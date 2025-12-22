『ドラゴンポーカー』で「クリスマス最大110連無料ガチャ」を12月22日（月）より開催！クリスマスもドラポを楽しもう！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年12月22日（月）より 「クリスマス最大110連無料ガチャ」を開催いたします。
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
期間中、1日1回無料で11連が引ける「クリスマス最大110連無料ガチャ」を開催いたします。今回、12月の期間限定で開催中のサービスダンジョン「クリスマスタウン」で捕獲可能なカードが50％の確率で出現致します。『ドラゴンポーカー』のクリスマスを存分にお楽しみください！
「クリスマス最大110連無料ガチャ」開催！
期間中は1日1回、無料で11連が引けるガチャを開催いたします。SSレアが出現すると、50％の確率でクリスマス限定カードのうちいずれか1枚が出現します。毎日ログインして、10日間の無料ガチャを楽しみましょう！
※期間限定カードのうち「期間外のもの、超MAXガチャ限定、GDRおよびGDR+、GODVまで進化可能なカード、DRA」は対象外となります
■開催期間
2025年12月22日（月） 00:00 ～ 12月31日（水） 23:59まで
「第304回コロシアム本戦」開催中！
プレイヤー同士がチームを組み、5人vs5人で戦う「第304回コロシアム本戦」が開催中です。コロシアムは、1人ひとりがチームの勝敗を大きく左右するバトルで、通常のダンジョンとは違う緊迫感を味わうことができます。報酬のドラゴンメダル大量獲得を目指し、7日間の壮絶なバトルに挑戦しましょう！
■開催期間
2025年12月22日（月） ～ 12月28日（日）
■コロシアム開催時間
7：00 ～ 8：59
12：00 ～ 13：59
17：00 ～ 18：59
21：00 ～ 22：59
◆特効スキルについて
コロシアムでは、通常よりも高い効果を発揮する「特効スキル」が設定されています。今回のコロシアムの「特効スキル」は打・爪・麻痺、「合体特攻スキル」は全体化です。これらのスキルを所有するカードをバトルで使用すると、多くのダメージを与えることができます。
◆報酬について
バトルに勝利すると、勝利報酬としてドラゴンメダルを獲得できます。今回のコロシアム開催期間内での勝利数や、これまでの通算勝利数に応じてメダルを獲得でき、敗北した場合でも少量のメダルが手に入ります。獲得したドラゴンメダルは「ドラゴンメダル交換所」で豪華アイテムと交換できます！
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日（金）
■Android配信日：2013年12月18日（水）
■コピーライト表記：（C） 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
