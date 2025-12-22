AA Health Dynamicsと東京バイオデザイン協会、途上国医療の課題解決に向けた協業体制を強化

AA Health Dynamics 株式会社

AA Health Dynamics株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：原 健太、以下「AAHD」）は、一般社団法人東京バイオデザイン協会（所在地：東京都文京区、代表理事：前田 祐二郎、以下「東京バイオデザイン」）と、2025年9月16日付けで、グローバルサウスをはじめとする開発途上国における医療・ヘルスケア機器の開発支援、サービス開発、及び現地企業進出支援を目的とした協業に関する覚書（MOU）を締結いたしました。

本MOU締結の背景

開発途上国への医療機器の販路拡大には、現地のニーズをデザイン思考で丁寧に探索する必要があります。特に、資金が潤沢でない環境や、ユーザーの操作スキル・知識が限られている状況を十分に理解することが重要です。こうした理解を踏まえることで、現地の実情に即した使いやすい医療機器の開発が可能となります。また、中国やインドなどの新興メーカーの台頭を背景に、日本企業は従来以上に現地ニーズに根ざした医療機器やサービス開発を加速させる必要があります。そこで、AAHDと東京バイオデザインはMOUを締結し、両者の強みを活かしてこれらの課題に対応し、より効果的な医療機器開発と現地展開等について検討していく運びとなりました。

本MOUの目的

本MOUは、AAHDと東京バイオデザインがそれぞれの知見・ネットワーク・リソースを結集し、現場主導・課題解決型のバイオデザイン（※）のアプローチを活かして、開発途上国の未解決ニーズを的確に抽出・分析することを目的とします。その上で、医療機器やサービスの共同開発や事業化を推進し、持続可能で社会的インパクトの大きい医療エコシステムの構築を目指します。両者の強みを融合し、途上国の医療・ヘルスケア分野の課題解決に貢献します。

※バイオデザインとは？

バイオデザインとは、医療現場の未解決ニーズを起点に、医学・工学・ビジネス分野の知見を融合して新しい医療機器を創出するイノベーション教育プログラムです。2001年にスタンフォード大学で発足し、日本でも主要大学を中心に展開しています。既存技術に依存せず、現場観察から選定した課題の解決策を設計し、事業化までを視野に入れて高い実現性を追求します。未解決ニーズ発掘、医療機器開発、事業実装という３段階が特徴です。

東京バイオデザイン協会は、バイオデザインを専門に活動するメンバーで構成される組織で、日本の医療機器イノベーションをサポートします。革新的医療機器開発に必要な思考・スキルを、医療現場のニーズを出発点として、デザイン思考に基づき実践的に習得する医療機器開発プログラムを推進しています。医療現場のニーズに根差した開発プロセスを徹底するという点が、バイオデザインの特徴です。

協業の主な内容

両者は以下の活動を共同で推進することに合意しました。

・新興国・開発途上国市場における医療ニーズの調査・分析

・医療機器の現地適合性評価および実証研究の実施支援

・開発中の医療機器に対する知見提供および改良支援

・パートナー機関を含む現地関係機関とのネットワーキング・連携支援

・その他、両者が合意する新興国・開発途上国展開に関連する活動

今後の展望

AAHDは、これまでアフリカを中心に医療機器の導入・教育・資金調達の仕組みを整備してまいりました。本MOUを契機に、東京バイオデザインの保有する革新的な医療機器の開発ノウハウと国内外ネットワークを掛け合わせ、開発途上国における持続可能な医療エコシステムの実現に向けて協力してまいります。

【AAHD代表・原からのメッセージ】

AA Health Dynamicsは創業以来、アフリカ各地を中心に医療機器の導入支援と医療人材育成を進めてまいりました。これまでに1万人以上の医療従事者に教育を提供し、医療の質向上と持続可能な医療環境づくりに貢献してきた実績があります。今回、東京バイオデザイン協会との協業により、彼らの先進的な医療機器開発技術とイノベーション手法を活用し、現地の多様なニーズに対応した使いやすく効果的な医療機器の設計・開発を共同で進めていきます。これにより、医療現場の課題を的確に解決し、長期的な医療エコシステムの確立に寄与していくことが期待できます。今後も私たちは、医療機器の普及と教育支援を両輪とし、現地の医療体制強化に取り組んでまいります。

【東京バイオデザインからのメッセージ】

当協会は、医療現場の未解決ニーズに基づき、医学・工学・ビジネスを融合した実践的なイノベーション教育プログラムを展開しています。日本国内外の主要大学とも連携し、革新的な医療機器の開発を支援してきました。今回のAAHDとの提携では、彼らの豊富な現地ネットワークと教育ノウハウを活かし、グローバルサウスの特有の医療課題に挑みます。ともに実用的かつ持続可能な医療機器の創出を通して、現地医療の質向上とアクセス改善を目指す取組を加速させます。今後も革新と共創を通じて、世界の医療環境に貢献してまいります。

会社概要

【AA Health Dynamics株式会社】

所在地：東京都中央区京橋3丁目3-13 平和ビル3号館 3F

代表者：代表取締役 原 健太

事業内容：アフリカを中心とした医療人材育成、医療機器導入支援、医療ファイナンス事業

URL：https://aa-healthdynamics.com

【一般社団法人東京バイオデザイン協会】

所在地：東京都文京区本郷3丁目38-10

代表者：代表理事 前田 祐二郎（東京大学医学部附属病院 トランスレーショナルリサーチセンター バイオデザイン部門 部門長）

事業内容：バイオデザイン教育・研究、医療機器開発支援

お問い合わせ先

AA Health Dynamics株式会社

広報担当 原・松本

E-mail: info@aa-healthdynamics.com