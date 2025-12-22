最大20%割引！「定期メンテナンス 割引キャンペーン」を期間限定で実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、お客様にご愛用いただいているニコン製品に対し有料で提供している「定期メンテナンス」サービスについて、2026年1月13日（火）～3月13日（金）までの期間限定で、当該サービスの料金から最大20%の割引を行う「定期メンテナンス 割引キャンペーン」を実施します。

イメージセンサー清掃・レンズ表面清掃・外観ゴム交換の作業イメージ



「定期メンテナンス」サービスは、ニコンプラザのサービスセンター窓口、またはインターネットよりお申し込みいただけるメンテナンスサービスです。経験豊かな技術者が、お客様ご愛用のニコン製品の各部作動点検、精度確認ならびに細部にわたる清掃など、ニコンが推奨する点検・メンテナンスメニューを丁寧に作業するため、ニコンカメラをご愛用のお客様からご好評をいただいております。



今回の「定期メンテナンス 割引キャンペーン」では、定期メンテナンスと外観ゴム交換※をセットにした「定期メンテナンス ゴム交換オプション」サービスについても、サービス料金から最大20%割引となります。

※ ミラーレスカメラの外観ゴム交換については、分解作業が必要な場合があります。

＜「定期メンテナンス 割引キャンペーン」概要＞

■実施期間：2026年1月13日（火）～3月13日（金）受付分まで

［インターネットでのお申込み］ 3月13日（金）23:59まで

［サービスセンター窓口でのお申込み］ 3月13日（金）まで（事前予約が必要となります。）

■内容：当該期間内に「定期メンテナンス」または「定期メンテナンス ゴム交換オプション」をご利用いただいた方を対象に、サービス料金から最大20%の割引を実施します。

■対象製品※：Z CINEMA（ZR）、ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、交換用レンズ

※ 一部製品、旧製品および防水仕様のカメラ、レンズにつきましては、対応しておりません。

■料金（税込）：表示金額はキャンペーン割引適用前の料金となります。



■割引条件について：本キャンペーンの通常割引金額は10%割引ですが、下記の条件を満たすことで、最大20%割引が適用されます。



●インターネットからのお申込みの場合

以下のいずれかの条件を満たすことで最大20%割引が適用されます。

・ニコンイメージングプレミアム会員ログイン後にインターネットからお申込みいただく

・ニッコールクラブ会員証のコピー（会員番号とお名前の印字がある面）を同送してお申込みいただく



＜注意事項＞

インターネットからのお申し込み時は本キャンペーンの割引金額は適用されず、通常割引金額（10%割引）が表示されます。本キャンペーン割引適用後の金額については、お見積書を受付完了後に送付します。



●サービスセンター窓口でのお申込みの場合

以下のいずれかの条件を満たすことで最大20%割引が適用されます。

・ニコンイメージングプレミアム会員登録の確認

（スマートデバイスによる会員メニュー画面の表示、または会員メニュー画面を印刷したものを提示）

・ニッコールクラブ会員証の提示



＜注意事項＞

上記の確認ができない場合は、通常割引金額（10%割引）となりますのでご注意ください。



●NPS会員割引、写真学校割引との併用は不可となります。



大切な撮影の際にニコンカメラやニッコールレンズの機能・性能を十分にご活用いただき、機材を安心して長くご使用いただけるよう、ぜひこの機会に「定期メンテナンス」サービスをご利用いただき、快適なカメラライフをお楽しみください。

ご利用方法や対象製品などの詳細については、以下URLよりご確認の上、お問い合わせ窓口へお問い合わせください。



URL：https://nij.nikon.com/support/repair/maintenance/