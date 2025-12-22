マキアージュの最強※1くずれ防止下地から、自然なトーンアップを叶える限定色「バターイエロー」が登場　資生堂とマツキヨココカラ＆カンパニーとの共同企画　～2026年2月21日(土)限定発売～

株式会社資生堂マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEOイエロー

資生堂ジャパン株式会社と株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーは、トータルメイクアップブランド「マキアージュ」の、テカリ・カサつきをダブルで防ぐ、最強※1くずれ防止下地「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」から、パーソナルカラーにとらわれずナチュラルにトーンアップするイエロー【全1品 参考小売価格 2,700円（税込2,970円）】を、2026年2月21日(土)より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、マツキヨココカラオンラインストアで限定発売します。

◆ 化粧下地市場売上No.1※2の「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」は、「湿度オートセンサー」を搭載し、テカリ・カサつきをダブルで防ぎ快適肌をキープします。ポアレスジェリー配合により毛穴をカバー。さらに美容液成分も配合し、使うたび、うるおって毛穴が目立たない本物の「キレイな素肌※3」に導きます。

◆ パーソナルカラーにとらわれず、ナチュラルな補正力とトーンアップを叶える企業限定色イエローを発売します。白みのある柔らかな色調をキャッチーに表現するため、「バターイエロー」という愛称を、美容プラットフォーム LIPSと共同開発しました。

◆ SPF50+・PA++++で、強力な紫外線からも肌を守ります。

*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

※1 マキアージュ史上

※2 インテージ SRI+ 化粧下地市場 期間2024/9～2025/8 累計販売規模(金額) ブランドランキング

※3 メイクアップ効果による

《発売背景》

「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」は、化粧下地市場売上No.1※2の最強※1くずれ防止下地です。定番色として「自然に素肌になじむヌーディーベージュ」「ワントーン明るい仕上がりのラベンダー」「気になる赤みを均一にカバーするミント」の3色を展開しています。

カラーコントロール下地の定番として、ラベンダーやグリーンは広く人気がある一方、よりナチュラルなトーンアップや補正力が求められていることに着目。自社のヘアメイクアップアーティストと、幅広い肌色になじんで使いやすいイエローの色調を開発しました。

《商品特長》

今回限定発売となる「イエロー」はパーソナルカラーにとらわれない万能カラーで、ナチュラルな補正力とトーンアップを叶えます。

また、定番色と共通技術「湿度オートセンサー」を搭載しており、くずれの原因の一つである肌外部の湿度変化を自動で感知。汗でべたつく時も乾燥する室内でも、テカリを防ぎ、快適な肌をキープします。さらに、オイル生まれのポアレスジェリーが光を透過することで、毛穴をしっかりとカバーしながらも透明感のある肌を演出。美容液成分配合により、使うたび、うるおって毛穴が目立たない肌※3に導きます。

ナチュラルにトーンアップしてくれるイエローカラーをよりキャッチーに表現するため、美容プラットフォーム LIPSの「Project LIPS※4」とカラー名称を共同開発。肌なじみがよく、白みのある柔らかな色調から「バターイエロー」と名付け、マツキヨココカラ＆カンパニー限定※5カラーとして発売いたします。

※4 美容プラットフォーム LIPS内におけるインフルエンサーの呼称

※5 全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、マツキヨココカラオンラインストア

【ご参考】「湿度オートセンサー」について

くずれの原因の一つである肌外部の湿度変化を自動で感知。室外の高温多湿でべたつく環境も、エアコンの効いた室内の乾燥する環境でも、肌外部の湿度変化をセンサーが感知し、水分量を自動でコントロールします。

《マキアージュとは》

2005年に誕生し20周年を迎えた、日本を中心に展開するトータルメイクアップブランドです。資生堂独自の研究と技術を搭載した商品設計と、カルチャー分析やお客さまの意識調査を徹底して行い、使うたび素肌まで美しくなるベースメイクと、その人らしい美しさを引き出すポイントメイクで、自分の可能性を引き上げるメイクアップを提案していきます。

みんながお互いを高めあうことで、新たな発見や心躍る瞬間が日々生まれ更新されていくメイク文化の中で、マキアージュは”自分のまだ見ぬ魅力や可能性”との出合いを創り出し、さらに、未来へ踏み出すことを応援するブランドとして、共に歩みます。

【商品概要】※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEOイエロー

＜化粧下地・美容液＞

25mL 全1色

SPF50+・PA++++

2,700円(税込2,970円)

【マツキヨココカラ＆カンパニー限定品】

■商品特長

テカリ・カサつきをダブルで防ぐ

最強※1くずれ防止下地

○テカり・カサつき防止

―くずれの原因の一つである湿度変化を自動で感知、水分量をコントロールすることで、快適な肌状態をキープする「湿度オートセンサー」搭載

○毛穴補正効果

―360°美肌パウダーに加え、オイル生まれのポアレスジェリーが

とろけるように凹凸をうめながら毛穴をぼかしてカバーし、さらに透明感もアップ

○浸透型うるおい美容液

―角層のすみずみまでうるおいが届き、持続

*グリシルグリシン、コメ胚芽油、ウォータリーキープエッセンス（ウォーターリリーエキス・アセチルヒアルロン酸Na・水溶性コラーゲン・グリセリン）配合（保湿）

○無香料・アレルギーテスト済み

(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。)

【仕上がり】

ナチュラルにトーンアップする［イエロー］

＜ご使用法＞

●2～3回振ってからご使用ください。

●化粧水などで肌を整えた後、手のひらに適量とり、顔全体になじませます。

● 使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

