2025年のキーワード「物価上昇」と「働き方」に関する調査を実施 約8割の会社員が物価上昇に対して、現在のキャリアで対応できるか「不安」と回答

2025年のキーワード「物価上昇」と「働き方」に関する調査を実施 約8割の会社員が物価上昇に対して、現在のキャリアで対応できるか「不安」と回答