）：ブルーハート

・9月 デヴォンポート（ニュージーランド）：レモネード

・10月 ラ ペーニャ ドゥルセ（スペイン）：マロンチョコレート

・11月 ボーン（ベルギー）：コーヒートリュフ

・12月 シルヴァン マロン （スウェーデン）：クレモンティーヌ

・2027年1月 ラ チョコレート （スロベニア）：ブラウンボックス

・2月 イルシー （ベルギー）：プラリネ

・3月 プラスカ （チェコ）：シナモンレーズンチョコレート



【NEW】世界の街から届く12種類のしあわせ 世界の絶品チョコレート予約便〈12ヵ月コース〉

月1セット \6,116 （ +8% \6,600 ）

商品詳細・お申し込みはこちら＞＞

・作り手のこだわりに触れ、目で、舌でチョコを味わいつくす。国内チョコ６ヵ月コース

2025年、大好評だった国内の人気チョコレートブランド６店がお届けする６ヵ月コースが再び登場。それぞれの作り手のインタビュー記事や商品の詳しい解説、いつ、どんなふうにチョコを味わうかの過ごし方の提案まで、情報満載のレターと共にお届けします。ローカルなチョコの楽しみ方を、こだわりの詰まった日本のチョコから味わうコースです。

これまでよくわからなかったチョコの違いや味わい方を知って、自分の好みを見つけられる、チョコの入門編としてもおすすめです。

≪お届けのチョコレートの例（5月お届け）≫

ラ ショコラトリ ナナイロ（島根県）：ミニ板チョコ2枚、ティーバッグ1個

NANAIRO のホワイトチョコは、カカオバターのうまみが美しく広がり、一度食べたら病みつきに。

≪そのほかの月ごとのラインナップ≫

・4月 ラヴニュー（兵庫県）

・6月 ショコラティエール デリスモア（兵庫県）

・7月 モンプチ ヴィア カカオ（大阪府）

・8月 ナカムラチョコレート（兵庫県）

・9月 オランジュエル（神奈川県）



【NEW】日本のお店からお届け 月に一度のご褒美チョコ 至福のチョコライフ予約便 〈6ヵ月コース〉

月1セット \3,614 （ +8% \3,900 ）

商品詳細・お申込みはこちら＞＞

◆チョコライフデザイナーはる

幼少期よりチョコレートが好き。

チョコレートを通じて、より豊かな暮らしが広がっていく「チョコのあるしあわせ」をたくさんの方にお届けしたいと、さまざまな切り口で楽しみ方を提案していきます。

・Instagram（＠chocobu_felissimo）＞＞

◆フェリシモ「幸福（しあわせ）のチョコレート(R)」

2018年にNHK番組『世界はほしいモノにあふれてる』に出演、2020年には2冊目の著書『「幸福のチョコレート」を探しにどこまでも』（新潮社）を出版した“チョコレートバイヤーみり”こと木野内美里が、世界を旅して地元で愛されるローカル・ショコラティエを探し歩き、日本初上陸や日本国内ではフェリシモでしか購入することができないチョコレートやスイーツを中心に紹介しています。また、チョコライフデザイナーはるが日本を含む世界のローカルな街から届くチョコレートがある暮らしの「しあわせ」を提案するブランド「ME＆CHOCOLATE」を展開しています。掲載の全チョコレートは販売価格の一部が「LOVE ＆ THANKS基金」として、カカオの生産地ガーナの児童労働をなくす活動に拠出されます。※「幸福のチョコレート」は株式会社フェリシモの登録商標です。

ウェブサイト＞＞

◆「LOVE＆THANKS基金」

「チョコレートの輪が世界中に広がって、誰かのしあわせの種になりますように」という願いを込め、『幸福（しあわせ）のチョコレート(R)』のチョコレートは基金付き商品として販売しています。商品価格の一部はカカオの生産地・ガーナの児童労働をなくすための活動や、こどもたちの栄養改善につながる活動に運用されます。

2025年度は、「幸福のチョコレート(R)」サイトやカタログでのダイレクトマーケティングで購入された預かり金と、「フェリシモ チョコレート ミュージアム」や百貨店などでの催事での販売（売上金）より基金相当額をフェリシモが寄付した金額を合わせて、2,618,285円が拠出されました（※2025年8月現在）。現在までの拠出総額は累計で36,801,330円にのぼります（2010年5月～2025年8月まで）。

「LOVE & THANKS基金」が支援するNPO法人ACEの「スマイル・ガーナ プロジェクト」＞＞

(C)ACE

