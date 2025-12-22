年末年始にTVアニメ『未ル　わたしのみらい』全エピソードの一挙無料配信が決定！

ヤンマーホールディングス株式会社

『未ル　わたしのみらい』全エピソードの一挙無料配信が決定

ヤンマーホールディングス株式会社が製作・プロデュースするオリジナルTVアニメ『未ル　わたしのみらい』（以下、『未ル』）は、年末年始に全エピソードを対象とした一挙無料配信を、TVerおよびMBS動画イズムで実施します。



『未ル』は、総合プロデューサーに植田益朗氏を迎え、武器を持たないロボット「MIRU（ミル）」と人間の出会いを描くアニメです。“人の可能性を信じる、人の挑戦を後押しする”というヤンマーの価値観「HANASAKA（ハナサカ）」のもと、新進気鋭のアニメスタジオ5社に参画いただき、オムニバス形式の全5話を2025年4月から地上波で放送しました。


本作をすでにご覧いただいた方も、これまでに見逃してしまったエピソードがある方も、全てのエピソードを一気に視聴できる貴重な機会となっております。年末年始のお供として、ぜひお楽しみください。


■配信概要

無料配信期間：2025年12月29日(月) 00:00～2026年1月9日(金) 23:59


配信プラットフォーム：


TVer


https://tver.jp/series/sr3gglujs2


MBS動画イズム


https://dizm.mbs.jp/program/miru


■アニメ『未ル　わたしのみらい』の概要

製作・プロデュース：ヤンマーホールディングス株式会社


総合プロデュース：植田 益朗


制作協力：株式会社スカイフォール


企画協力：btrax Japan合同会社


オープニング主題歌：V.W.P「愛詩」


エンディングテーマ：MIYAVI「Find A Way」


『未ル』公式サイト：https://www.miru-anime.com/



＜ヤンマーについて＞


1912年に大阪で創業したヤンマーは、1933年に世界で初めてディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカーです。「大地」「海」「都市」のフィールドで、エンジンなどのパワートレインを軸に、アグリ、建機、マリン、エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開。環境負荷フリー・GHGフリーの企業を目指し、顧客価値を創造するソリューションを提供しています。未来を育むヤンマーの価値観「HANASAKA」を基盤に、ブランドステートメントとして掲げる“A SUSTAINABLE FUTURE -テクノロジーで、新しい豊かさへ。-”を実現します。詳しくは、ヤンマーのウェブサイトhttps://www.yanmar.com/jp/about/をご覧ください。




＜注記＞


記載内容はリリース発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますのでご了承願います。