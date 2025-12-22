リッチメニュー運用が簡単に！Lメッセージに表示予約機能を追加
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336929&id=bodyimage1】
■管理画面上でリッチメニューの表示予約設定が可能に
リッチメニューの管理画面から、表示開始日時を直接予約できるようになりました。
これにより、キャンペーン開始日や告知タイミングに合わせてリッチメニューを自動で切り替えられます。
これまでのように手動での設定が不要となるため、よりスムーズに販促や予約導線を管理できるようになりました。
リッチメニューについて
リッチメニュー機能は、LINE公式アカウントのトーク画面下部に表示されるメニューを活用し、効果的な顧客誘導を実現する機能です。
画面下部に大きく表示されるため顧客の目に留まりやすく、単なるリンク集ではなく「顧客行動をデザインする導線」として活用できます。
▼活用例
・予約フォームへのスムーズな誘導
・タップしたユーザーへの自動タグ付与
・複数メニューのタブ切り替えによる情報整理
エルメの各種機能と連携することで、店舗・講師・サロンなど幅広い業態で顧客との接点を最大化でき、売上向上につなげる重要なツールとして活用できます。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティングを支える機能を提供します。これにより、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336929&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ミショナ
■管理画面上でリッチメニューの表示予約設定が可能に
リッチメニューの管理画面から、表示開始日時を直接予約できるようになりました。
これにより、キャンペーン開始日や告知タイミングに合わせてリッチメニューを自動で切り替えられます。
これまでのように手動での設定が不要となるため、よりスムーズに販促や予約導線を管理できるようになりました。
リッチメニューについて
リッチメニュー機能は、LINE公式アカウントのトーク画面下部に表示されるメニューを活用し、効果的な顧客誘導を実現する機能です。
画面下部に大きく表示されるため顧客の目に留まりやすく、単なるリンク集ではなく「顧客行動をデザインする導線」として活用できます。
▼活用例
・予約フォームへのスムーズな誘導
・タップしたユーザーへの自動タグ付与
・複数メニューのタブ切り替えによる情報整理
エルメの各種機能と連携することで、店舗・講師・サロンなど幅広い業態で顧客との接点を最大化でき、売上向上につなげる重要なツールとして活用できます。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティングを支える機能を提供します。これにより、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336929&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ミショナ
プレスリリース詳細へ