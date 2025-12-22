【株式会社PA Communication】統合型マーケティングコミュニケーション（IMC）を強化し、ブランドを新たなステージへ“戦略パートナー室”“ブランディングストラテジーグループ”を新設

株式会社PA Communication

株式会社PA Communication（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：曽原健、以下PAC）は、IMC（統合型マーケティングコミュニケーション）の提供価値をさらに強化し、クライアントと伴走しながら事業成長を支援する体制を構築するため、「戦略パートナー室」と「ブランディングストラテジーグループ」を新設しました。あわせて、両部署と事業の成長を担う新たなメンバーの採用も強化してまいります。

リクルートページはこちら：https://www.pa-c.co.jp/recruit/(https://www.pa-c.co.jp/recruit/)

情報が流動し、多様なメディアが溢れる現代において、消費者は「正解」を探すのではなく、自分に自然とフィットするブランドやサービスに価値を見出すようになりました。こうした環境変化に伴い、クライアントが抱える課題もより複雑化・高度化しています。



PACは「ときには親友のように、家族のように。ブランドに寄り添い、その声に耳を傾け、世界に一つの物語を紡いでいく。

“ブランドの魅力を最大化する会社”」を掲げ、多様な人々との共創によって、社会の動きに即したコンテンツやクリエイティブを企画・編集し、PR・SNS・インフルエンサー・イベントなど多様なメディアを通じて発信。

企業やブランドに新たな“価値”を創造するブランディング／マーケティングサービスを提供しています。

この度の新設部署では、こうしたサービスをIMCの観点からより効果的に統合し、クライアントへ届けるブランド体験の質とインパクトを高める役割を担います。

戦略パートナ室は、クライアントとPACをつなぐ最初の窓口として、課題把握から社内外チームのアサイン、プロジェクト推進までをリードするポジションです。社内メンバーの強みを最大限生かしながら、クライアントとの中長期的な関係構築を支えます。

ブランディングストラテジーグループは、新規事業の立ち上げ、大型プロジェクトの戦略立案や推進、停滞したブランドの再構築など、より上流のブランド課題に向き合う専門部署です。クライアント自身が気づいていない魅力や課題を可視化し、包括的なブランディング・マーケティング戦略から実行計画までを伴走します。

PACは、社会の動きやクライアントニーズに合わせ、提供サービスと組織編成を常にアップデートしてきました。

今回の新設部署も、その姿勢を体現する取り組みの一つです。

立ち上がったばかりの組織をともに創り上げ、事業の拡大を牽引してくれる意欲ある人材の採用にも注力してまいります。

PACはこれからも、クライアントの事業成長に深くコミットする“頼れるパートナー”として進化を続けるとともに、意欲ある人材が挑戦し、学び、成長できる環境を育ててまいります。ブランドの未来を共に創る仲間とともに、PACはさらなる価値創造へ邁進していきます。

