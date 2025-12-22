にじさんじ所属バーチャルライバー「葛葉」主催の「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」決勝戦進出チーム決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、にじさんじ所属バーチャルライバー「葛葉」主催の「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の開催情報をお知らせいたします。

葛葉主催のゲーム大会「KZHCUP」のリアルイベント「KZHCUP RUMBLE」追加情報

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」は、2025年12月21日(日)に開催された予選(https://www.youtube.com/live/_hSFqbQB_4E)を勝ち上がった全3チーム(BOしたら坊主、サンダーファイアーパンダータツヤー、さんたっち)が、2026年1月23日(金)に会場であるパシフィコ横浜 国立大ホールに参戦し、決勝戦を行います。加えて同日にはエキシビションマッチとして、にじさんじライバー5名とストリーマー5名が対戦するTeam KUZUHA vs Team STREAMERも開催いたします。

決勝戦/エキシビションマッチは休憩を挟みつつ約4時間の実施を予定しており、大ボリュームでお届けします。

また、決勝戦/エキシビションマッチはABEMA(アベマ)にて全編無料配信を実施します。加えて、マルチアングル付き視聴チケット(有料チケット)でもアーカイブ配信やマルチアングルの視点をお楽しみいただけます。

イベント概要

■タイトル

KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6

■開催日程：2026年1月23日(金) OPEN17:00 / START18:00

※本公演は、22時を超えて公演を行う可能性がございます 。

神奈川県の青少年保護育成条例により、18歳未満の方は、来場時に保護者の参加同意書をご持参ください。

16歳未満の方は、会場への往復に保護者の同伴が必要です。

■会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

■出演者(決勝戦)：葛葉 / 小柳ロウ / 神田笑一 / 伊波ライ / 榊ネス / 笹木咲 / 叢雲カゲツ / 風楽奏斗 / 長尾景 / オリバー・エバンス

■出演者(エキシビションマッチ)：不破湊 / イブラヒム / 叶 / 宇佐美リト / 葛葉

■外部ゲスト：k4sen / らいじん / Zerost / Sasatikk / SHAKA

■実況・解説(※予選、決勝戦のみ)：葛葉 / 大和周平

決勝戦進出チーム

BOしたら坊主

先鋒：小柳ロウ

YouTube ：https://www.youtube.com/@KoyanagiRou

X ：https://x.com/Rou_2434

中堅：神田笑一

YouTube ：https://www.youtube.com/@KandaShoichi

X ：https://x.com/Kanda_Shoichi

大将：伊波ライ

YouTube：https://www.youtube.com/@InamiRai

X：https://x.com/rai_173

チームコーチ：立川

YouTube：https://www.youtube.com/@TachikawaBR

X：https://x.com/TachikawaCR

サンダーファイアーパンダータツヤー

先鋒：榊ネス

YouTube ：https://www.youtube.com/@SakakiNess

X ：https://x.com/Ness_Sakaki

中堅：笹木咲

YouTube ：https://www.youtube.com/@SasakiSaku

X ：https://x.com/saku_sasaki

大将：叢雲カゲツ

YouTube：https://www.youtube.com/@MurakumoKagetsu

X：https://x.com/Kagetsu_2434

チームコーチ：ハイタニ

YouTube：https://www.youtube.com/@HaitaniTV

X：https://x.com/hai090

さんたっち

先鋒：風楽奏斗

YouTube ：https://www.youtube.com/@FuraKanato

X ：https://x.com/KNTFR2434

中堅：長尾景

YouTube ：https://www.youtube.com/@NagaoKei

X ：https://x.com/kei_nagao2434

大将：オリバー・エバンス

YouTube：https://www.youtube.com/@OliverEvans

X：https://x.com/oliverD_23

チームコーチ：どぐら

YouTube：https://www.youtube.com/@ikoma_dogura

X：https://x.com/maneater_dgr

配信情報

決勝戦/エキシビションマッチはABEMA(アベマ)で全編無料放送。

「マルチアングル付き視聴チケット」では通常の本編配信に加え、

決勝戦では、「会場定点」「2チーム各視点」「実況解説席」

エキシビションマッチでは、「会場定点」「チーム葛葉で2視点」「チームストリーマー視点」

の本編配信を含めて5つの視点を切り替えながら楽しめます。

アーカイブ配信は「マルチアングル付き視聴チケット」でのみ視聴可能で、メタルキーホルダーとパス風カードが付属する、グッズ付きチケットも販売いたします。

■券種 / 購入期限

・マルチアングル付き視聴チケット〈グッズ付き〉

グッズはメタルキーホルダー＆パス風カードとなります。

2025年12月21日(日) 15:00～2026年1月31日(土) 23:59

・マルチアングル付き視聴チケット

2025年12月21日(日) 15:00～2026年2月7日(土) 23:59

※販売期間が異なりますのでご注意ください

■視聴期限

2026年2月8日(日) 23:59まで

■ チケット購入URL

ABEMAの販売ページにてご確認ください。

https://abema.tv/live-event/0bf1ced4-3a83-4e7f-86b6-1e8bff72076b

開催記念アイテム情報

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」の開催を記念して、カプコン「ストリートファイター6」ゲーム内で使用できる「記念称号」「葛葉描きおろし乱入イラスト」「特別カラー(豪鬼)」をプレゼントとしてご用意しております。

■ ゲーム内アイテム配布開始日時

2025年12月22日(月)17:00に「ストリートファイター6」のゲーム内NEWSからダウンロード可能になります。ぜひチェックしてください。

「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」に関するさらなる続報は、2026年1月9日(金)20:00より、葛葉のYouTubeチャンネルにて発表を予定しております。ぜひ、ご注目ください。

イベント特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/kzhcup_rumble_in_streetfighter6/

【ストリートファイター6について】

https://www.streetfighter.com/6

