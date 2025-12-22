高専GCON2025本選を開催しました!

独立行政法人国立高等専門学校機構文部科学大臣賞（最優秀賞）を受賞した群馬工業高等専門学校のチーム「群馬レベルアップ大作戦☆」

独立行政法人国立高等専門学校機構（東京都八王子市 理事長：谷口 功）は、日本経済新聞社（東京都千代田区 代表取締役社長：長谷部 剛）と共催で、高専女子を中心とするチームが、SDGsの視点で日頃の研究や演習の成果を基に社会課題解決の技術開発を提案するコンテスト「第４回高専GIRLS SDGs×Technology Contest(高専GCON2025)」の本選を令和7年12月14日（日）に開催し、群馬工業高等専門学校のチーム「群馬レベルアップ大作戦☆」が文部科学大臣賞（最優秀賞）を受賞しました。

同チームは、群馬県の特産品である「こんにゃく」を生産する過程に出る廃棄物「飛粉（とびこ）」に着目し環境問題を解決する「群馬発の新素材、こんにゃく飛粉を活用せよ！」を提案。実践的検証がとても素晴らしく地道にデータを収集した点、改善方法の独自性、プレゼンテーションも堅実でとても分かりやすかった点が高く評価されました。

プレゼンテーションを行う学生

また、優秀賞は、仙台高等専門学校「杜のシカシカ」、徳山工業高等専門学校「ひかみこちゃんねる」の２チームが受賞しました。

仙台高等専門学校のチーム「杜のシカシカ」が提案する「「磨き残し」を可視化する、子供向けAI搭載アプリと歯ブラシアタッチメント」は、医療系という難しいテーマに関わらず完成度が高く、ビジネスプランが秀逸であること、SDGs３の「すべての人に健康と福祉を」に貢献できる点が評価されました。

徳山工業高等専門学校のチーム「ひかみこちゃんねる」が提案する「いつでも、どこでも、何度でも。フラNavi for Girls」は、プレゼンテーションが素晴らしく、女子トイレの問題等々も自分事としてとらえており，この領域に女性を確実に増やすことができる取り組みであることが評価されました。

優秀賞を受賞した仙台高等専門学校のチーム 「杜のシカシカ」優秀賞を受賞した徳山工業高等専門学校のチーム 「ひかみこちゃんねる」

高専GCONは、「女性技術者・研究者が少ない日本の現状打破」を趣旨に、日本の高専制度創設60周年記念として2022年度にスタート。第４回の本年度は全国の高等専門学校から38高専89チームがエントリーしました。

書類・面談選考を突破した本選出場12チームが「SDGsへの理解と自分との関り」、「イノベーション視点」、「実現への道程」、「女性が活躍できる社会実現に向けた提案、女性技術者・研究者の裾野を広げる提案（加点項目）」の審査項目に沿ったプレゼンテーションを繰り広げました。

本選に出場した12チームの学生

本選出場チームは、1年生チームから5年生の卒業間近なチームまで、また、専門分野も電気・電子、情報、生物・化学、建築・建設等多岐にわたり、高専で培われた技術力とそれぞれの社会課題解決に向けたパッションをぶつけ合うプレセンテーションを繰り広げ、会場は熱気に包まれました。

本選審査員の大島まり氏（東京大学大学院情報学環 生産技術研究所教授 次世代育成オフィス室長）は、「12チームのどれもが、審査ポイントの４つの観点のバランスがとれていて難しい審査だった。その中でも表彰されたチームは、シミュレーションや実験を通じて技術的に証明しようという進め方や、社会実装へのプロセスの意識が高かったことが評価された」と各チームの健闘を称えました。

＜高専GCON2025本選へ進んだ12チーム（発表順）＞

本選へ進まれた12チームの提案の詳細は高専GCON2025オフィシャルサイトで公開中です。

https://gcon.kosen-k.go.jp/2025/final-round

＜高専GCON2025本選 審査員＞

大島 まり 氏（東京大学大学院情報学環 生産技術研究所教授 次世代育成オフィス室長）

横田 浩一 氏（一般社団法人アンカー共同代表理事、株式会社横田アソシエイツ代表取締役）

角田 夕香里 氏 （vivola株式会社 代表取締役CEO）

長 伸明 氏（株式会社リバネス 製造開発事業部 ものづくり研究センター センター長）

野村 有加 氏（日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社 シニア・アドバイザリー・データサイエンティスト）

＜高専GCON2025概要＞

主催：独立行政法人国立高等専門学校機構

共催：日本経済新聞社

■独立行政法人国立高等専門学校機構について

社会が必要とする技術者を養成するため、中学生の卒業生を受け入れ、5年間一貫の技術者教育を行う高等教育機関として、現在、全国に51の国立高等専門学校（高専）を設置しています。

高専のカリキュラムは、実験・実習を重視した専門教育を早期段階から行う事により、20歳の卒業時には大学と同程度以上の知識・技術を身につけるものとなっています。卒業生は日本の産業や社会の発展を担う中心的な役割を果たし、ものづくり大国である日本を支えています。

