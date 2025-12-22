【Google アナリティクスのデータを自然言語で即時分析可能に】データ分析AIエージェント「TARS」に新機能搭載

ミロゴス株式会社

株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：神埜 雄一、証券コード：4293）の連結子会社であるミロゴス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高村 圭、以下「ミロゴス」）は、データ分析AIエージェント「TARS（ターズ）」において、Google アナリティクスとの連携機能の提供を開始いたしました。これにより、専門知識がなくても自然言語で質問するだけで、Google アナリティクスに蓄積されたデータを即座に分析することが可能となります。

データ分析AIエージェント「TARS」

Google アナリティクスは、高度な分析機能と柔軟なレポート作成機能により、企業のWebマーケティング活動を支える重要なデータ基盤となっています。

多くの企業がGoogle アナリティクスを導入している一方で、その豊富な機能を最大限に活用し、ビジネス成果の創出につなげるためには、指標やディメンションの定義の理解、データ構造の把握といった一定の専門知識と、それに伴う学習コストが必要となります。そのため、「Google アナリティクスにデータは蓄積されているが、十分に活用しきれていない」「データ確認にとどまり、施策立案まで踏み込めない」という課題に直面する企業も多いのが現状です。

こうした課題を解決するためこの度、ミロゴスが提供する、誰でも自然言語で直感的にデータ探索が可能なAIエージェント「TARS」において、Google アナリティクスとの連携機能の提供を開始いたしました。これにより、専門知識や複雑な操作なしにGoogle アナリティクスのデータを分析でき、効果的に活用することが可能となります。

ミロゴスでは、今回のGoogle アナリティクスとの連携を皮切りに、「TARS」において様々なマーケティングツール・データソースとの連携を進めます。今後も「TARS」を通じて、企業が保有するデータを「眺めるだけの情報」から「次のアクションを導き出す戦略的資産」へと変え、データに基づくスピーディな意思決定と施策実行をより強力に支援してまいります。

【「TARS」について】

サービスサイト： https://mytars.ai/(https://mytars.ai/)

1. 専門知識不要で、自然言語での対話によりWebマーケティングデータを即座に分析

「TARS」では、SlackやMicrosoft Teamsといったコミュニケーションアプリ上で直感的にデータを探索することができます。専門知識がなくても、「先月のコンバージョン率が低い理由を教えて」などと自然言語で質問するだけで、AIが自動的にGoogle アナリティクスなどのデータソースから必要な情報を抽出して分析し、数秒で回答を提供します。

利用イメージ

活用例：

- マーケティング担当者：「昨日のキャンペーン効果をGoogle アナリティクスで確認して」- Web担当者：「スマートフォンからの離脱率が高いページを教えて」- 経営層：「今月のWebサイト経由のリード獲得状況は？」2. 複数データソースを統合した高度な分析

Google アナリティクスのデータをはじめ、CRM、売上データ、広告データなど、企業が保有する複数のデータソースを横断した統合分析が可能です。

これにより、Webマーケティング施策のROI（投資対効果）を正確に把握し、データドリブンな意思決定の実現に貢献します。

活用例： 「Google アナリティクスの流入データとCRMの商談データを掛け合わせて、どのチャネルが実際の売上に貢献しているか教えて」

3. 企業固有のビジネスルールや用語を理解した上での分析

「主力商品Aのランディングページの効果は？」「春のキャンペーンページのエンゲージメント率を分析して」など、各企業独自の商品名やキャンペーン名、KPIの定義を理解した上で、適切なデータ分析を実行することが可能です。

また「前月と比較してどう変化した？」「特に直帰率が高いページは？」といった会話中の追加質問にも、会話の文脈を理解した上で的確に回答。段階的な分析の深掘りが自然な会話形式で実現できます。

