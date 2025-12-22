【人材・教育業界】LP・アプリ制作で最も負担に感じるのは「コンテンツ準備」と「システム開発」！

株式会社オールトゥデイ

株式会社オールトゥデイ（本社所在地：埼玉県さいたま市）は、人材・教育業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがある方を対象に、「人材・教育業界の店舗ビジネスにおけるLP・アプリ制作の課題と成果」に関する実態調査を実施しましたので、その結果を公表します。

調査概要

【調査期間】2025年9月12日（金）～2025年9月16日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】104人

【調査対象】調査回答時に人材・教育業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがあると回答したモニター

【調査元】株式会社オールトゥデイ（https://www.alltoday.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※本アンケート結果を引用する場合は「株式会社オールトゥデイ」のURL（https://www.alltoday.jp/）を使用してください。

調査結果サマリー

「制作・運用を想定した際に、最も負担が大きいと想定する作業」について尋ねたところ、『コンテンツ準備（17.3％）』と『システム開発・実装（17.3％）』と回答した方が同率で最も多く、『企画・要件定義（15.4％）』『デザイン・UI（14.4％）』『SEO／広告連携設計（13.5％）』となりました。

「コンテンツ準備」と「システム開発」という、性質の異なる作業が同率で1位となり、制作プロジェクトにおける負担が「社内で生み出す素材作り」と「技術的な具現化」の2点に二極化している現状が見て取れます。

特に、人材・教育業界では信頼性が求められる業界特性上、掲載するテキストや画像の選定（コンテンツ準備）に慎重さが求められる一方、予約システムや会員管理といった機能面（システム開発）の複雑さも課題となっていることがうかがえます。

では、こうした負担感は、制作過程における心理的な不安やストレスとどのように結びついているのでしょうか。

「制作過程で感じそうな不安・ストレス」について尋ねたところ、『制作会社とのやり取り（37.5％）』と回答した方が最も多く、次いで『追加費用の発生（33.7％）』『公開までのスケジュール（32.7％）』となりました。

「制作会社とのやり取り」というコミュニケーション面での不安が最多になりました。

これは、発注側（店舗運営者）と受注側（制作会社）の間で、専門用語の壁や業界理解の深さにギャップが生じやすいことが要因として考えられます。

「こちらの意図が正しく伝わっているか」「専門的なことをいわれて判断ができない」といった日々のコミュニケーションコストが蓄積し、大きなストレスとなる可能性があります。

また、こうした認識のズレが、「追加費用」や「スケジュールの遅延」といったトラブルへの懸念にも繋がっているといえるでしょう。

【まとめ】

今回の調査で、人材・教育業界におけるLPやアプリ制作は、「素材準備」と「技術的要件」という二つの異なるプレッシャーが同時にのしかかる、負荷の高い業務であることが明らかになりました。

「コンテンツ準備」と「システム開発」が同率で最大の負担となったことは、魅力的な教育サービスの言語化と、予約システム等の機能実装の両立に多くの企業が苦心している現状を浮き彫りにしています。

さらに、制作過程における懸念が「制作会社とのやり取り」に集中しており、多くの企業が過去の制作経験や周囲の評判から「制作会社とうまく意思疎通ができない」という課題を深刻に捉えていることを示しています。

認識のズレは、「スケジュールの遅延」や「追加費用の発生」といったトラブルの根本原因でもあり、プロジェクト成功の可否は、いかに円滑な意思疎通ができるかが重要になります。

人材・教育業界のWeb施策を成功に導く鍵は、単に作業を代行するだけの下請けではなく、事業構造を深く理解し、共通言語で対話できるパートナーを選ぶことにあります。

DX推進が急務となる今こそ、パートナー選びの基準を「技術力」から「理解力」へとシフトさせる時期に来ているのではないでしょうか。

