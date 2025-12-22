ライフデザイン・カバヤ向けに、AIチャット連携型カスタマーサポートを提供開始

株式会社Warranty technology

延長保証サービスの構築・運営を行う株式会社Warranty technology（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：宮原 年明、以下「ワランティテクノロジー」）は、ライフデザイン・カバヤ株式会社（以下「ライフデザイン・カバヤ社）向けに、AIチャットと顧客管理システム（CRM/WOS）を連携した新たなアフターサポートソリューションの提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、ライフデザイン・カバヤ社のオーナーサイトにAIチャットを設置し、ユーザーからの問い合わせ一次対応を自動化することで、業務効率化と顧客体験の向上を実現するものです。

【導入背景】

■住宅アフターサポートへのニーズ増加と、電話対応のボリュームが課題に

住宅設備機器の多様化やライフスタイルの変化に伴い、アフターサポートに対するオーナー様の期待値は年々高まっています。

一方で、住宅会社では、

・ 電話での一次対応に多くの工数がかかる

・ 部署間の引き継ぎに一定の時間を要する

・ 対応を協力会社へ依頼する場合、情報の一元的な管理に行き違いが生じる事がある

といった課題が顕在化していました。

こうした背景を受けて、ワランティテクノロジーは「AIによる一次回答」「履歴の可視化」「電話サポートの質向上」を実現するソリューションを開発。今回、ライフデザイン・カバヤ社に初めて採用いただく形で、AIチャット連携型カスタマーサポートをリリースする運びとなりました。

■AIチャットによる問い合わせ一次対応で、工数を大幅削減

導入されたAIチャットは、オーナー様の問い合わせに24時間自動で一次回答を行い、電話以外でも、気軽にトラブルを解消できる環境整備が可能です。

これにより、一次受けのオペレーション負荷を軽減し、内容整理・部署引き継ぎの工数削減、問い合わせ状況の管理が可能となります。



AIチャットで解決に至らなかった場合は自動で「未解決」と判断し、

設備関連はワランティテクノロジーに、住宅関連はライフデザイン・カバヤのアフターサポート窓口へ、 適切に誘導します。







■CRM（WOS）との連携により、電話対応の質が向上

AIチャットを通じた全てのやり取りは、CRM（WOS）に自動で履歴として蓄積されます。電話対応者は、顧客の特定 、チャット質問内容、AI回答内容、オーナー様の「解決済み/未解決」評価などを事前に把握でき、スムーズに対応が可能です。これにより、 説明の重複防止・対応精度向上・顧客満足度向上 が期待されます。







【今後の展望】

~修理受付機能の追加や学習データの拡張で、アフターサポートをもっとスマートに~

今回のリリースでは問い合わせ回答機能からスタートし、「修理受付」機能は今後追加予定です。また、AIは過去5年間の問い合わせデータから頻出上位65％を学習済みで、リリース後もデータを随時追加し、将来的には問い合わせ回答の“100%自動化”を目指します。

ワランティテクノロジーは今後も、ライフデザイン・カバヤ社との協業を通じて、住宅アフターサポート領域のDXと顧客体験向上を推進してまいります。

【ライフデザイン・カバヤ社 コメント】

「当社は現在、中四国から全国へとエリアを拡大しながら、年間約1,000棟の住宅を供給しております。その過程で顕在化した“アフターサポートの肥大化”という課題に対し、広域エリアでの対応力を強みとされているワランティーテクノロジー様と協業することで、より満足度の高いサポート体制の構築に取り組んでまいりました。

この度、AIチャット連携型カスタマーサポートを導入することで、顧客満足度の一層の向上と、DX推進による業務効率化が進むものと期待しています。

今後も進化を続けるパートナーとして、ワランティーテクノロジー様と共にアフターサポート体制の強化に努めてまいります。」

【ワランティテクノロジー 代表取締役CEO 宮原 コメント】

「このたび、ライフデザイン・カバヤ様に当社のAIチャット連携型サポートをご導入いただけることを大変嬉しく思います。住宅設備は高度化し、ユーザーが“困った瞬間”に求めるサポートの内容も複雑さを増しています。

AIによる一次対応の自動化と、履歴の一元管理は、アフターサポートの新しい標準となると考えています。当社は、保証から修理までを一気通貫で支援してきた経験を活かし、 “その故障の先に、信頼をつくる。”

サポート体験の構築に今後も取り組んでまいります。」

【ライフデザイン・カバヤ株式会社 アフターサポート責任者 コメント】

「当社ではお客様満足度の向上を重要なテーマとして掲げ、アフターフォローの強化を進めてまいりました。問い合わせ件数の増加や内容の複雑化により、従来の電話中心の運用には課題がありましたが、今回のAIチャット導入により、ユーザーの自己解決率が高まり、サポート品質の向上が期待できると考えています。

特に、チャット履歴がCRMに蓄積され、電話対応でも活用できる点は大きな価値があります。また、この仕組みは業務効率化を促進し、従業員満足度（ES）の向上にも寄与するものと考えています。

今後予定されている修理受付機能も含め、ユーザーにとって“より頼れるアフターサポート”の実現に努めてまいります。」



■ライフデザイン・カバヤについて

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

会社名：ライフデザイン・カバヤ株式会社

代表者：代表取締役社長 窪田 健太郎

所在地：岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

コーポレートサイト：https://www.life-kabaya.co.jp/

■ワランティテクノロジーについて

ワランティテクノロジーは、10年以上の保証事業の実績で企業が抱える「保証」関連業務を修理受付から修理手配、物流・コンタクトセンター管理に至るまで、ワンストップで受託・運営しています。365日の修理受付体制、修理対象メーカー450社以上、全国出張・持ち込み・引取修理可能という修理ネットワークを持ち、全国の拠点で高品質なサービスを提供しています。これからも再生可能エネルギー普及と持続可能な環境社会の実現に向け貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社Warranty technology

代表者 ：代表取締役CEO 宮原 年明

所在地 ：東京都千代田区内幸町二丁目２番3号

日比谷国際ビル12階

事業内容：各種製品の品質、性能保証及び修理、出張修理業務、

設置工事設置業務、各種コール業務、各種保証設計、

保守、メンテナンス

特許情報：

「保証システム、保証システムの制御方法、証情報登録装置及び判断装置」#5837001

「コード購入決済システム、決済用コードサーバ装置、製品販売者端末、製品購入者端末、決済用金融機関サーバ装置、プログラム、記録媒体及び動作方法」#6598448/#6648096

「損害補償システム」#6803303

「債権保証システム」#7015626

URL ： https://wrt.co.jp/

企業紹介動画：https://youtu.be/T4ohkD4wSqE



