30名を超えるVTuberが参戦！『THE KING OF FIGHTERS ′98UM OL』を舞台に「ぶいきゃすKING決定戦 冬の陣」開催！

株式会社アイブレイド

株式会社アイブレイド（本社：東京都豊島区 代表取締役：妻木 泰夫）が運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」（https://v-cas.com/）は、Ourpalmが提供するスマートフォン向けカジュアルバトルRPG『THE KING OF FIGHTERS '98UM OL』を舞台とした配信イベント「ぶいきゃすKING決定戦 冬の陣」を、2025年12月22日（月）13：00 ～ 2026年1月4日（日）23：59の期間で開催することをお知らせいたします。

本配信イベントには、30名を超えるVTuberが参戦し、「配信回数」「ゲーム進行度」に応じて加算されるポイントを競いながら、『THE KING OF FIGHTERS '98UM OL』の魅力を余すところなくお届けします。

『THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL』は、シリーズの中でもファンに特に人気の高い1998年版を忠実に再現したタイトルです。多彩で個性豊かなキャラクターがタップ操作でコンボを繰り出す爽快なアクションをはじめ、豊富な育成要素や多彩なコンテンツをぜひご堪能ください。

■『THE KING OF FIGHTERS '98UM OL』 ぶいきゃすKING決定戦 冬の陣 概要

人気キャラクターが爽快なアクションを繰り広げる格闘アクションゲーム『THE KING OF FIGHTERS '98UM OL』の配信イベントをぜひお楽しみください！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158928/table/20_1_bc62bb7e63cfc9844b33c461b220ed71.jpg?v=202512220122 ]■30名を超えるVTuberが参戦！

人気VTuberが大集合！推しの配信を一緒に楽しもう！

https://v-cas.com/2512_KOF#sankasya

■『THE KING OF FIGHTERS '98UM OL』とは

『THE KING OF FIGHTERS』シリーズの中でも特に人気の高い1998年版を忠実に再現しながら、オンラインでの対戦・協力プレイやキャラクター育成要素を加え、さらに戦略的なRPG要素も融合している、スマートフォン向けカジュアルバトルRPGゲームです。

初心者でも扱いやすいキャラクターから上級者向けのテクニカルなキャラクターまで、多彩で個性豊かなキャラが揃っており、操作はシンプルでオートバトル機能や速度調整にも対応しているため、手軽に遊べるのも特徴です。

往年の格闘ゲームが好きな方や、ドット絵・レトロゲームの雰囲気を楽しみたい方はもちろん、コマンド操作が不要なため格闘ゲーム初心者にもおすすめのタイトルです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158928/table/20_2_de61ca79819b28548d50a6dd20838e29.jpg?v=202512220122 ]■ VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」とは

「ぶいきゃす」は、VTuberと企業をつなぐキャスティングプラットフォームとして、ゲーム・音楽業界をはじめとする幅広い分野で多彩なプロジェクトを展開しています。

バンド生配信とVTuberを融合させた音楽イベント 「Rock on V」 の企画・プロデュースを手掛けるほか、VTuberとのコラボレーションによるオリジナルケーキ販売、ポップアップストア、ゲームコラボ、音楽イベントへの出演など、VTuberの可能性を最大限に引き出す施策を次々と生み出しています。

VTuberの新たな活躍の場を創出し、企業とファンの架け橋となる「ぶいきゃす」にご期待ください。



▶「ぶいきゃす」公式サイト：https://v-cas.com/

▶「ぶいきゃす」公式X（旧Twitter）：https://x.com/vcas_pr

■ 株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-313

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

インフルエンサーマーケティング・VTuberキャスティング・VTuberオフラインイベント企画運営・Vライバープロダクション

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/