【特典あり！予約受付開始】YouTube登録者数22万人超の工務店社長が教える住宅コスト術『お金の不安が消える 住まいのコスト大全』1月21日発売

平松建築株式会社

「100年長持ちする資産価値の高い家づくり」を手がける平松建築株式会社(本社：静岡県磐田市、代表取締役：平松明展)は、著書『お金の不安が消える 住まいのコスト大全～快適に暮らせて資産が残る家の選び方』を2026年1月21日に発売いたします。

また、本書籍の発売に伴い、事前の予約購入特典として「家づくりの役に立つ！プレミア特典」がもらえるキャンペーンを実施します。

本書は、建築歴25年の経験と省エネ住宅研究の知見を持つ代表 平松が、住宅購入からリフォームまで、賢いコスト削減と資産価値向上の両立を実現する方法を解説した一冊です。

背景

キャンペーンサイトはこちら :https://x.gd/fILxM事前の予約購入で「家づくりの役に立つ！プレミア特典」をプレゼントします。

人生最大の買い物である住宅において、多くの方が「どうすれば無駄なコストを削減できるか」「資産価値を保つにはどうすればいいか」という不安を抱えています。

著者の平松明展は、19歳から大工として10年間で100軒以上の住宅を解体・修繕し、ドイツでの省エネ住宅研修や地震後の現地取材を通じて、住宅性能と気候風土の関係を研究してきました。

さらに、YouTubeチャンネル「職人社長の家づくり工務店」(登録者数22万人以上)を通じて、多くの方から住宅コストに関する相談を受けてきた経験から、本書の執筆に至りました。

「コスト」を軸に選択肢の幅を知ることで、誰でも"快適に暮らせて資産価値が残る家"を手に入れることが可能です。本書では、都心部と地方都市それぞれのコストカット法、住宅ローンの生涯収支シミュレーション、マンションと戸建ての資産価値比較など、実践的な情報を網羅しています。

書籍の特長

1. 実践的なコスト削減ノウハウ

- 都心部と地方都市、それぞれの立地に応じた最適なコストカット法を提示- "同じ住まい"でも数百万円のコストカットが可能な具体的手法を解説- 住宅ローンも生涯収支も可視化できるシミュレーション表を掲載

2. 資産価値の見極め方

- 好立地のマンション、高性能の戸建ての資産価値が高い理由を明確に解説- 購入時だけでなく、リフォーム時の第2のコストカットタイミングも網羅

3. 快適性の追求

- コストカットした分、防犯・収納・電気機器などの快適性を追求する方法を提示- 構造体以外でコストをかけるべきポイントを具体的に紹介

4. 建築のプロならではの視点

書籍情報

- 25年の建築経験と100軒以上の解体・修繕経験に基づく実践的アドバイス- 屋根、壁、床、キッチンなどリフォーム箇所別の賢いコスト配分を解説

書名：『お金の不安が消える 住まいのコスト大全～快適に暮らせて資産が残る家の選び方』

著者：平松明展

発売日：2026年1月21日

定価：1,980円(税込)

ページ数：240ページ(オールカラー)

出版社：株式会社KADOKAWA

販売：Amazon、全国主要書店など

目次

・Prologue お金と住まいの悩み

・Part1 購入コストで見る住まい比較

・Part2 トータルコストで見る住まい比較

・Part3 持ち家購入コストの削減

・Part4 今の家でできるコスト削減

・Epilogue 構造体以外でコストをかけるべきところ

著者プロフィール

平松明展(ひらまつ・あきのぶ)

平松建築株式会社代表取締役。建築歴25年。19歳から大工として10年間で100軒以上の住宅を解体、修繕し、住宅の性能の特徴を理解する。2009年創業。会社経営を行いながらもドイツを訪れて省エネ住宅を学ぶほか、地震後の現地取材を行い、気候風土に合った家づくりの研究を行う。YouTubeチャンネル「職人社長の家づくり工務店」(登録者数22万人以上)も配信中。全国の工務店とユーザーをつなぐプロジェクト「SUMMUT(スムット)」主宰。著書に『住まい大全 ずっと快適な家の選び方、つくり方、暮らし方』(KADOKAWA)など。

著者コメント

住宅は人生最大の買い物であり、多くの方が「本当にこの選択で良いのか」という不安を抱えています。私自身、19歳から大工として100軒以上の家を解体・修繕してきた経験から、「もっと賢い選択があったはずなのに」と感じる住まいを数多く見てきました。

本書では、25年間培ってきた知識と、YouTubeを通じて全国の方々から寄せられた住宅コストに関する悩みをもとに、誰もが実践できるコスト削減の方法を体系化しました。

大切なのは、ただ安く建てることではありません。快適に暮らせて、将来的にも資産価値が残る家を、無駄なコストをかけずに手に入れることです。都心部と地方都市では最適な選択肢が異なりますし、新築時だけでなくリフォーム時にも大きなコストカットのチャンスがあります。

この本が、住まいに関するお金の不安を解消し、皆さまの豊かな暮らしの実現に少しでもお役に立てれば幸いです。

【事前予約キャンペーン詳細】

この度は、発売を記念した予約キャンペーンを実施します。

期間中に以下キャンペーンサイトより本書を予約いただいた方全員に、特典をプレゼントいたします。

■ 家づくりの役に立つ！3つのプレミア特典！

１.住まいのコスト大全シークレット勉強会動画！

・職人社長が動画で分かりやすく解説！

・理解が深まり、豊かな人生に近づく！

・住まいのコストについて不安解消！

２.おすすめ規格住宅間取り集プレゼント！

・間取りを参考にできる！

・良いところを真似できる！

・じっくり間取りを見て検討できる！

３.人生設計で充実した生活ライフプランを無料プレゼント！

・通常3万円のライフプランが無料！

・将来の生活の可視化ができる！

・ライフプランで様々なリスクを削減！

