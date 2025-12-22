カナデビア新CM「カナデビアなら知っている 資源循環」篇を本日公開

カナデビア株式会社

カナデビア株式会社は、俳優の影山優佳さんを起用した、企業ブランドCM第三弾「カナデビアなら知っている 資源循環」篇を本日公開し、2025年12月27日（土）よりテレビ放映を開始します。循環型社会の実現を目指し、廃棄物からエネルギー・燃料・素材などの価値ある資源を創りだす「Waste to X」への挑戦を描きます。

新CMについて

影山優佳さんが朝の住宅街を歩くシーンから始まる本CMでは、光に包まれ空中に広がる生活ごみが、再生可能な「資源」へと生まれ変わる様子を幻想的に表現。彼女の視線の先には、地球の未来を明るく照らす、美しく輝く光が広がり、希望に満ちた未来を予感させます。広大な海と空の情景にシーンが切り替わった後に、「地球の、デっカい希望になれ」というメッセージを力強く伝えます。

また、第一弾・第二弾CMに引き続き、今回もポルノグラフィティ書き下ろしの楽曲「ヴィヴァーチェ」（カナデビア企業ブランドCMイメージソング）を使用。「地球の、デっカい希望になれ。カナデビア」というメッセージと共に、カナデビアの“デっカい”技術力と、未来への希望を力強く印象づけます。

＜CM情報＞

企業ブランドCM「カナデビアなら知っている 資源循環」篇 （30秒・15秒）

・公開日：2025年12月22日（月）

・公開先：ブランドサイトおよびYouTubeチャンネル「Kanadevia Group Channel」

・ブランドサイト：https://www.kanadevia.com/brand/

・動画URL：30秒版：https://youtu.be/p9eEwQaY2HE

15秒版：https://youtu.be/L2kQlJm5AGE(https://youtu.be/L2kQlJm5AGE11)

＜テレビ放映情報＞

■年末年始

スポットCM（15秒版）

放映期間：2025年12月27日（土）～2026年1月12日（月祝）

放送エリア：全国（一部地域を除く）

提供番組（30秒版）

・テレビ朝日系列「アメトーーク！年末6時間SP」

放映日時：2025年12月30日（火）17：30～23：40

・日本テレビ系列「ウルトラマンDASH」

放映日時：2026年1月4日（日）18：30～21：54

■通年

提供番組（30秒版）

テレビ朝日系「報道ステーション」月曜枠（2026年1月より）

＜デジタル広告＞

TVer、YouTube、Instagramなど長尺・短尺動画配信予定。

配信期間：2025年12月27日（土）～2026年1月12日（月祝）

YouTube動画「デっカい社会科見学」Waste to X篇も同時公開！

「デっカい社会科見学」は、カナデビアが取り組む“デっカい”社会課題解決の現場を影山さんがナビゲートするシリーズ。2024年10月より7本が公開され、7本累計約338万回再生を突破（2025年12月22日現在）しました。

資源循環の鍵は、Waste to X

今回のYouTube動画「デっカいWaste to X」篇では、CM本篇と連動し、「廃棄物を価値ある資源へと転換する技術」の研究の裏側を影山優佳さんと一緒に社会科見学！

京都大学との産学連携を通じて、研究と実社会のつながりや、未来の循環型社会のあり方についても深掘り。普段私たちが捨てているごみが実は地球の未来を救う鍵になる--そんな視点から、資源循環の可能性を楽しく学べる内容です。影山さんと新登場のパペット「コカゲちゃん」による軽快な掛け合いで、技術の仕組みや社会的意義をわかりやすく紹介しています。

＜YouTube放映情報＞

デっカい社会科見学「デっカいWaste to X」篇（6分13秒）

・放映開始：2025年12月22日（月）

・公開先：ブランドサイトおよびYouTubeチャンネル「Kanadevia Group Channel」

・動画URL：https://youtu.be/sNgK5rVm2yc

出演者プロフィール

影山優佳（かげやまゆうか）

東京都出身。2023 年にアイドルグループ日向坂 46 を卒業。

24 年、ドラマ「ハコビヤ」（TX）「春になったら」（CX）「オクトー2」（YTV）等に出演。舞台「未来少年コナン」ではヒロイン・ラナ役に抜擢された。

25年も日曜劇場「御上先生」（TBS）「シナントロープ」（TX）「ESCAPE」（NTV）等にレギュラー出演するなどドラマ・バラエティ多方面で活躍中。

ポルノグラフィティ

広島県因島出身の岡野昭仁（Vo）と新藤晴一（G）からなるロックバンド。1999 年にシングル「アポロ」でメジャーデビューし、2000 年リリースのシングル「ミュージック・アワー」がポカリスエット CM ソングに採用され大ヒットを記録。続く「サウダージ」で初のミリオンセールスとなり、その後も「アゲハ蝶」「メリッサ」「ハネウマライダー」「オー！リバル」などヒット曲を連発する。

2024 年 9 月 8 日にメジャーデビュー25 周年を迎え、その集大成として地元因島と横浜スタジアムにて、野外 LIVE「因島・横浜ロマンスポルノ'24～解放区～」を開催し 65,000 人を動員した。2025 年 4 月 11 日に NHK 広島「被爆 80 年プロジェクト わたしが、つなぐ。」テーマソング「言伝 ―ことづて―」を提供した。

11月には、アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマとして「THE REVO」をリリース。さらに、2026年2月にEP「種」の配信リリース、2月末より全国28ヶ所35公演を廻る全国ツアー「20thライヴサーキット"水"」の開催。

秋頃に、オリジナルアルバム「果実」をリリース予定。

カナデビアについて

造船業を中心に産業育成を通じて日本の近代化に尽力したE.H.ハンターが創業した当社は、時代の移り変わりとともに「資源循環」「脱炭素化」「安全で豊かな街づくり」の分野へと事業を拡大し、140年以上の歴史を持つグローバル企業となりました。2024年10月1日、“技術の力で、人類と自然の調和に挑む企業グループ”として新たな歴史を築いていくため、「カナデビア株式会社」に商号変更。今後も、ステークホルダーの皆様と共に、技術と誠意で社会に役立つ価値を創造し、豊かな未来に貢献していきます。

・企業サイト：https://www.kanadevia.com/

本リリースお問い合わせ先

■ニュースリリースに関して

カナデビア株式会社 経営企画部 広報・IRグループ

TEL：06-6569-0005

■CM・広告に関して

カナデビア株式会社 総務部 ブランドマネジメントグループ

TEL：06-6569-0013