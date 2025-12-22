【ウクライナ復興支援】生成AIで日本の教育を現地語へ。「日本語×IT」を学ぶウクライナ人学生135名への育成プロジェクトが本格始動

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、JICA（国際協力機構）による日本企業へのビジネス支援の一環として、ウクライナ・キーウにおいて「日本語話者IT人材（ブリッジSE）」の育成プロジェクトを実施しています。

本プロジェクトは、ウクライナの将来の復興を見据え、教育分野での支援を行うものです。この度、現地での受講生が135名に達し、生成AIを活用したカリキュラム運用が本格的に稼働したことをお知らせいたします。

本プロジェクトの背景：ウズベキスタンでの成功モデルをウクライナへ

【キーウ市内に設置された教室での学習風景】

当社はこれまで、中央アジア・ウズベキスタンにおいて私立大学「Japan Digital University（JDU）」を運営し、約750名の学生に日本のIT教育を提供してまいりました。本プロジェクトは、この「日本の教育を海外へ届けるノウハウ」を、戦禍にあるウクライナへ展開するものです。現地の提携大学や語学学校と協力し、日本とウクライナのITビジネス分野で活躍できる即戦力人材（ブリッジSE）の育成を目指しています。

参考：海外展開支援サービス（JDUサポート）(https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/global/jdu/)

本プロジェクトの3つの特徴

1. 生成AI×日本人講師による「言葉の壁」の突破

本プロジェクトの最大の特徴は、生成AIの活用です。通常、日本人講師による講義を海外で行うには通訳が必要ですが、本講義では生成AIを活用して日本の教材や講義動画をウクライナ語へ翻訳・生成しています。これにより、現地の学生は母国語で日本の「ビジネス素養」や「ITスキル」を深く理解することが可能となりました。また、日本語教育においてはAI発音診断アプリ『トレパJ』などを活用し、効率的な語学習得を実現しています。

2. キーウ現地の「リアル教室」とオンラインのハイブリッド

キーウ市内にはリアルな教室を設置。オンラインでの日本からの配信授業に加え、現地の教室で仲間と共に学ぶ環境を提供することで、学生のモチベーション維持とコミュニティ形成を支援しています。

3. 開始数ヶ月で135名が受講。日本企業とのビジネスに高い意欲

現在、入門から中級レベルまで計135名の学生が受講しており、日本企業とのビジネス連携や参画を目指し熱心に学習を続けています。

現地学生の声：イワンさん（大学院1年生）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1341_1_efb2cefa189c13d54fa63979bb9117b8.jpg?v=202512221252 ]

「4年前に、日本の企業がウクライナのIT専門の学生向けに企業での勤務の希望者を募集していたのをきっかけに、日本語の勉強を始めました。戦争が始まったことにより訪日できませんでしたが、現在も日本語の勉強を続けています。」

今後の展開：日本とウクライナの「架け橋」となるIT人材の育成へ

本事業を通じて、ウクライナでの技術教育の実現性と学習効果を検証し、本格的な事業展開の可能性を実証します。平和が訪れた際、日本とウクライナの架け橋となるIT人材を一人でも多く輩出できるよう、支援を継続してまいります。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

＜創立30周年を迎えて＞

1995年12月20日に設立したデジタル・ナレッジは、おかげさまで30周年を迎えました。

「学びの架け橋」になるという私たちのミッションを長きにわたり続けさせていただいたことに感謝を表し、私たちは「30th ACTION」(https://www.digital-knowledge.co.jp/30th/)を実施しています。

