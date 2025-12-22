【中小製造業様のDXを支援】「スマホ実績収集オプション」がロット管理に対応

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、生産管理システム『TECHS-BK』(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)のオプション製品「スマホ実績収集オプション」に、効率的なトレーサビリティ確保をサポートする「ロット管理機能」を新たに追加しました。スマートフォンから取得した作業実績データをロット単位で管理することで、品質管理および工程追跡の精度向上を図ります。

本機能は、2025年12月15日（月）提供開始の新バージョン（Ver.1.0.2）からご利用いただけます。

■サービス提の背景と目的

本リリースの詳細はこちら :https://www.techs-s.com/news/832

製造業では近年、品質保証体制の強化や不具合発生時の迅速な原因追跡を目的に、ロット単位での作業実績管理などトレーサビリティが重要視されています。

本機能は、こうした要求に対応し、スマートフォンを用いた実績収集においても、管理レベルを維持・向上させることを目的に開発されました。

■追加された主な機能

・ロット管理番号の入力に対応

作業実績入力時にロット管理番号を登録でき、工程・製品・実績データをロット単位で紐づけて管理することが可能です。

・生産管理システム『TECHS-BK』と連動したロット管理番号の自動採番

『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』のシステム設定に応じてロット管理番号を自動で採番。

作業担当者の入力負担や記入ミスを抑え、実績データの正確性を高めます。

■導入による効果

・品質トラブルへの迅速な対応

ロット管理番号単位で作業履歴を把握できるため、不具合発生時の原因分析や影響範囲の特定がスピーディーに行えます。

・作業現場の負担軽減

スマートフォンで手軽に記録でき、自動採番により入力ミスも削減。作業者の負担を軽減しながら、正確なデータ収集が可能です。

・データの精度向上と業務効率化の両立

正確な実績データを効率的に収集し、品質管理と業務効率化を同時に実現します。

■生産管理システム『TECHS-BK』とは

『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』は、累計出荷本数4,500社超の『TECHSシリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)』の一つで、多品種少量型の部品加工業様向けに開発された生産管理システムです。見積から受注、工程管理、発注、在庫管理、出荷、売上・請求管理に至るまで、企業の基幹業務を一元的にサポートし、業務効率の向上と経営情報の可視化を実現します。

■今後の展望

今後も、生産管理システムを基盤とし、スマートフォンも活用した作業記録機能の拡充を進めることで、中小製造業様のDX推進を支援してまいります。

現場の実務に即したデータ収集・活用の仕組みづくりを通じて、生産管理業務の効率化と品質向上に貢献し続けます。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

