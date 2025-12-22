こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HYTE、PCケースのModern Performance Case「X50」、「X50 Air」を販売開始
表情豊かな6色展開のPCケースの新製品、形状・機能性とリーズナブルな価格を両立
米国カリフォルニア州 -Media OutReach Newswire- 2025年12月19日 - 最先端のPCコンポーネントや周辺機器の主力メーカーであるHYTEは、待望のModern Performance Case「X50」および「X50 Air」の販売を開始したことを発表しました。Computex 2025で公開されたX50は、最高級の素材と仕上げ、精緻な設計により、優れた堅牢性やツールフリーで脱着できるパネル、ケーブルマネジメント機能、将来を見据えた拡張性など、自作PCユーザーにとって使いやすいデザインのPCケースです。
主な特徴：
最高級の素材：厚さ1mmのスチール製で筐体の強度と耐久性が向上。自動車グレードの製造設備で生産される「X50」は一般的なPCケースに対して公差を4分の1に抑え、特徴的な曲線を実現しています。
組み立てやすさ：丸みを帯びたデザインは組み立てやすさにも配慮されており、ツールレスで脱着できる前面・側面パネル、目立たないように配線できるケーブルホール、広々とした内部空間により、パーツやケーブルの干渉を気にすることなく組み立てることができます。
特徴的な美しいオプション：「X50」は流線型の4mm厚積層防音ガラスを搭載し、内部を広く見渡せるほか、ノイズを抑制します。「X50 Air」は曲線の「Full-Coverage Micro-Mesh」パネルを採用し、エアフローを向上させています。「X50 Air」はスノーホワイトとピッチブラックの2色、スタンダードモデルの「X50」はスノーホワイト、ピッチブラック、ワイルドチェリー、タロミルク、ストロベリーミルク、抹茶ミルクの6色をラインナップ。
ウェブサイト：https://hyte.com/store/x50
HYTEについて
HYTEは、革新的なPCコンポーネントやアクセサリーで遊びゴコロをくすぐる、ライフスタイルに寄り添うブランドです。HYTEが提供するゲーミング、音楽、アート、エンターテインメント向けの製品は、厳格な研究や試験を経て提供されています。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。http://www.hyte.com
