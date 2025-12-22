株式会社船井総研ホールディングス

株式会社船井総研ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長 グループCEO：中谷貴之）は、物流コンサルティングの専門企業である株式会社ロジクリエイト（以下「ロジクリエイト」）が、2026年1月5日付で当社グループに参画する予定であることをお知らせいたします。

このたびのグループインは、ロジクリエイトが有する高度な専門ノウハウと、2026年1月1日に船井総研ロジ株式会社から社名変更する株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングの事業基盤を融合させ、荷主企業へのSCM（サプライチェーンマネジメント）支援体制を飛躍的に強化することを目的としています。

近年、物流業界における「2024年問題」をはじめ、地政学リスクや環境対応など、企業を取り巻くサプライチェーンの課題は複雑化・高度化しています。こうした環境下において、当社グループでは従来の「物流」という枠組みを超え、調達・生産・販売までを包含したサプライチェーン全体を最適化するコンサルティング機能の強化を進めてまいりました。

この強化を加速させる重要なパートナーとして、物流現場改善や実務支援に定評のあるロジクリエイトをグループに迎え入れることとなりました。

≪ロジクリエイトのグループ参画によるシナジー≫

ロジクリエイトは、2015年の創業以来、「お客様に寄り添う現場視点での実践的な支援」を最優先に掲げ、物流改善やセンター構築支援において高い実績を有しています。船井総研サプライチェーンコンサルティングが描く事業戦略の全体像に、ロジクリエイトが持つ現場実装力と専門的知見を融合することで、コンサルティングサービスの質が向上します。

●戦略から現場までの一気通貫支援

上流のサプライチェーン戦略立案から、倉庫レイアウト設計やオペレーション改善といった現場実装まで、継ぎ目のないソリューション提供が可能になります。

●複雑化するサプライチェーン課題への対応力強化

両社のノウハウとデータをあわせることで、可視化が困難なサプライチェーン上のボトルネックを精緻に特定。コスト最適化にとどまらず、競争優位を生み出す「攻めの物流」構築を、より強力にサポートしていくことが可能になります。

【株式会社ロジクリエイトについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153258/table/12_1_a1d4fe69b38fc19d61cf50e5a012103b.jpg?v=202512220522 ]

【株式会社船井総研ロジについて】

（2026/1/1より株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングに社名変更）

物流・ロジスティクス領域において、戦略・戦術の策定から実行までを一貫してサポートする日本最大級の総合物流コンサルティングファーム。荷主企業・物流企業双方への豊富な支援実績をもとに、本質レベルでお客様の課題を解決する実行型コンサルティングを行う。

※ご参考：11月10日発表 プレスリリース

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9757/tdnet/2712057/00.pdf

