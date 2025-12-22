TalentX、人的資本経営コンソーシアムに参画 採用マーケティングの知見を活かし、人的資本経営の発展に貢献

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、人的資本経営の高度化と実践促進を目的とした「人的資本経営コンソーシアム」に入会したことをお知らせいたします。本コンソーシアムは、一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤邦雄氏をはじめとする7名の発起人により設立され、人的資本経営の実践における先進事例の共有、企業間連携の促進、効果的な情報開示の在り方についての議論を行う場です。

参画背景

近年、働き方や価値観の多様化、および専門職人材の獲得競争の激化により、従来の採用手法だけでは十分な成果を得ることが困難となり、人的資本経営においても経営戦略と連動した戦略的採用活動の重要性が高まっています。

当社は、AI・テクノロジーを活用した採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開し、これまでも中長期的な人材との関係性を育み、人的資本の価値最大化を支援してまいりました。

このたび、本コンソーシアムへの参画を通じて、当社は人的資本経営に関する知見や事例共有に貢献し、戦略的採用からエンゲージメント形成に至る情報や知見を提供してまいります。参加企業や有識者との連携を通じ、日本企業における人的資本経営の実装と社会的定着に貢献してまいります。

人的資本経営コンソーシアムについて

人的資本経営コンソーシアムは、人的資本経営の実践と開示促進を目的とした、企業と有識者など、約650の会員による協議体です。一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤邦雄氏をはじめとする7名の発起人によって設立され、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有や企業間協力に向けた議論、国内外の人的資本に関する情報の収集・発信と普及を行っています。

詳細：https://hcm-consortium.go.jp/

株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、ＡＩで採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用ＤＸプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、企業の採用マーケティングによる変革をリードし、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指しています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp