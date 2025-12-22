『穏やか貴族の休暇のすすめ。』原作特設サイトをリニューアルオープンいたします！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2025年12月22日より『穏やか貴族の休暇のすすめ。』の原作特設サイトをリニューアルオープンいたしました。

1月からのTVアニメ放送に向け、より作品の魅力が伝わるようビジュアルを大幅に変更しております。

▶原作特設サイト：https://www.tobooks.jp/odayaka/

■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』とは

（TOPページ） Illustrated by sando (C)Misaki / TO Books.

シリーズ累計200万部(紙＋電子）突破！

有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！

ファンタジーな世界で宰相として活躍していた青年リゼル。彼はある日突然、更に別の異世界へと転移してしまう。だが、持ち前の頭脳と話術を活かして、彼は上級冒険者ジルを相棒にし、自らも冒険者として華麗に転身。元の世界に戻れるかも解らないのに、「休暇だと思って楽しみます」と軽いノリで口ずさみ、異世界生活を存分に満喫していく。

■リニューアルポイント

1｜「穏やか貴族の休暇のすすめ。」の幅広いメディア展開や各登場人物の紹介を追加

2｜新刊情報や特典情報の詳細表示の追加

3｜書籍情報や各グッズを項目ごと表示

TVアニメ放送に併せ、「穏やか貴族の休暇のすすめ。」の世界観をより楽しんでいただけるよう、新コンテンツの追加やノベルス/コミックス/グッズなどの表示方法をリニューアルしております。

メディア展開一覧をご紹介各登場人物紹介特典情報や新刊情報の詳細表示

■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ情報

2026年1月7日からテレ東・ＢＳテレ東・AT-XほかにてTVアニメ放送開始！

テレ東 １月7日から毎週水曜 深夜24時00分～

ＢＳテレ東 １月8日から毎週木曜 深夜24時30分～

AT-X 1月8日から毎週木曜 21時30分～

（リピート放送：毎週月曜 9時30分～／毎週水曜 15時30分～）

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。

▼『穏やか貴族の休暇のすすめ。』TVアニメ公式HP

https://odayakakizoku-pr.com/

■作品情報

＜ノベルス＞

(C) Misaki

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)

[著] 岬

[イラスト] さんど

＜コミックス＞

(C) Momochi / Misaki

『穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC』(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)

[漫画] 百地

[原作] 岬

[キャラクター原案] さんど

[構成] 鵜呑

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686

■イベント情報

Illustrated by Sando (C)2025 Misaki / TO Books.穏やか貴族の休暇のすすめ。 コラボ・アフタヌーンティー開催決定！

＜期間＞

2026年1月10日（土）～2月14日（土）

＜場所＞

東京都渋谷区桜丘町1-1 Shibuya Sakura Stage SHIBUYAタワー 38F manoma（Grill Dining & Music Bar STEREO）

＜詳細はこちら＞

https://www.tobooks.jp/odayaka/afternoontea-event/index.html

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/