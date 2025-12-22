「2026アムール・デュ・ショコラ」【Butter Butler】がジェイアール名古屋タカシマヤ限定 『バタークラウンショコラ』をご用意して出店いたします。

株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区)が展開する【Butter Butler（バターバトラー）】がジェイアール名古屋タカシマヤ「2026アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き!～」に出店いたします。


2026アムール・デュ・ショコラの為にご用意した「バタークラウンショコラ」にご注目。

【Butter Butler(バターバトラー)】は、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りする、“バ


ターが主役”のスイーツブランドでございます。2016年4月のNEWoMan新宿での第1号店オープン以来、東京を中心に多くの皆さまにご愛顧いただいております。



本催事に合わせて、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定『バタークラウンショコラ』をご用意いたしました。ニュージーランド製造のグラスフェッドバターとクーベルチュールミルクチョコレートを生地に練りこみ、しっとりと焼き上げ、チョコ※1をコーティング。バターのまろやかさとコクが引き立つ、なめらかな生地に仕上げております。ほのかに感じるレモンの爽やかで上品な余韻をお楽しみくださいませ。



その他にも、バターとチョコレートのとっておきのマリアージュをお楽しみいただける「バターチョコレートフィナンシェ」や、催事限定の「プレミアムバターガレット」など、魅力的なバタースイーツをご用意してお待ちしております。この機会に是非、お立ち寄りくださいませ。


※1 チョコレートコーチング使用


※バター中グラスフェッドバター85％使用


グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。



◆商品情報



【商品名】 　 バタークラウンショコラ


【価 格】　　4個入　1,998円（税込）　


【箱サイズ】　縦210×横165×高さ40mm　



※各日数量限定、無くなり次第終了






◆店舗情報



店舗名称：ジェイアール名古屋タカシマヤ 地下1F サテライト会場


　　　　　「2026 アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き！～」


出店期間：2026年1月16日（金）～2026年2月14日（土）


住　　所：〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号　


営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる


2026アムール・デュ・ショコラ 販売商品の一部ご紹介


◇バターフィナンシェ



ヨーロッパ産の発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシェでございます。


表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップを染み込ませ、しっとりと仕上げてございます。



4個入　 1,080円（税込）


6個入　 1,620円（税込）


8個入　 2,160円（税込）


12個入　3,240円（税込）　







◇プレミアムバターガレット <催事限定>



紅茶葉パウダー入りのアールグレイキャラメルのフィリングを発酵バター香るガレット生地で包みました。バターとアールグレイキャラメルの華やかで香り高い、特別な味わいをご堪能くださいませ。



6個入　 1,620円（税込）





◆Butter Butlerについて


『ご主人様。こちらバターが主役のお菓子でございます。』


「バターバトラー」は、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。


いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。


当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。






◆ Butter Butler店舗情報


・NEWoMan新宿店


　所在地　：東京都新宿区新宿4‐1-6 JR新宿駅構内 NEWoMan SHINJUKU内2F


・ルミネ新宿店　


　所在地　：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿店 LUMINE1 B2


・エキュートエディション渋谷店


　所在地　：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア1F


・東京ギフトパレット店


　所在地　：東京都千代田区丸の内1-9-1　JR東京駅内八重洲北口


・エキュート大宮店


　所在地　：埼玉県さいたま市大宮区錦町630　JR大宮駅中央改札内 エキュート大宮


・福岡空港国際線出発ゲート店 <12月5日（金）オープン>


　所在地　：福岡県博多区大字青木739番地


　　　　　　福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階 出発ゲートラウンジ内


　


◆公式サイト


〈ホームページ〉　 https://sucreyshopping.jp/butterbutler


〈X(旧ツイッター)〉 https://x.com/butterbutlerjp


〈インスタグラム〉 https://www.instagram.com/butterbutler_official/


〈Facebook〉　　　https://www.facebook.com/butterbutler.jp/



◆会社概要


＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


　　　　　　　オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、


　　　　　　 ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、


　　　　　　 フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、


キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、


フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、


　　　　　　 ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ