レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ポータブル発電機市場2033年までに219億米ドル規模へ、年平均成長率5.41％で拡大,堅調な電源バックアップ需要とモバイルエネルギーソリューションが牽引
ポータブル発電機市場は、急速に拡大する需要に支えられており、2024年から2033年までに約55億4,000万米ドルから219億米ドルに達すると予測されています。市場は、2025年から2033年の予測期間にわたり、年平均成長率（CAGR）5.41％で成長する見込みです。ポータブル発電機は、災害時や電力供給が不安定な地域での電力源として重要な役割を果たしており、その需要の増加が市場の成長を促進しています。
市場を牽引する要因
停電の増加
ポータブル発電機市場の成長を牽引している要因の一つは、世界中で発生する停電の増加です。気候変動による自然災害の頻発や老朽化した電力インフラが停電のリスクを高めており、家庭や商業施設は電力供給が途絶えることのないよう、ポータブル発電機を利用するケースが増えています。特に米国では、ハリケーンや山火事などが原因で、消費者はこれらの機器を重要なバックアップ電源として購入しています。停電が頻繁に発生する地域では、ポータブル発電機の需要がさらに拡大し、その結果として市場はますます成長しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/portable-generator-market
市場の制約要因
環境問題と規制強化
一方で、ポータブル発電機市場には環境規制が成長を制約する要因となっています。従来型のガソリンやディーゼル駆動の発電機は有害な排出ガスを放出し、環境に悪影響を及ぼしています。そのため、世界各国で環境基準が厳格化され、クリーンエネルギーの導入が進んでいます。太陽光発電を活用した発電機など、環境に優しい代替技術が台頭し、これらの新技術への需要が高まっています。これにより、従来型の発電機にとっては市場の競争が激化し、今後の成長には一定の制約が生じる可能性があります。
市場機会
バックアップ電源の需要増加
停電時におけるバックアップ電源の需要が高まっていることも市場の成長を後押ししています。特に医療機器、冷蔵庫、エアコンといった重要な家庭用設備を稼働させるための電力供給源として、ポータブル発電機は住宅や商業施設で広く利用されています。電力網の信頼性が低い地域では、ポータブル発電機の需要が顕著に高まり、また、中小企業もダウンタイムを防ぐために発電機を利用しています。このような需要の高まりは、商業分野や住宅分野において市場の成長を促進する重要な要因となっています。
市場セグメンテーション
燃料タイプ別
ポータブル発電機市場では、ディーゼル駆動型発電機が収益面で圧倒的なシェアを占めています。この成長は、ディーゼル発電機が高い出力と耐久性を提供し、長期間使用可能であるためです。また、ディーゼルは広く入手可能な燃料であり、これらの発電機は様々な用途に対応できるため、住宅や商業施設の両方に適しています。特に、重負荷が必要な状況で活躍するディーゼル発電機は、長時間の停電時に非常に重要な役割を果たします。
主要企業のリスト：
● Briggs & Stratton Corporation
● Cummins Inc.
● Honda Motor Co., Ltd.
● Eaton Corporation PLC
● Generac Power Systems Inc.
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/portable-generator-market
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、ポータブル発電機市場において最大の成長を見込まれています。この地域は、急成長を遂げるインドや中国を中心に、住宅用エネルギー消費の増加が顕著です。これらの国々では、電力の需要が急増しており、停電のリスクも高まっています。また、政府主導のスマートシティやグリーンビルディングキャンペーンも、建設分野の発展を支え、発電機の需要を後押ししています。特にインドでは、急速に成長する住宅市場と停電の頻発が、ポータブル発電機の需要を引き上げる要因となっています。
市場を牽引する要因
停電の増加
ポータブル発電機市場の成長を牽引している要因の一つは、世界中で発生する停電の増加です。気候変動による自然災害の頻発や老朽化した電力インフラが停電のリスクを高めており、家庭や商業施設は電力供給が途絶えることのないよう、ポータブル発電機を利用するケースが増えています。特に米国では、ハリケーンや山火事などが原因で、消費者はこれらの機器を重要なバックアップ電源として購入しています。停電が頻繁に発生する地域では、ポータブル発電機の需要がさらに拡大し、その結果として市場はますます成長しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/portable-generator-market
市場の制約要因
環境問題と規制強化
一方で、ポータブル発電機市場には環境規制が成長を制約する要因となっています。従来型のガソリンやディーゼル駆動の発電機は有害な排出ガスを放出し、環境に悪影響を及ぼしています。そのため、世界各国で環境基準が厳格化され、クリーンエネルギーの導入が進んでいます。太陽光発電を活用した発電機など、環境に優しい代替技術が台頭し、これらの新技術への需要が高まっています。これにより、従来型の発電機にとっては市場の競争が激化し、今後の成長には一定の制約が生じる可能性があります。
市場機会
バックアップ電源の需要増加
停電時におけるバックアップ電源の需要が高まっていることも市場の成長を後押ししています。特に医療機器、冷蔵庫、エアコンといった重要な家庭用設備を稼働させるための電力供給源として、ポータブル発電機は住宅や商業施設で広く利用されています。電力網の信頼性が低い地域では、ポータブル発電機の需要が顕著に高まり、また、中小企業もダウンタイムを防ぐために発電機を利用しています。このような需要の高まりは、商業分野や住宅分野において市場の成長を促進する重要な要因となっています。
市場セグメンテーション
燃料タイプ別
ポータブル発電機市場では、ディーゼル駆動型発電機が収益面で圧倒的なシェアを占めています。この成長は、ディーゼル発電機が高い出力と耐久性を提供し、長期間使用可能であるためです。また、ディーゼルは広く入手可能な燃料であり、これらの発電機は様々な用途に対応できるため、住宅や商業施設の両方に適しています。特に、重負荷が必要な状況で活躍するディーゼル発電機は、長時間の停電時に非常に重要な役割を果たします。
主要企業のリスト：
● Briggs & Stratton Corporation
● Cummins Inc.
● Honda Motor Co., Ltd.
● Eaton Corporation PLC
● Generac Power Systems Inc.
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/portable-generator-market
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、ポータブル発電機市場において最大の成長を見込まれています。この地域は、急成長を遂げるインドや中国を中心に、住宅用エネルギー消費の増加が顕著です。これらの国々では、電力の需要が急増しており、停電のリスクも高まっています。また、政府主導のスマートシティやグリーンビルディングキャンペーンも、建設分野の発展を支え、発電機の需要を後押ししています。特にインドでは、急速に成長する住宅市場と停電の頻発が、ポータブル発電機の需要を引き上げる要因となっています。