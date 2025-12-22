【事例公開】東京都墨田区、カスタマイズ10%未満で内部情報系システムを統合・刷新

ジャパンシステム株式会社

ジャパンシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：松野 克哉、以下当社）はこの度、東京都墨田区（区長：山本 亨、以下墨田区）への「FAST財務会計」導入に関する事例記事を当社Webサイトにて本日公開いたしました。本記事は、2025年10月に行った取材に基づいています。

墨田区役所前 インタビューにご協力いただいた皆様

■導入前の課題

財務会計と公会計が連動しておらず、決算時の仕分け作業が負担 行政評価をExcelで集計しており、企画部門の手間が大きかった IE（インターネットエクスプローラー）専用のシステムであり、Edge対応のため、新規リプレースが必要だった 柔軟に利用できるコミュニケーションツール機能がなく、非常時の連絡手段について課題があった

■導入後の成果

内部情報系の業務や機能がシームレスに連携し、Excelや手作業から解放されるとともに柔軟な働き方が実現 調達の工夫により、カスタマイズ率10%未満を達成 導入後の運用管理において、システム所管職員からの高い満足度を実現

■事例記事の公開情報

記事タイトル：墨田区様 職員満足度とカスタマイズ10%未満を両立した内部情報系システムの統合・刷新

掲載先：https://public.japan-systems.co.jp/case/sumida-ku/

■FAST財務会計について

ジャパンシステムの「FAST財務会計」は、行財政運営におけるPDCAサイクル（計画・予算、執行、決算、評価）の強化を実現し、自治体DXの推進に貢献するソリューションです。ペーパーレス化、電子決裁・請求、データの可視化・分析などに対応し、業務の効率化と透明性の向上を実現します。また、これらの導入・運用を効果的に進めるため、業務改革（BPR）やDX推進に関するコンサルティングも含めた包括的な支援を提供しています。本製品は、40年以上にわたり地方公共団体の財務会計業務を支えており、全国で280以上の団体に導入されています。特に東京都特別区では、23区中13団体（構築中を含む）で採用されています。全国の導入事例は、以下のURLよりご覧いただけます。（URL：https://public.japan-systems.co.jp/）

■ジャパンシステム株式会社について（https://www.japan-systems.co.jp/）

本社 ：〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1 JRE代々木一丁目ビル

設立 ：2020年7月（創立 1969年6月）

代表者 ：代表執行役社長 松野 克哉

事業内容 ：コンサルティング/AI導入・アプリ開発/クラウド・BI/自社パッケージ・システム開発/インフラ構築、他

