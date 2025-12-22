【ふるさと納税お礼品トレンド】1万円台のお礼品が多数ランクイン！「福袋」お礼品のランキングを発表

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、サイトに掲載しているふるさと納税お礼品情報をもとに、お礼品のトレンド情報をお届けします。

TOPIC 1 9月における「福袋」お礼品の寄付件数は前年同月比で約3.9倍に増加

「さとふる」では、品名に「福袋」がつくお礼品を460点以上掲載しており、ふるさと納税でも福袋を楽しめます。

福袋といえば、通常よりもお得に入手でき、開封時のわくわく感を味わえることから人気があります。一方、ふるさと納税における「福袋」は、地域の特色が反映されている点が一般的な福袋とは異なり、地域の新たな魅力を発見できる点も特徴です。さらに、自治体内で人気のある複数のお礼品事業者のお礼品を組み合わせた「福袋」も登場しており、地域内連携によるお礼品の認知促進や、事業者間の相乗効果にもつながっています。

2025年1月～10月における「福袋」お礼品の寄付件数は、前年同期比で約1.5倍に伸長しました。加えて、ポイント付与が禁止となった10月を前に駆け込み寄付が増加した影響により、9月単月では前年同月比で約3.9倍となりました。

お礼品の登録件数についても増加傾向がみられ、2025年1月～10月は前年同期比で1.4倍以上となりました。

さらに、2025年12月の寄付金額は、11月と比較して5.6倍以上に増加しており（※）、例年どおり年末年始に向けた寄付の増加がみられています。

ふるさと納税のお礼品に「福袋」があることはまだ広くは知られていませんが、「福袋」は“お正月”、ふるさと納税は“年末”のイメージがそれぞれ定着しています。こうした時期による親和性の高さから、「福袋」に関する新たな入手方法の認知が進み、今後のさらなる寄付拡大が期待されます。

※ 2025年11月1日～11月10日と、2025年12月1日～12月10日の寄付金額を比較

TOPIC 2 ランキングTOP10のうち8件が寄付金額1万円台、食品以外にユニークな「福袋」も紹介！

「福袋」のランキングでは、兵庫県淡路市の淡路島たまねぎを使用した冷凍食品・スープの詰め合わせのお礼品が2件ランクインしました。そのほか、肉や海鮮、お茶、コーヒーに加え、食品以外では箸が入ったものもあり、さまざまなジャンルの「福袋」が選ばれていることがわかります。

ふるさと納税全体では1万円台の寄付が多い傾向にありますが、「福袋」のランキングにおいても同様の傾向がみられ、TOP10のうち8件が寄付金額1万円台となりました。手ごろな寄付金額でさまざまな品物を楽しめる福袋を選びたいという、寄付者の志向がうかがえます。

【2025年福袋人気お礼品ランキングTOP10】

1位

今井ファームの冷凍食品お楽しみ福袋

[兵庫県淡路市] 寄付金額：12,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3088056

淡路島たまねぎを使用した、今井ファーム特製の冷凍食品の福袋です。ハンバーグ・牛丼・餃子・コロッケなど、忙しい時の一品として、冷凍庫に常備しておくと安心できる便利な詰め合わせとなっています。

お礼品レビュー

たまねぎが高いこの時期に、たまねぎたっぷりなおかずは嬉しいです。おいしくいただきました！

2位

知覧深蒸し茶 福袋 1kg

[鹿児島県南九州市] 寄付金額：12,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3010294

うまみたっぷりの「知覧深蒸し茶」を合計1kg詰め合わせたセットです。茶匠が、南九州市知覧産の深蒸し茶である「あさつゆ」「さえみどり」「ゆたかみどり」を贅沢にブレンドしました。鮮やかな色合いと、うまみと渋みのバランスがとれた深蒸し茶を、たっぷりとご堪能ください。

お礼品レビュー

静岡県民ですが、こちらの緑茶のおいしさにハマり、何度もリピートしています。甘みとコクがあり、他の緑茶が飲めなくなりました。

3位

【毎月定期便】泉佐野 お楽しみ福袋(牛肉 ステーキ 海鮮 サーモン 野菜)全3回

[大阪府泉佐野市] 寄付金額：30,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=4011247

毎月1回、泉佐野市の人気お礼品をお届けする定期便です。全3回に分けて、牛ハラミステーキ・サーモン・泉州野菜をお届けします。泉州野菜の回では、季節によって内容が異なる地元の新鮮野菜10種類のほか、果物や加工品の詰め合わせが届きます。

お礼品レビュー

定期的にくるので、毎回届くのが楽しみでした。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1225_1_939084977863c818450b066f553b8fb5.jpg?v=202512220522 ]

※ 集計期間：2025年1月1日～11月30日。「さとふる」にて品名に「福袋」とつくお礼品の寄付件数より算出

※ お礼品情報は2025年12月15日時点のものです。一部のお礼品で受付期間外・取り扱い終了の場合があります

番外編：ユニークな「福袋」のお礼品

<12月31日までの受付>豪華しほろ特産品まんぷく福袋

[北海道士幌町] 寄付金額：20,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3170664

北海道士幌町で人気のお礼品6種を詰め合わせた福袋です。「しほろ牛」のサーロインステーキやハンバーグ、アイスクリームが入っています。

【さとふる限定】HOPPL(ホップル)福袋 BABYラトルセット

[兵庫県川西市] 寄付金額：22,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1692675

赤ちゃんのおもちゃの2個セットです。木目の美しい天然木を使用したボックスにおもちゃをすっきり収納できる「スタッキングボックストイ」と、あたたかな手編みのあみぐるみラトル「amimals（アミマルズ）」が、それぞれ複数の種類の中から1つずつ届きます。ギフトにも最適なBABYおもちゃセットです。

おせち福袋 4人前以上 おせち 年内到着 期間限定 数量限定

[福岡県粕屋町] 寄付金額：22,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1692032

1段重の大きさでは、博多久松最大サイズとなる6～7人前58品目のおせちや、寄付金額12万円のおせちも含む全10種類のおせちの中から、いずれか1種が届きます。どのおせちが当たるかは、届いてからのお楽しみです。

※ お礼品情報は2025年12月15日時点のものです。一部のお礼品で受付期間外・取り扱い終了の場合があります

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

