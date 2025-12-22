パイオニア、二輪車のUXを革新する「Pioneer Ride Connect」を「CES 2026」で公開

パイオニア株式会社

パイオニア株式会社（以下、パイオニア）は、2026年1月6日（火）～9日（金）に米国ラスベガスで開催される「CES 2026」において、二輪車向けの革新的なUXソリューション「Pioneer Ride Connect」を公開します。

本ソリューションは、二輪車向け次世代コネクテッドクラスターのUX設計を革新し、ソフトウェア更新を通じて新たな価値を継続的にライダーへ提供します。また、世界120カ国以上をカバーするクラウドナビゲーションや安全運転支援を含む「HERE SDK」※との統合により、グローバル市場における二輪車に向けたコネクテッドサービスの普及に貢献します。

【次世代コネクテッドクラスター：イメージ画像】

【主な特長】

1） BLE(Bluetooth Low Energy)を活用した独自のスクリーン・プロジェクション技術

地図や最新のコネクテッドサービス情報をスマートフォン上で統合処理し、パイオニア独自の BLEスクリーン・プロジェクション技術で車載クラスターへシームレスに表示。クラスター側の処理負荷の軽減とスマートフォンの消費電力低減を両立するとともに、部品コストの最適化を実現します。

2） 直感的HMIとAI活用により、安全・快適なUXを実現

パイオニア独自の音声HMI 「VOICE TAP」により、ストレスのないハンズフリー操作を実現。操作性の向上とともに、AI を活用した渋滞・悪天候・危険情報の共有機能により、安全性と快適性を高い次元で両立します。

3） 「HERE SDK」※との統合により、グローバル市場に対応

「HERE SDK」との統合により、高精度地図やリアルタイム交通情報、二輪車向けに最適化されたルーティングなどを含むクラウドナビゲーションやLBSを、グローバル市場向けにワンストップで提供可能。通信が不安定な地域でも使用できるオフラインモードも実装可能なため、都市部だけでなく郊外・山間部でも安心で快適な走行体験を提供します。

- HERE SDKは、HEREの高度な地図やルート案内、位置情報技術を活用した位置情報対応アプリを開発する包括的なソフトウェア開発キットです。Android、iOS、Flutter向けに高精度な地図データやリアルタイム交通情報、オフライン機能、マルチモーダルナビゲーションを提供し、コンシューマーと企業が求めるニーズに対応します。

【「CES 2026」の概要】

開催期間 ： 2026年1月6日（火）～9日（金）（米国東海岸時間）

パイオニアブース ： ラスベガス・コンベンション・センター 西ホール3527番ブース

＜両社のコメント＞

パイオニア株式会社 執行役員 事業開発・戦略パートナーアライアンス担当 種澤 成治：

「Pioneer Ride Connect」は、二輪車のUXを“ソフトウェアで進化させる”革新的なプラットフォームです。パイオニアのUX設計力と HERE のグローバルに展開する Location Intelligence を組み合わせ、よりスマートで安全な二輪車のコネクテッド化を実現していきます。「CES 2026」 の展示を通じ、私たちの技術とビジョンを世界に発信できることを楽しみにしています。

HERE Technologies アジア太平洋地域担当 シニアバイスプレジデント 兼 ゼネラルマネージャー ディオン・ニューマン（Deon Newman）：

二輪車、ライダーの利便性と安全性を実現する「Pioneer Ride Connect」を、「HERE SDK」が支援することを誇りに思います。HEREとパイオニアの協業により、世界中のライダーが、都市部だけでなく郊外・山間部まで、二輪車向けに最適化されたルート案内やコネクテッドサービスが利用できるようになります。これは、より安全なコネクテッドモビリティを実現するための大きな一歩です。

＜参考情報＞

2024年12月5日 報道資料

「パイオニアとHERE、二輪車コネクテッドソリューションでグローバル協業」

https://jpn.pioneer/ja/corp/news/press/index/2930?ad=pr

＊Bluetooth(R) は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

＊HERE、HERE SDK は HERE Global B.V. またはその関連会社の商標です。

＊その他、記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。