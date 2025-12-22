2026年セブン‐イレブンの恵方巻を12月22日（月）から予約受付開始！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、節分の日に合わせて発売する恵方巻7商品と惣菜3商品、スイーツ2商品、計12商品の予約受付を12月22日（月）から数量限定で開始します。

本年は、うなぎの蒲焼と厚焼き玉子を使用した「うなぎと玉子の恵方巻」をはじめ、韓国風海苔巻を恵方巻にした「キンパ恵方巻」が新登場。その他、黒毛和牛を使用した「黒毛和牛の焼肉恵方巻」や、定番商品の、7種類の具材を使用した「七品目の幸福恵方巻」、海老マヨネーズとツナマヨネーズが両方入ったロングセラー商品「サラダ恵方巻」など、計7品の恵方巻をラインアップしております。

セブン‐イレブンの恵方巻は、海苔の香りとパリパリした食感を存分にお楽しみいただくため、食べる直前に巻く「手巻タイプ」で展開しているのが特長です(※1)。また、節分にぴったりな惣菜、スイーツなどを含めて合計12品を取り揃えています。

※1 恵方巻7商品のうち、「うなぎと玉子の恵方巻」のみ、直巻海苔タイプで販売します。

「2026年の恵方巻」特集サイト：https://www.sej.co.jp/products/ehomaki.html

2026年の恵方は「南南東」

恵方巻とは、節分に食べる太巻寿司のことです。節分の日に、その年の縁起の良い方向「恵方」を向いて、願い事をしながら無言で丸かぶりするのが作法とされる風習です。2026年の恵方は「南南東」です。2026年2月3日（火）は平日の節分となるため、ご家庭での食卓はもちろん、会社帰りや社内イベントなどで手軽にご購入いただき、満足感をお届けしたいと考えております。

【恵方巻】

■うなぎと玉子の恵方巻

価格：1,320円（税込1,425.60円）

サイズ：レギュラー（約）直径4.5cm×長さ13cm

販売エリア：全国

ふっくらとした食感のうなぎの蒲焼

うなぎは白焼きにした後、何度も繰り返し特製の甘辛いタレを付けて焼くことで香ばしい味わいに仕立てました。ピリッと効いた山椒のアクセントがポイントです。贅沢なうなぎの旨みをふっくらとした食感と共にお楽しみいただけます。

ずっしりとしたボリューム感

うなぎの蒲焼を甘みのある厚焼き玉子と合わせました。ご飯はうなぎのタレ酢飯で、コクうまの味わいながらも後味はすっきりの仕立て。海苔を直巻にして巻き上げたボリューム感が特長です。

■キンパ恵方巻

価格：450円（税込486円）

サイズ：ミニサイズ（約）直径4.5cm×長さ8.5cm

販売エリア：全国

甘辛いプルコギと厚焼き玉子、チェダーチーズソース、にんじんナムル、沢庵、紫キャベツラぺ、胡瓜を、ごま油を混ぜた酢飯で巻き上げました。ごま油と塩を振った韓国風海苔を巻いて食べるこだわりの一品です。

■黒毛和牛の焼肉恵方巻

価格：830円（税込896.40円）

サイズ：ミニサイズ（約）直径4.5cm×長さ8.5cm

販売エリア：全国

柔らかな肉質が特長の黒毛和牛を使用した逸品です。小松菜ナムル、キムチ、厚焼き玉子を組み合わせた満足感のある恵方巻です。

■海鮮恵方巻

価格：760円（税込820.80円）

サイズ：ミニサイズ（約）直径4.5cm×長さ8.5cm

販売エリア：全国

人気の海の幸を一度に楽しめる恵方巻です。サーモントラウト、まぐろたたき、ボイルエビ、いくらの海鮮4種に、厚焼き玉子と胡瓜を盛り付けました。大葉が爽やかに香る醤油で味付けした、飽きのこない味わいです。

■七品目の幸福恵方巻

サイズ：レギュラー（約）直径4.5cm×長さ13cm

価格：540円（税込583.20円）

サイズ：ミニサイズ（約）直径4.5cm×長さ8.5cm

価格：350円（税込378円）

販売エリア：全国

7種の具材を盛り付けた定番商品です。出汁を含んだふっくら厚焼き玉子や、香ばしく焼き上げた穴子と共に、蓮根、椎茸、胡瓜、干瓢、おぼろを使用しています。レギュラーサイズとミニサイズの2種類をご用意しました。

■サラダ恵方巻

価格：390円（税込421.20円）

サイズ：ミニサイズ（約）直径4.5cm×長さ8.5cm

販売エリア：全国

海老マヨネーズ和えとツナマヨネーズ和えの人気具材の他に、厚焼き玉子、カニカマ、胡瓜を組み合わせた、お子様にも大人気のロングセラー商品です。

セブン‐イレブンの海苔へのこだわり

セブン‐イレブンは、食べる直前に海苔を巻く「手巻」タイプにこだわっています。海苔は、国産を使用(※2)。歯切れを良くするため、海苔に小さな穴を開ける特殊な加工を施しています。食べる直前に巻いていただくことで、パリパリした食感とほどよい口溶け、香りを存分にお楽しみいただけるのが特長です。

※2 韓国風にこだわった「キンパ恵方巻」は除きます。

惣菜・スイーツ一覧

■七品目具材 いわしのつみれ汁

価格：358円（税込386.64円）

販売エリア：全国

いわしのつみれ、豆腐、大根、人参、ごぼう、長ねぎ、油揚げの七品目の具材を使用したつみれ汁です。野菜の旨みとかつおと昆布、いわしの出汁を感じられる一杯です。

■海鮮茶碗蒸し

価格：398円（税込429.84円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

ホタテと海老、カニカマを盛り付けた海鮮の風味豊かな茶碗蒸しです。海鮮具材に加えしいたけ、たけのこ、三つ葉を加えた具材感のある仕立てです。

■セブンプレミアム 茶碗蒸し

価格：258円（税込278.64円）

販売エリア：全国

玉子の風味とだしの味わいが楽しめる定番の茶碗蒸しです。鶏肉、椎茸、海老、たけのこ、かまぼこ、銀杏が入った、満足感のある一品です。

■節分 ミニ豆大福 ごまあん

価格：190円（税込205.20円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

赤えんどう豆を混ぜ込んだ黒いもち生地で、ごまあんを包んだミニ大福。やさしい甘さと香ばしい風味が特長です。

■節分 きなこプリン

価格：298円（税込321.84円）

販売エリア：沖縄県除く全国

黒蜜ソースともっちり食感のきなこプリンの上に、ホイップクリーム、お団子、うぐいす豆とかのこ小豆を盛り付けました。上品な甘さとコク深い余韻を楽しめる和スイーツです。

担当者コメント

2026年は、3年ぶりに節分が平日となります。忙しい平日でも「手軽に、かつ特別感のある恵方巻を食べたい」というお客様のニーズにお応えするため、多彩なラインアップをご用意しました。食べる直前に海苔を巻く「手巻のパリパリ感」はセブン‐イレブンならではの特長として今年も継続しています。

贅沢感たっぷりの「うなぎと玉子の恵方巻」や「黒毛和牛の焼肉恵方巻」などをご用意しつつ、毎年ご好評をいただいている定番商品も取り揃えました。サイズ感からお値打ち感まで追求しており、ぜひお好みの品をご予約ください。

福を呼び込む大切なひとときをセブン‐イレブンの恵方巻で演出いたします。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。