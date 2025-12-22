好評の「MF（マニュアルフォーカス）旧製品メンテナンスサービス」を期間限定で実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、2026年1月13日（火）～2026年3月13日（金）までの期間限定で、一部の旧製品カメラ・レンズを対象とした「MF旧製品メンテナンスサービス」（有料）を実施します。

清掃作業イメージ

「MF旧製品メンテナンスサービス」は、これまでに一部を除き修理対応不可としておりました交換部品が払底した製品について、清掃や写真を撮るための機能点検など、基本的に部品を交換することなく、可能な限り製品の機能を回復させるサービスです。

ご愛用の製品を「できるだけ長く使いたい」というお客様のご要望にお応えし、毎回ご好評をいただいております。大切な製品をこれからも安心して長くご使用いただくため、ぜひこの機会をご利用ください。

＜「MF（マニュアルフォーカス）旧製品メンテナンスサービス」概要＞

■実施期間：2026年1月13日（火）～2026年3月13日（金）受付分まで

■対象製品※1：ニコンFシリーズ・F2シリーズ・F3シリーズ・FM/FM2・FE/FE2など、旧製品MF一眼レフカメラおよび旧製品マニュアルフォーカスレンズ

■内容：各部点検・清掃、写真を撮るための機能チェック、外観モルトプレーン確認・交換、レンズのヘリコイド油交換など※2。

※1 弊社指定機種に限ります。レンズは単焦点のみとなります。

※2 基本的に部品交換が不要な作業に限定しての対応となります。

ご利用方法や対象製品の詳細などは、以下URLよりご確認の上、お問い合わせ窓口へお問い合わせください。

URL：https://nij.nikon.com/support/repair/discontinue/