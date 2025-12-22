【コラボ】総SNSフォロワー数500万人超の「チャンネルがーどまん」×メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が手掛ける人気アイテムの限定パッケージを発売

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、創業12周年を記念し、超大型YouTuber「チャンネルがーどまん」とのコラボレーション企画を実施いたします。本企画では、メンズクリア監修のスキンケアブランド「C's（シーズ）」商品をはじめとした、全5アイテムの「コラボ限定パッケージ」の販売を開始いたしました。なお、対象商品すべてに限定コラボステッカーが付属します。

■創業12周年を記念したスペシャルコラボが実現！

「チャンネルがーどまん」×メンズ脱毛サロン「メンズクリア」

「日本中の悩み・コンプレックスを0にする」。 これは、メンズクリアが創業からずっと掲げている大切なテーマです。 12周年という節目に、この想いをもっと楽しく、もっとパワフルに届けるため、笑いの力で日本中を元気にする「チャンネルがーどまん」とのコラボが決定しました。 悩みなんて吹き飛ばしてしまうような、彼ららしいエネルギー全開の企画をお届けします。

■取扱い店舗

「チャンネルがーどまん」コラボ新パッケージ

・松本湯：2025年12月14日（日）から販売開始

・ECサイト：2025年1月20日（土）21:00から販売開始

・ドン・キホーテ（対象3店舗）：2025年12月21日（日）から販売開始

：MEGAドン・キホーテ渋谷本店

：ドン・キホーテなんば千日前店

：ドン・キホーテ五反田東口店

・全国メンズクリア店舗：1月4日（土）～順次販売開始

※店舗販売は納品状況により開始日が前後する場合があります。

※全国のメンズクリア店舗における販売スケジュールは、公式HP「お知らせ」にて順次公開いたします。

【購入特典】限定コラボステッカー入り！

メンズクリア創業12周年を記念し、全国のメンズクリア店舗および公式ECサイトにて、「チャンネルがーどまん」とのコラボレーションによる限定パッケージ商品を販売いたします。

対象商品は、メンズクリア監修のスキンケアブランドC's（シーズ）の「FOAMING FACE WASH（泡洗顔）」「FACE LOTION（化粧水）」「MOISTURE FACE EMULSION（乳液）」「BODY CARE GEL（薬用ジェル）」の4アイテムに加え、自社開発の電動シェーバー「MULTI BODY SHAVER」を含む、人気の全5アイテムです。さらに、対象商品すべてに、ここでしか手に入らない「オリジナルステッカー」をプレゼント。創業記念ならではの特別なラインナップを、ぜひこの機会にお買い求めください。

■チャンネルがーどまん×松本湯×メンズクリアのトリプルコラボも開催中！

限定コラボステッカー公式ECサイトで購入する :https://mensclear-shop.com/

松本湯でも、館内に特設ブースを設置し、

期間限定で「チャンネルがーどまん」コラボパッケージ商品を販売いたします。

館内の様子松本湯とは

1936年創業。2021年に実施した大改修プロジェクトのクラウドファンディングでは、1日も経たずに目標を達成し、同年7月下旬に新たな「松本湯」が誕生しました。伝統的な銭湯の雰囲気を残しつつ、モダンな設備とデザインを取り入れた施設は、多世代にわたって人気のデザイナーズ銭湯。

松本湯

【イベント概要】

コラボ期間：2025年12月14日（日）～2026年1月16日（金）

開催場所：松本湯（〒164-0003 東京都中野区東中野5-29-12）

営業時間：平日、土曜日 14:00～24:00

日曜日 8:00～12:00、15:00～24:00

木曜日 定休日(祝日の場合は営業。翌日振替休業。)

アクセス：JR総武線 東中野駅：東口出口左側階段より徒歩８分

地下鉄東西線 落合駅：小滝橋方面３番出口より徒歩３分

西武新宿線 下落合駅：南口より徒歩８分

公式サイト：https://www.matsumoto-yu.com/

X(旧Twitter)：https://x.com/matsumoto_1010

Instagram：https://www.instagram.com/matsumotoyu1010/

■商品紹介

C's FOAMING FACE WASH（泡洗顔）C's FOAMING FACE WASH（泡洗顔）

販売価格：2,980円（税込）

内容量 ：120ｍL

商品説明：ワンプッシュできめ細やかなモフモフ泡が誕生。お肌に負担を与えず手軽に洗顔できます。洗っている間にヘタらず、顔の隅々まで洗うことができます。きめ細やかな泡がカミソリ刃の刺激を減らすこともできるので、シェービング時のクッション材としてもおすすめです。

C's FACE LOTION（化粧水）C's FACE LOTION（化粧水）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：120ml

商品説明：わずか5秒*¹でうるおいをチャージ。さっぱりとした使用感でべたつかず、保湿をサポートします。肌を健やかに保つためのカルノシンや、肌のキメを整えるヒト幹細胞培養液を配合。毎日のスキンケアで、みずみずしくツヤのある肌へ整えます。

C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：120g

商品説明：特殊乳化によって、肌を優しく包み込むような保湿感を追求。4種の保湿成分が肌のうるおいを保ち、健やかな肌環境をサポートします。乾燥を防ぎたい方や、しっとりとした肌を目指す方におすすめです。

C's BODY CARE GEL（薬用ジェル）C's BODY CARE GEL（薬用ジェル）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：200g

2つの有効成分が、保湿と黒ずみケアにアプローチ。従来のプラセンタよりも吸収力の高い水溶性プラセンタエキスを採用。べたつきを抑えながら、肌荒れやニキビの悪化を防ぎ、肌を健やかに整えます。

MULTI BODY SHAVER（電動シェーバー）MULTI BODY SHAVER（電動シェーバー）

販売価格：4,460円（税込）

内容量 ：1点

接触面積が広い3D網目状の刃を採用し、丸みを帯びた刃先が肌に自然と密着。肌を傷つけることなく、深剃りが可能です。生活防水仕様（IPX4）のため、お風呂場でも使用可能。さらに、2種類の付属ヘッドにより、鼻毛を含む全身のムダ毛ケアをこれ1本で実現。交換刃も付属しているため、長くご使用いただけます。

*¹ 個人差があります。

■YouTuber「チャンネルがーどまん」

YouTuber「チャンネルがーどまん」チャンネルがーどまん

「チャンネルがーどまん」は、SNSで話題の破壊系エンターテイナー。日常の「壁」をぶっ壊すユニークな企画や挑戦動画で、多くのファンを魅了しています。ユーモアと大胆さを兼ね備えた彼らのコンテンツは、見ているだけでスッキリ爽快な気分に。今回のメンズクリアとのコラボでは、その破壊力と楽しさで、男性の美容意識をさらに盛り上げ、脱毛の楽しさや新しい挑戦の魅力を体感できる企画をお届けします。大胆で刺激的なチャレンジ精神は、見ているだけでワクワク感が止まりません。

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCSmIO01FO8IxQo-6yL63BzA公式Instagram :https://www.instagram.com/gardman556/

【メンズ脱毛サロンGoogle口コミ数No.1*²】のメンズクリア

店内の様子

47都道府県全エリアに出店を達成したメンズ脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*³店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*⁴を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁵を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*² 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手3社 調査方法：大手脱毛サロン3社（メンズクリア、リンクス、RBL）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*³ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*⁴ 2025年4月時点

*⁵ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

メンズクリア公式ホームページ :https://mensclear.com/

■メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が選ばれる理由

【 POINT.1 】最新の脱毛機「クリアプロ」を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却しています。それにより脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上を自由に移動可能！引っ越しや出張でも安心して通える

独自の予約システムにより、申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛できるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

【業界初】 顧客向け契約付帯型の「前払金保証」サービス導入

メンズクリア脱毛機「クリアプロ」店舗移動自由施術風景

■本保証サービス実施の背景と概要

近年、脱毛クリニックやサロン等の経営不振による施術中止や返金トラブルが問題となっています。

メンズクリアは、株式会社日本保証より「経営および財務状況が健全である」と正式に認められ「前払金保証」サービスを導入いたしました。 お客様により安心してご契約・施術を受けていただけるよう、 万が一、脱毛サロンが倒産してしまった場合でも、お客様の未消化分の施術料金を保証*⁶する制度です。なお、現時点で当社の経営に問題はなく、今後も安定したサービス提供を継続してまいります。

*⁶ 関連商品の代金、特典・付帯サービスに係る返還債務は含まないものとします。 保証サービスの詳細は、エステ契約書の約款をご確認ください。

前払金保証サービスのイメージ前払金保証とは :https://mensclear.com/guarantee/

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan