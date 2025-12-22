声優・梶裕貴プロデュース音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」創作コンクール 第2回『そよぎコン』の受賞作品を発表！
声優・梶裕貴による音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」は、2025年9月16日（火） ～ 2025年10月31日（金）に開催した創作コンクール 第２回『そよぎコン』の審査結果を発表いたしました。
■第２回『そよぎコン』開催概要
募集部門：ソング調声部門（「梵そよぎ」を使用した歌唱作品）
募集期間：2025年9月16日（火）10:00 ～ 2025年10月31日（金）23:59
賞金総額：30万円
■ 第２回『そよぎコン』ソング調声部門 受賞結果
【最優秀賞】（賞金15万円）
人類派 さん
作品：
真実を辿るまで - 人類派 feat.梵そよぎ (Until the Truth is Found - Jinruiha feat.Soyogisoyogi)
【優秀賞】（賞金8万円）
るりねまろ さん
作品：
「今宵、幾何学的人形(フラクタルドール)は浪漫を詠う。」／るりねまろfeat.梵そよぎ
【入賞】（賞金1万円）
衿淵けーさん
月夜の蟹
Luca 🥹
soromon advance
TOMoL
ムラサメ
鈴@そよそよカバーP
各受賞作品は、以下の特設ページにて公開中です。
▶ 第2回そよぎコン 結果発表ページ
https://soyogi-fractal.com/special/soyogicon2/result/index.html
■梶裕貴コメント
今回も様々な形での作曲・調声アプローチが散見され、とても有意義なコンクールになったと感じております。ご参加くださった皆々様の努力とユーモアに心から感謝です。第1回目のコンクールで出会った素晴らしい才能たちには、既に何度もお仕事のオファーをさせていただいております。プロアマ問わず、魅力的なクリエイターと一緒に文化を創っていくのが【そよぎフラクタル】。今後も、ぜひ共に新しいエンタメを生み出していきましょう！
■ 2026年3月8日(日)開催『そよぎEXPO』チケット好評発売中！
【そよぎフラクタル】の集大成となる 3DエンタテインメントLIVE『そよぎEXPO』 が、
2026年3月8日（日）、東京ガーデンシアターにて 昼・夜2公演 で開催されます。
EXPOの詳細・チケットご購入は下記の特設サイトへ。
『そよぎEXPO』特設サイト：https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/(https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/)
■『そよぎEXPO』に向けて制作されたコンピレーションアルバム「0rigin」好評配信中！
豪華アーティスト陣によって『そよぎEXPO』に向けて書き下ろされた楽曲全18曲を収録したコンピレーションアルバム「0rigin」が、現在各音楽配信サービスにて好評配信中です。
【コンピレーションアルバム「0rigin」収録曲・楽曲提供アーティスト一覧（収録順）】
01. 0rigin - 水槽
02. Border - 堤 博明
03. 環世界 - KOHTA YAMAMOTO
04. Curtain Call - 横山 克＆天城サリー
05. ペイル・ブルー・ドット - 斉藤 壮馬
06. I WANNA KNOW - AMADEUS (武内 駿輔 & Lotus Juice)
07. v01cez - 澤野 弘之
08. 梵能オーケストラ - 森久保 祥太郎
09. 聲の唄 - 豊永 利行
10. 雫花に梵 - 桑原 聖
11. かなたとこなた - 林 ゆうき
12. Heartfelt - 伊東 健人
13. 電波Jack - 下野 紘
14. 神がかりときめキュン！ - るぅと (すとぷり)
15. ねむねむびよりzZZ - 小岩井 ことり
16. 蜃気楼なんかじゃない - UNISON SQUARE GARDEN 田淵 智也
17. 言葉にできないのに - 大原 ゆい子
18. 千年後のボクへ - Revo (Sound Horizon / Linked Horizon)
配信サービス一覧：https://linkco.re/BTm8g0HS(https://linkco.re/BTm8g0HS)
【梶裕貴プロフィール】
梶裕貴（かじゆうき）
生年月日:1985年9月3日
出身地:東京都
2023年、自身の声優歴 20 周年を記念したプロジェクト【そよぎフラクタル】を発表。 アニメ、吹き替えをはじめ、ラジオ、ナレーション、映像、舞台など幅広い活躍を続ける。過去、その年に最も印象に残った声優を表彰する声優アワードにて、史上初にして唯一、2年連続で主演男優賞を受賞。その声に、人の脳や心に癒しや安らぎを与える「1/f ゆらぎ」の響きを持つ。
主な出演作
「進撃の巨人」エレン・イェーガー
「七つの大罪」メリオダス
「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍
「⻤滅の刃」錆兎
「ハイキュー!!」孤爪研磨
公式X: https://x.com/KAJI__OFFICIAL
公式Instagram: https://www.instagram.com/yuki_kaji_official
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCx2XAGS0FoG9S6r0bhNo2UA
【梵そよぎプロフィール】
梵そよぎ（そよぎそよぎ）
「声」と「言葉」を与えたことで誕生した、もう一つの世界の梶裕貴。様々なクリエイターとのコラボレーションを通じて、人格を形成・成長していく存在。
キャラクターデザイン：米山舞
【そよぎフラクタルとは？】
梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ(そよぎそよぎ)』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶裕貴自身が企画立案。
幾何学模様(＝フラクタル)の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という、創作ユニットとしての理想形を願い、誕生したプロジェクト。
公式サイト：https://www.soyogi-fractal.com/
公式X：https://x.com/kaji_project
公式YouTube：https://www.youtube.com/@soyogi-fractal
【お問い合わせ】
そよぎフラクタル運営事務局
E-mail：contact@soyogi-fractal.com