[マリメッコ]レザーバッグシリーズ GrathaとKarlaにプレスプリング 2026コレクションの新色が登場。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、レザーバッグシリーズ グラサ「Gratha」とカルラ「Karla」にプレスプリング 2026コレクションが登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年1月16日(金)より順次販売を開始します。

ウニッコがキルティングで表現されたレザーバッグシリーズ 「Gratha」は、丸みを帯びたスクエアフォルムがアイコニックなシリーズです。

プレスプリングコレクションでは、ベージュ、ライトブルーが新色として登場します。

Baby Gratha、Soft Grathaに加え、レザーシリーズのフォンポケットや、カードホルダー、クラッチバッグが揃います。

ステッチによって繊細に表現されたウニッコが、日常のスタイルを華やかに演出します。

Baby Gratha ショルダーバッグ \77,000Soft Gratha ショルダーバッグ \80,300Unikko phone pocket \31,900Unikko カードホルダー \13,200Unikko クラッチバッグ \29,700

「Karla」シリーズは、キャンディが包み紙にラッピングされているビジュアルからインスピレーションを受け、デザインされたアイコニックなショルダーバッグです。プレスプリングコレクションでは、ライトイエロー、ライトブルー、ダークブラウンの新色が揃い、日常のスタイルを軽やかにアップデートし、彩りを添えるラインナップとなっています。

Karla バッグ \53,900Karla バッグ \53,900Karla バッグ \53,900

販売開始日

2026年1月16日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。