日本発祥の老舗総合自転車ブランド FUJI の2026年ラインアップ イメージビジュアルが公開
株式会社アキボウが国内総代理店を務める FUJI（フジ） は、この度2026年モデルのイメージビジュアルをオフィシャルサイトで公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337625&id=bodyimage1】
本日より、製品ページのイメージビジュアルを2026年モデルへとアップデートいたしました。
近年は時代の流れもあって、皆さんに配布できるようなカタログは制作しておらず、LOOKBOOKと言えるほどまとまってご覧いただけるものもございませんが、オフィシャルのWEBサイトとしてはやや挑戦的ともいえる「セルフカスタマイズ」は変わらず。
先日発表した2026年モデルの新色を中心に、主観的なテーマでドレスアップカスタムを加えた、人知れずコダワリなイメージビジュアルが各車種の製品ページでご覧いただけます。
これから購入を検討する人のみならず、現在FUJIをご愛用いただいているユーザーの皆様にも、愛車のイメージチェンジのきっかけとして新たな気分で楽しんでいただけると嬉しいです。
詳細は、FUJI公式サイトよりご覧ください。
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/886/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337625&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337625&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337625&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337625&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
