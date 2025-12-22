PCB用デジタルインクジェットプリンタの世界市場2025年、グローバル市場規模（フレキシブル基板用プリンタ、リジッド基板用プリンタ）・分析レポートを発表
2025年12月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「PCB用デジタルインクジェットプリンタの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、PCB用デジタルインクジェットプリンタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のPCB用デジタルインクジェットプリンタ市場は2024年に1.16億ドルで評価され、2031年には1.49億ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率は3.7％とされています。
基板製造分野では工程のデジタル化が進み、高精度かつ柔軟な印刷技術の需要が高まっています。また、国際的な関税政策や産業政策の変化が市場の競争構造や供給網に影響を与えており、本レポートでは各国の対応状況や経済的インパクトについても分析しています。
________________________________________
製品定義と特徴
PCB用デジタルインクジェットプリンタは、プリント基板表面に導電インク、絶縁インク、またはその他の材料をデジタル制御により直接印刷する装置です。従来のフォトリソグラフィー工程を一部代替する技術として注目されており、マスク不要の柔軟なパターン形成、短納期対応、小ロット生産の効率化が可能です。
デジタル印刷技術を用いることで、微細パターンの形成精度が向上し、材料ロスの削減、生産効率の改善、工程自動化が進みます。また、環境規制強化に対し、化学薬品の使用量削減など環境負荷低減にも貢献します。近年は高密度実装向けの高解像度印刷や、特殊インク対応機種が増加しており、技術革新が市場成長を後押ししています。
________________________________________
市場競争環境と主要企業
市場は高度なデジタル印刷技術を持つ企業を中心に競争が進んでおり、性能、インク適応性、印刷速度、コスト効率が差別化要因となっています。主要企業には、Nano Dimension、Bergen Group Of Companies、KLA、Hanglory Group、Hosonsoft、Jinxin Technology、Videojet、Meyer Burger、Notion Systems、HI PRINTなどが含まれます。
Nano Dimensionは3次元プリント基板技術で知られ、高機能研究開発用途で存在感があります。KLAは計測技術と組み合わせた高精度印刷ソリューションを強みとしています。一方、アジア圏の企業はコスト競争力と生産能力を背景に市場シェアを拡大しています。
________________________________________
市場セグメント分析（種類別）
種類別には、柔軟基板向けプリンタ、硬質基板向けプリンタ、その他特殊用途向けモデルに分類されます。
柔軟基板用プリンタは、薄型化・軽量化が進む電子製品に不可欠で、ウェアラブル機器やモバイル端末向け需要が増加しています。
硬質基板向けは産業用途で広く採用され、自動車電子、産業機器、通信機器など、多様な分野で利用されています。
その他には、試作向け、特殊材料対応型、高精度微細加工向けなどニッチ用途に特化した機種が含まれます。
________________________________________
市場セグメント分析（用途別）
用途別では、自動車産業、医療産業、通信産業、消費者向け電子産業、その他産業に分類されます。
自動車分野では電動化や高度運転支援技術の普及に伴い、基板需要が増加しています。医療分野では小型で高精度なデバイス開発が進み、精密印刷技術のニーズが高まっています。通信分野では高速通信技術向けの高周波基板製造が拡大し、安定した需要が期待されます。消費者向け電子製品市場では、多品種・短サイクル生産への対応力が重視され、デジタル印刷の価値が高まっています。
