【動画で内見】「ジャパンオフィス検索」がYouTubeショート特化チャンネル『東京賃貸オフィスツアー』を開設！

2025年12月22日

「区分所有オフィス(R)」を主軸に資産形成コンサルティングを行う株式会社ボルテックス（東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦、以下当社））が運営するオフィス賃貸仲介サイト「ジャパンオフィス検索」は、2025年12月より、ショート動画に特化した公式YouTubeチャンネル『東京賃貸オフィスツアー【ジャパンオフィス検索】』を開設いたしました。

チャンネルはこちら：https://www.youtube.com/@ジャパンオフィス検索(https://www.youtube.com/@%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%A4%9C%E7%B4%A2)



本チャンネルでは、都内の中小規模オフィスを中心に、内装の雰囲気や設備、さらには周辺のランチ環境まで、忙しい経営者や担当者が「隙間時間」に視覚的に把握できるコンテンツとして配信します。

■開設の背景：スペック重視から「体験」重視のオフィス選びへ

従来の文字や写真だけの物件情報では、実際の「広さの感覚」や「エントランスの雰囲気」「水回りの清潔感」といった、働く上で重要な要素が伝わりにくいという課題がありました。

そこで「ジャパンオフィス検索」は、新たな試みとしてオフィス特化型のルームツアーチャンネルを開設。1分以内のショート動画（縦型動画）を活用することで、現地に行かなくても視覚から“体験”をお届けし、入居後の働くイメージを鮮明にする新しいオフィス探しの形を提案します。

■『東京賃貸オフィスツアー』3つの特徴

1. 忙しい決裁者におすすめ！短時間で完結する没入型内見

移動中や業務の合間に短時間で確認できるショート動画形式で、天井の高さやオフィスの開放感など、図面では分からないリアルな情報を伝えます。

2. 従業員満足度向上「周辺ランチ」もセットで紹介

物件のスペック紹介だけでなく、「従業員エンゲージメント」を重視する経営者のニーズに応え、オフィス周辺の飲食店や商業施設もあわせて紹介します。

3. ハイクオリティな中規模オフィス「VORTシリーズ(R)」情報も充実

デザイン性の高いエントランスや、男女別トイレをはじめとする快適な水回り設備など、中小規模ながらハイグレードな設備を持つ「VORT」シリーズの魅力を余すことなく伝えます。



■今後の展望

今後は、居抜き物件やセットアップオフィスの紹介を中心にコンテンツを拡充します。また、「ビジネスパーソン利用駅TOP5」や「エリア別行列のできるランチ店」など、オフィス街のリアルな情報を発信していく予定です。

■「ジャパンオフィス検索」について

株式会社ボルテックスが運営する、オフィス賃貸情報サイトです。

2005年にサービス提供を開始し、一部物件を対象に仲介手数料無料※で、オフィスの移転計画から、内見、契約手続きはもちろん、内装造作や移転後の行政手続きのフォローまで、オフィス移転に関するさまざまなお悩みをサポートしています。

【賃貸事務所・賃貸オフィスを探すなら ジャパンオフィス検索】

TEL：0120-023-017 営業日時：月～金（平日）9：00～18：00

お問い合わせフォーム：https://japan-office.jp/staff-service/entry(https://japan-office.jp/staff-service/entry?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes&utm_content=yt)

URL：https://japan-office.jp/(https://japan-office.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes&utm_content=yt)

◆株式会社ボルテックスについて◆

1999年、宮沢 文彦（代表取締役社長 兼 CEO）により企業財務の新しいソリューションを提供する会社として設立。

「経営に新常識をもたらし富の再分配を実現することにより、社会における格差の拡大とそれによる分断を是正する」というパーパスを掲げ、富の偏在による経済の停滞や都心と地方の格差の広がりなどの社会問題を新たな視点、発想により解決し、資産が健全に循環する社会の実現を目指しています。

これまで、パーパスに基づき、お客様の本業に連動しない収益と流動性の高い売却可能資産の確保、企業価値・事業継続性の向上に貢献してまいりました。「区分所有オフィス」、不動産小口化商品「Vシェア(R)」のほか、在籍型出向サービス「Vターンシップ(R)」や高級別荘事業「Seren Collective(R)」シリーズなど、従来から視野を広げたサービスを展開しており、各事業と組織は成長を続けています。従業員数743名(2025年3月31日時点)、東京本社、札幌、仙台、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、福岡、鹿児島に支店を置く。2025年3月期、売上高1,038億円、経常利益134億円、保有物件（賃貸用不動産）金額694億円。

・コーポレートサイト：https://www.vortex-net.com/

・公式サイト一覧：https://lit.link/Vortex



※「区分所有オフィス」「Vシェア」「Vターンシップ」「Seren Collective」は、株式会社ボルテックスの登録商標です。