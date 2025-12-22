「アウターにかけられる金額はいくら？」消費者のリアルな予算感をアンケート調査
アパレルOEMのマッチングサイト「アパレルOEM検索」（ https://apparel-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「アウター（コート・ダウン等）にかけられる金額はどれくらいですか？」というアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、消費者のアウターに対する価格意識ついて分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査日: 2025年12月18日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://apparel-oem.com/topics/66
■中価格帯（10,000～50,000円）が中心 ー 価格と品質のバランスを重視
・10,000円未満: 19
・10,000～30,000円: 35
・30,000～50,000円: 31
・50,000～100,000円: 14
・100,000円以上: 1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337615&id=bodyimage1】
《10,000円未満》
・2年ほど前に初めてGUでアウターを購入。たまたま立ち寄って出会った商品でしたが、セール価格で3000円以内。これほど安価なアウターを買うのは初めてでしたが、カットや縫製もしっかりしており、見た目もおしゃれで十分に暖かく過ごせました。その経験から、価格が手頃なものでも2～3年は問題なく着られるアウターが手に入るのだと実感し、「高価でちゃんとしたアウターを！」というこだわりはなくなりました。（40代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・ブランド品へのこだわりがなく、10,000円以下でも品質の良い商品が多いので。（50代／男性／大分県／自営業、自由業）
・以前、自分にとっては高価なコートを買ったことがありますが、天然の毛を使ったものだったので虫にくわれて悲惨な経験をしたことがあります。なので今は安くてもいいからお手入れが楽なものを選びたいと考えています。（40代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・消耗品なので、最高でも6,000円くらいが限界。（30代／女性／栃木県／正社員）
・コストパフォーマンスは一番大事で、次に防寒性やデザイン性の順で考えている為です。（40代／男性／埼玉県／無職）
《10,000～30,000円》
・以前、高級ダウンを購入しクリーニングに出したところ、色落ちしてしまい、見た目がみすぼらしくなって着られなくなったことがあります。価格が高いからといって必ずしも長く着られるわけではないと感じました。であれば、このくらいの価格帯の方が気兼ねなく着られ、買い替えもしやすいと考えています。（40代／女性／千葉県／正社員）
・学生のため、アウターにあまり高額な予算はかけられない一方で、安すぎると生地が薄かったり、すぐに型崩れしてしまった経験があります。10,000～30,000円の価格帯であれば、デザイン性と機能性のバランスが良く、通学やアルバイト、普段のお出かけなど幅広いシーンで使えるアウターが選べると感じています。また、この価格帯ならセールやポイントを活用して購入しやすく、トレンドを取り入れつつも長く着られる品質のものが多い点も魅力です。学生生活の中で現実的に出せる金額であり、満足度の高い買い物ができると考え、この金額帯を選びました。（20代／女性／東京都／学生）
・安いアウターを買っても長く着れない事があるのと、アウターはそれなりに良い物を買った方がしっかり寒さ対策出来るので、この金額にしました。雪国は特にアウター大事です。（50代／女性／新潟県／パート、アルバイト）
