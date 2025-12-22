加盟店の継続的な求人のサポート開始

日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：名古屋市、代表取締役 鬼頭克明・共同代表 大田富啓）は、2025年12月9日より、運営するペットホテル＆トリミングサロン「ONE LUKE（ワンルーク）」において、加盟店の継続的な求人のサポートを新たに始めることを発表した。これまで新規オープン時のみに限定していた求人サポートを拡充し、既存加盟店の人材確保を継続的に支援する体制を構築する。

同社は来春に店舗数100店舗の達成を目指しており、この目標実現に向けて全国でトリマー50名の採用を積極的に進める。募集職種はペットサロンのトリマーで、雇用形態は正社員。トリマー資格を持つ方を対象とし、実務経験が浅い方やブランクのある方も歓迎する方針を打ち出している。同社の給与は業界水準よりも高く設定されている。

業務内容は、犬猫のシャンプーやカットなどのトリミング業務を中心に、ペットのお預かりやお世話、併設ホテルでの宿泊ペットのケア、店舗事務作業、接客業務など店舗運営全般を担当する。特にトリミング作業はバックヤードで集中して行える環境を整備しており、技術向上に専念できる職場環境を提供している。

福利厚生面では、週休2日のシフト制を採用し、各種社会保険完備、交通費支給、昇給制度、研修制度、資格取得支援制度を整備。さらに、ペット忌引き休暇や産前産後休業、育児休業など、ペット業界で働く従業員の特性を考慮した独自の制度も導入している。髪型・髪色自由、車通勤相談可能など、働きやすい環境づくりにも配慮している。

ONE LUKEは2023年4月の創業からわずか3年でオープン準備中を含め170店舗に到達し

急成長を遂げている。同社が最も重視するのは「ペットファースト」の運営姿勢で、ペットホテルでは鉄製ケージではなく全店舗で「お部屋」仕様を採用し、職人によるオーダーメイドで広めの空間を提供している。この継続的な求人サポート体制の構築により、質の高いサービス提供を支える人材基盤の強化を図り、さらなる事業拡大を目指す。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com