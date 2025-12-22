【作品募集中】九州・沖縄で活動するアーティストの公募展「SHOWCASE vol.3：Kyushu / Okinawa by ArtSticker 」アートかビーフンか白厨（六本木）

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、当社が運営する六本木にある飲食併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨（パイチュウ）」にて、2026年3月6日(金)～3月21日(土)の会期で、「SHOWCASE vol.3：Kyushu / Okinawa by ArtSticker」を開催いたします。

展示に先立ち、2025年12月18日(木)から2026年2月8日(日)まで、「九州・沖縄地方」を拠点に活動するアーティスト、同地方出身のアーティストからの作品応募を募集します。

SHOWCASE Vol.2（前期）展示風景SHOWCASE Vol.2（後期）展示風景

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/106527

展覧会ステートメント

"ふらっと立ち寄れる展示スペース"として、気軽にアートと出会える機会を作りたいという想いから、私たちは「アートかビーフンか白厨」を立ち上げました。本年1月からは、新たな才能に光を当てる企画「SHOWCASE by ArtSticker」を始動。第2弾からは、日本各地を拠点に活動するアーティストをエリアごとに紹介する公募形式での展示を実施しています。

現在、オンラインでのアートとの出会いが容易になる一方、地方を拠点に活動するアーティストと直接オフラインで出会える場は、まだまだ限られています。そこで、東京・六本木に位置するこの場所が、日本各地の新たなアートシーンを繋ぐハブとなることを目指します。

今回取り上げるのは、「九州・沖縄地方」。今回はゲストアーティストを招聘し、公募作とともに展示いたします。

本企画がきっかけとなり、距離を超えた新たな出会いが生まれることを期待しています。多くの皆様からのご応募をお待ちしております。

応募について

■応募資格

SHOWCASE Vol.2（後期）展示風景

・九州・沖縄地方（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県（本島および各離島を含む）を拠点に活動されている方。また、同地方出身で、現在日本国内を中心に活動されている方。

・年齢、国籍、プロフェッショナル・アマチュアは不問

・個人またはグループ（代表者を立てること）

・オンラインでの登録作業が可能な方

・応募料および出展料は無料（入選時の作品輸送費は出展者負担）

■ 応募期間

～2026年2月8日(日)

※アーティスト登録が未完了の場合、一次審査は1月18日(日)までです。

■ 応募方法

■ 応募方法【一次審査｜ポートフォリオ審査】 1月18日(日)まで

【対象】ArtStickerのアーティスト登録が未完了の方

ArtStickerのアーティスト登録がお済みの方は、二次審査から参加いただけます。

STEP1. ArtStickerへログイン or 会員（ユーザー）登録

下記のURLより、ArtStickerへのログインもしくは新規会員登録をお願いいたします。

・ログイン：https://artsticker.app/login

・新規ユーザー登録：https://artsticker.app/start

↓



▼2026年1月18日(日)〆切▼

STEP2. 【一次審査】ポートフォリオ審査（ArtStickerでのアーティスト登録）

下記のURLより、ArtStickerでのアーティスト登録のご申請をお願いいたします。

・新規アーティスト登録：

https://share.hsforms.com/1YrYD37M8RDqSwwilXTN4GAs7dn4

※必ずアンケートの「登録しようとおもったきっかけ」欄にて「ArtStickerのスタッフからの紹介」をご選択のうえ、「紹介者名」に「Showcase3」とご記入ください。

応募受付後、審査を行い、アーティストアカウントを発行およびダッシュボードのURLをお伝えいたします（3-5営業日）。

※原則、申請はご本人さまよりお願い申し上げます。審査にあたり、追加の詳細情報が必要な場合、ArtStickerより別途ご連絡を差し上げる場合がございます。

※審査の結果、ご要望に添えない場合がございます。また、審査基準は公開しておりません。あらかじめご了承ください。

※すでにArtStickerのアーティスト登録がお済みの方は、二次審査から参加いただけます。以下をご確認ください。

■ 応募方法【二次審査｜作品審査】 2月8日(日)まで

STEP1. ArtStickerへログインしダッシュボードへアクセス

パソコンから下記のURLよりArtStickerへのログインのうえ、ダッシュボードへのアクセスをお願いいたします。

・ログイン：https://artsticker.app/login



↓

▼2026年2月8日(日)〆切▼

STEP.2 ArtStickerでの作品登録

口座情報 / アーティスト情報 / 作品情報（作品のコメント） / 撮影した作品の写真を、ダッシュボードにてご自身でご登録ください。

※展示作品（2点）は「申請する」のボタンを押さずに、「下書き」の状態で保存してください。

※作品の販売価格も必ずご登録ください。

※参考作品（2点以上）は作品申請受付後、内容を確認のうえ適宜公開します。

・ダッシュボード利用ガイド：https://help.artsticker.app/hc/ja/categories/360001800891-ダッシュボード利用ガイド(https://help.artsticker.app/hc/ja/categories/360001800891-%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89)

↓



STEP.3 Googleフォームからの応募

下記の応募フォームのURLより、申請をお願いいたします。

こちらの送信をもって、応募が完了となります。

・応募フォーム：https://forms.gle/ciMSvuAbEyU8rmZbA

■作品規定

ジャンル

絵画、日本画、版画、彫刻、工芸、写真、映像、デジタルアートなど、現代アートの領域に属する平面・立体作品



展示作品のサイズ

・平面作品：3号もしくは短辺25cm以上、15号もしくは長辺66cm以内

・立体作品：40×40cm以内

※参考作品にはサイズの規定はありません。

※額装なしでの展示を推奨しております。



展示作品の価格

・特に規定はありませんが、10万円程度を推奨しております。



応募点数

・展示作品：2点（予定）

・参考作品：2点以上（販売可能作品）

※応募作品の登録は、二次審査（アーティスト登録完了後のArtstickerでのご登録）の際に必要となる点数です。

※登録作品全体を見て選考します（点数が多い方がより選出されやすくなります）。

■ 選考

選考員

ArtStickerに所属するキュレーター

選考方法

ArtStickerに登録された作品画像による選考

入選予定人数

8組前後

※応募状況により人数が変動する場合がございます。

結果発表

2026年2月中旬頃、応募者全員にメールにて通知します。選出された方には、展示に関する詳細を別途ご連絡します。

■ 出品条件（入選者向け）

搬入搬出方法

原則として作家本人または代理人による直接搬入・搬出ですが、遠方の方がほとんどと想定されるため、輸送業者委託も可とします。輸送費用（往復）および梱包費用は原則として出展者負担とします。

作品が販売に至った場合は、箱の制作および梱包、発送は弊社負担にて行います。

作品の開梱・展示・撤去は、原則として当ギャラリースタッフが行いますが、特殊な展示が必要な場合は作家に協力（指示書のご提出、オンラインミーティングの実施など）をお願いする場合があります。

作品販売

展示作品の販売が成約した場合、所定の販売手数料（販売価格の50％）を申し受けます。また弊社との作品販売の契約を締結させていただきます。

著作権・広報利用

・応募作品の著作権は制作者本人に帰属します。

・主催者（ArtSticker）は、本展覧会の広報（図録、ウェブサイト、SNS、プレスリリース等）を目的として、応募作品の画像（作家名・作品名等の情報を含む）を無償で使用できるものとします。

支払い

作品の代金は、ご購入者様に納品月の月末締め翌月末払いでお支払いいたします。

開催概要

SHOWCASE vol.3：Kyushu / Okinawa by ArtSticker

会期

前期：2026年3月6日(金)～3月13日(金)

後期：2026年3月14日(土)～3月21日(土)

※前期後期で公募作品を入れ替え

※ゲストアーティストの作品は通期で展示

会場

アートかビーフンか白厨

住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2－4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

＞Google map(https://maps.app.goo.gl/K4XsLoAcKoWF6uv18)

電話番号

03-6434-9367

開催時間

17:00～23:00

休館日

日・月

観覧料

無料

アクセス

日比谷線「六本木駅」徒歩4分、大江戸線「六本木」徒歩7分

千代田線「乃木坂駅」徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩13分

主催

ArtSticker（運営：The Chain Museum）

展覧会URL

https://artsticker.app/events/106527

SPECIAL SUPPORT

株式会社あしびかんぱにー

あしびかんぱにーは沖縄生まれの、

総合エンターテインメント創造企業です。

沖縄に息づく「あしび（＝遊び）」の心を 社名に掲げ、

沖縄から世界へ発信します。

会場：アートかビーフンか白厨（パイチュウ）

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。（ドリンク片手に作品鑑賞も可能です）店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。



▼Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

ArtSticker（アートスティッカー）について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

株式会社The Chain Museum概要

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/