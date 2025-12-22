¡ÚËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡ÛÎáÏÂ¡È¥¤¥Á¡É¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¯¥¤ー¥ó¡¦Ì¤Íü°ì²Ö¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°Éüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÆÁ´Ö½ñÅ¹ ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®µÜ±Ñ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢100¥»¥ó¥Á¡¦I¥«¥Ã¥×¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþ¥Ð¥¹¥È¤È¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Ì¤Íü°ì²Ö¤µ¤ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡ØÌ¤Íü°ì²Ö¼Ì¿¿½¸ ²óµ¢Àþ¡Ù¤ò¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÌ¤Íü°ì²Ö¼Ì¿¿½¸ ²óµ¢Àþ¡Ù¥«¥Ðー¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
¡¡100¥»¥ó¥Á¡¦I¥«¥Ã¥×¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþ¥Ð¥¹¥È¤È¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¿ô¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¤Íü°ì²Ö¤µ¤ó¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥åー¤Î2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè2²ó¥µ¥ó¥¹¥ÝGoGo¥¯¥¤ー¥ó¡Ù¤Î¥Ô¥å¥¢¡¦¥°¥é¥Þー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2021¡Ù¤Ç¥Ù¥¹¥È¡¦¥°¥é¥Þ¥é¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ§¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆóºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Óー¥Ê¥¹¤Î¤è¤¦¤ËË¤«¤Ç¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê½ÀÈ©¥Ü¥Ç¥£¤ÇÍÅ±ð¤ËÌ¥¤»¤ëËÜ¿Í¤â¿·¶ÃÏ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¥Èー¥êー¡ª
¡¡¡Èµ¶¤ê¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡£Èþ¤·¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë±£¤·¤¿Éð´ï¤Ç¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÁÀ¤¦¡¢Ì©²ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£¹´Â«¤µ¤ì¤ë¿´¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯²÷³Ú¤Î±²¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤æ¤¯»èÂÎ¡Ê¥«¥é¥À¡Ë¡£µ¨Àá¤¬½ä¤ë¤è¤¦¤Ë°ø²Ì¤ÎÍæÀû¤òÈ´¤±½Ð¤¿Àè¤ËÈà½÷¤òÂÔ¤Ä¤â¤Î¤Ï――¡É
¡¡¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¹ÁÄ®¤ÎÎ¹´Û¡¢²¹Àô¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ã¤·¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Ñ¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£ºî¤Ï¡È¥¹¥Ñ¥¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Èー¥êー¤äÀ¤³¦´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é²ò¶Ø¤·¤¿¡È¤ª¤·¤ê¡É¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î£±¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Çã¤Ã¤ÆÂ»¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤è¤êÂç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Ì¤Íü°ì²Ö¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¤³¤Î1ºý¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡¡¤½¤·¤ÆËö±Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£½ñÃæ¥«¥Ã¥È
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¡£±ð¤ä¤«¤ÊÈ©¤¬âÁ¤·¤¤1Ëç¡£¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
¥¹¥Ñ¥¤¡Ê¡©¡Ë¤Î½÷¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¿ì¤ï¤»¤ÆÂÄ¤È¤¹¥¹¥Èー¥êー¡£ ¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
Å·¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤·I¥«¥Ã¥×¤ÎÈþ¥Ð¥¹¥È¤â¡¢ÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿¼êÂ¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£ ¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
µù¹Á¶á¤¯¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç¡£´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤ÇÏ®¤Ð¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤â¡£ ¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤â³è¼Ì¡£¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
¢£½ñ»ï¾ðÊó
¡ØÌ¤Íü°ì²Ö¼Ì¿¿½¸ ²óµ¢Àþ¡Ù¥«¥Ðー¡Ê»£±Æ¡§·¬ÅçÃÒµ±¡Ë
[½ñÌ¾]¡¡Ì¤Íü°ì²Ö¼Ì¿¿½¸ ²óµ¢Àþ
[È¯ÇäÆü]¡¡2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
[Äê²Á]¡¡3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[»£±Æ]¡¡·¬ÅçÃÒµ±
[È½·¿]¡¡A4È½ ¥ªー¥ë¥«¥éー112¥Úー¥¸
[È¯Çä¸µ]¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÆÁ´Ö½ñÅ¹
¢£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ØÌ¤Íü°ì²Ö¼Ì¿¿½¸ ²óµ¢Àþ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ì¤Íü¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤«¤é¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿½¸¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î½ñÅ¹¡Ö½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー(https://www.shosen.co.jp/tower/)¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[³«ºÅÆü»þ] 2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13:00～¡¡
[²ñ¾ì] ½©ÍÕ¸¶¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー 10³¬
[½»½ê] ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®1-11-1(https://share.google/6O009RmGgnys5o7Q9)
»²²ÃÊýË¡Åù¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢LivePocket ½ñÀô¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢£Ì¤Íü°ì²Ö¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¤Íü°ì²Ö¡Ê¤ß¤ê¡¦¤¤¤Á¤«¡Ë¡¡
1999Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹165cm¡¢B100¡¦W63¡¦H95¡£
2019Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£¼ñÌ£¤ÏÆüËÜÉñÍÙ¡£ÆÃµ»¤ÏÒµÒ¶Á°¿Ê¡£
