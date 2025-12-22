HYTE、PCケースのModern Performance Case「X50」、「X50 Air」を販売開始

HYTEのModern Performance Case「X50」、「X50 Air」



HYTEの新製品「X50」と「X50 Air」は、丸みを帯びた形状とパフォーマンスを最適化できる様々な特徴を備えた、これまでにない斬新なデザインのPCケースです。フロントパネルは全面にマイクロメッシュ「Full-Coverage Micro-Mesh」を採用し、低い抵抗で空気を取り入れることができるほか、背面には特許出願中の「Louvered Blade Ventilation」を搭載し、排気抵抗を低減しつつ、堅牢性を向上させています。また、上部の構造一体型のPSUカバーにより、ケーブル管理を楽に行うことができます。両製品とも360mmの大型ラジエーターを前面および側面に搭載することができ、足元からのGPU冷却用に120mmの極厚ファンを3基まで底面に設置できるなど、最大10基のファンを搭載可能です。