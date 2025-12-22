渋谷から世界へ、ゲームと日本酒の新体験。『オクトパストラベラー0』発売記念コラボ日本酒、404 Not Foundにて展開

玉乃光酒造株式会社(C) SQUARE ENIX

スクウェア・エニックスが2025年12月に発売したRPG最新作『オクトパストラベラー0』 の発売を祝し、京都・伏見の酒蔵、玉乃光酒造は特別なコラボレーション日本酒を発表いたします。

創業350年を迎えた玉乃光酒造が、「日本酒のある暮らしをもっと豊かに。日本酒の伝統に新しい繋がりを。」を掲げて展開する〈350×Project〉によって、キャンバスのように真っ白なボトルを通じた新たなコラボレーションが実現しました。

また発売記念企画として、渋谷サクラステージ 4F『404 Not Found』にて、作品世界をイメージしたオリジナル日本酒カクテルを数量限定でご提供いたします。

日本が世界に誇る文化である“ゲーム”と“日本酒”の交差から生まれる新たな体験を、渋谷の地よりお届けします。

『オクトパストラベラー0』×「玉乃光350×プロジェクト」コラボボトルが誕生！

このたび、『オクトパストラベラー0』の発売を記念し、玉乃光酒造350× Projectによる特別ラベルのコラボレーション日本酒を発売いたします。

＜商品概要＞『オクトパストラベラー0』発売記念玉乃光酒造350× Project コラボレーション日本酒

● 復讐（350× シリーズ1）

● 復興（350× シリーズ3）

容量：720ml

アルコール度数：15度 （どちらも15度ですが、味わいの異なる商品です）

価格：\6,600（税込）

限定数：各100本

※玉乃光350×特設サイトにて、2025年12月26日（金）より販売開始予定。

※本商品はオンラインサイトのみの販売となります。イベント会場ではボトルの販売はいたしませんのでご注意ください。

※会場ではグラス販売でお楽しみいただけます。／1杯（90ml）880円（税込）

＜コラボレーション日本酒の購入方法＞

本コラボレーション日本酒は、玉乃光350X特設サイトにて、2025年12月26日（金）より販売開始いたします。

●販売サイトURL

・三五〇× オクトパストラベラー0「復讐」

https://350.tamanohikari.co.jp/c/merchandise/Fukushu-r6by350times

・三五〇× オクトパストラベラー0「復興」

https://350.tamanohikari.co.jp/c/merchandise/Fukko-r7by350times

※出荷スケジュール

・2025年12月27日（土）12:00までのご注文分：年内出荷

・それ以降のご注文分：2026年1月5日（月）以降、順次出荷

コラボボトル発売を記念特別試飲イベント開催決定。コラボ商品のアレンジドリンクも。

本商品の発売を記念し、渋谷サクラステージ4F「404 Not Found」にて、

コラボレーション日本酒の試飲提供および、作品世界をイメージしたオリジナルドリンクを楽しめる期間限定イベントを開催いたします。

本イベントでは、日本酒やオリジナルカクテルを通じて、『オクトパストラベラー0』の世界観を、味覚とビジュアルの両面から体験いただけます。

＜イベント概要＞

『オクトパストラベラー0』発売記念

玉乃光酒造350X Project コラボ日本酒・特別試飲イベント IN 404 Not Found

・開催期間：2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月）

・営業時間：10:00～21:00

※2025年12月30日（火）～2026年1月3日（土）は年末年始休業

・会場：404 Not Found

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1-4 Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 4F

＜オリジナルコラボレーションドリンクについて＞

会場では、本商品のグラス販売に加えて、オリジナルカクテルもご用意いたします。

ドリンクは、ノンアルコール3種、日本酒カクテル6種からお選びいただけます。

アルコールの有無にかかわらず、来場者それぞれの楽しみ方で作品世界をご体験ください。

イベント限定・オリジナルカクテル

アルコール（日本酒カクテル）／ノンアルコール

価格：\1,100（税込）

『オクトパストラベラー0』の作品世界を象徴する「富」「権力」「名声」の三つのテーマをモチーフに、全9種類のオリジナルドリンクをご用意しています。

各テーマは、以下の3つのバリエーションで展開されます。

・ゼロ（ノンアルコールカクテル）

・復興（日本酒カクテル）

・復讐（日本酒＋トニック）

～ドリンク構成と味わいの特徴～

・ゼロ：果実やシロップを用いた、爽やかで飲みやすい仕立て

・復興：日本酒の旨みとフルーツの調和を楽しめる一杯

・復讐：シャープで印象的な味わいの日本酒＋トニック

色彩・香り・味わいを通して、作品が持つ物語性や感情の変化を表現しています。

＜ドリンク購入特典＞

ドリンクをご購入いただいたお客様には、1杯につき1枚、限定オリジナルコースターをお渡しいたします。

※ECサイトでの日本酒ボトル購入は対象外となります。

『オクトパストラベラー0』とは

- タイトル：オクトパストラベラー0- ジャンル：シングルプレイRPG- プレイ人数：1人- 対応機種：Nintendo Switch(TM) 2 ／ Nintendo Switch(TM) ／ PlayStation(R)5 ／ PlayStation(R)4 ／Steam(R) ／ Xbox Series X|S ／ Windows- 価格：【通常版】7,678円（税込）／【デジタルデラックスエディション】9,878円（税込）- CERO：C- 権利表記：(C) SQUARE ENIX- 公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/octopathtraveler0/

※好評発売中

■主催・協力

■参考情報

- 主催：一般社団法人 渋谷あそびば制作委員- 共催：株式会社 スクウェア・エニックス- 販売元・共催：玉乃光酒造株式会社- 協力：404 Not Found、Skeleton Crew Studio- 特別協力：東急不動産株式会社350× Projectとは

玉乃光酒造とSkeleton Crew Studioが企画する「伝統×アート×日本酒」の越境プロジェクト。日本酒ボトルをアートのキャンバスとして捉え、毎回異なるテーマとクリエイターが参加。日本酒の新しい楽しみ方・鑑賞体験を広げることを目的としています。

玉乃光酒造について

創業1673年（延宝元年）。京都・伏見に蔵を構え、昭和40年代よりいち早く純米酒造りを復活させた、純米吟醸蔵。伝統の技と革新の精神を受け継ぎながら、酒粕やコスメ、コラボアートなど、“日本酒文化の新しい形”を発信し続けています。

404 Not Found について

渋谷サクラステージ 4F にオープンしたインディクリエイターのためのクリエイション拠点です。ゲーム、アート、音楽、フードなど様々なカルチャー領域で活動するインディクリエイターの聖地を目指し、創作活動の支援やクリエイター同士の共創の機会を創出しています。

＊公式サイト：https://www.404shibuya.tokyo/

■本件に関するお問い合わせ先

玉乃光酒造株式会社

広報担当：山川

TEL：075-611-5000

MAIL：tamanohikari@otoiawase.jp

公式サイト：https://www.tamanohikari.co.jp