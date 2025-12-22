【抽選で100名さまに「ガシャポン(R)」グッズが当たる！】 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』 お年玉キャンペーンを開催！！
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースするカプセルトイ専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』は、X(旧ツイッター)の対象アカウントをフォローして、該当ポストをリポストすると、抽選で「ガシャポン(R)」グッズが100名さまに当たるキャンペーンを、2026年1月1日(木・祝)から2026年1月12日(月・祝)の期間開催します。
日頃から「ガシャポン(R)」の愛称で親しんでいただいているお客さまへ、『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』からのお年玉プレゼントです。
＜『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』お年玉キャンペーン概要＞
対象アカウント( @GBO_official ) ( @gasha_official )をフォローして対象のキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で、「ガシャポンマシントライ」が50名さま、「ガシャポンバンダイオフィシャルショップガシャポンステーションクッション」が10名さま、「ガシャポンオンラインクーポン1,000円分」が40名さま、合計100名さまに「ガシャポン(R)」グッズが当たります。
※プレゼントは選べません
【応募期間】
2026年1月1日(木・祝)キャンペーンポスト投稿後から2026年1月12日(月・祝)23:59まで
【詳細はこちら】
https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/topics/2026_newyear_cp.html
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。
