愛知県西尾市より一般廃棄物処理施設の整備運営事業を受注

JFEエンジニアリング株式会社

2025年12月22日

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）はこのたび、愛知県西尾市より「広域ごみ処理施設整備・運営事業」（以下、「本事業」）を受注しました。

本事業は、西尾市が岡崎市・幸田町と広域処理体制を構築し、西尾市クリーンセンターおよび岡崎市八帖クリーンセンター1号炉の集約施設として新たに焼却施設（ストーカ式焼却炉、133t/日×2炉）を整備するものです。当社は本施設の設計・施工と、19年9ヵ月にわたる運営業務をDBO方式[※１]により一括で受託しました。

新設する焼却施設は、超高温高圧ボイラの採用により、国内の一般廃棄物処理施設としては最高レベルとなる高効率発電を実現します。

焼却炉には当社独自の「高温空気燃焼技術[※２]」を発展させた「対向流燃焼方式[※３]」を採用し、さらに完全自動運転システム「BRA-ING(R)[※４]」を導入することで、幅広いごみ量・ごみ質に対して、燃焼の安定化と発電出力の向上を図ります。

また、AI煙検知システム「Smoke AI(R)[※５]」をはじめとした当社独自の火災対策技術を導入するほか、当社横浜本社内の「グローバルリモートセンター[※6]」より、プラントの遠隔運転監視・操業支援を行うことで、より一層安全で質の高い施設運営を行います。

さらに本施設から発生する焼却主灰については、運搬・資源化に係る構成企業９社と共に全量を資源化することで、最終処分量を低減し循環型社会の形成に貢献します。

当社はこれからも廃棄物発電プラントのリーディングカンパニーとして、廃棄物の有効活用によりSDGs（持続可能な開発目標）の達成と社会課題の解決を目指し、お客さまのニーズに合わせた最適な技術を提供してまいります。

※１ Design＝設計、Build＝施工、Operate＝運営を一括して発注する方式。

※２ https://www.jfe-eng.co.jp/products/environment/urb03.html参照

※３ https://www.jfe-eng.co.jp/news/2018/20180625.html参照

※４ https://www.jfe-eng.co.jp/news/2020/20200727.html参照

※５ https://www.jfe-eng.co.jp/news/2021/20211202.html参照

※６ https://www.jfe-eng.co.jp/news/2018/20180316.html参照

■本事業の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/150_1_26064bd3853a6146978fa18b5f746c21.jpg?v=202512220122 ]

■施設完成予想図

※設計協議により変更する可能性があります。

