声優・梶裕貴プロデュース音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」創作コンクール 第2回『そよぎコン』の受賞作品を発表！

声優・梶裕貴による音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」は、2025年9月16日（火） ～ 2025年10月31日（金）に開催した創作コンクール 第２回『そよぎコン』の審査結果を発表いたしました。

■第２回『そよぎコン』開催概要

募集部門：ソング調声部門（「梵そよぎ」を使用した歌唱作品）

募集期間：2025年9月16日（火）10:00 ～ 2025年10月31日（金）23:59

賞金総額：30万円

■ 第２回『そよぎコン』ソング調声部門 受賞結果

【最優秀賞】（賞金15万円）

人類派 さん

作品：

真実を辿るまで - 人類派 feat.梵そよぎ (Until the Truth is Found - Jinruiha feat.Soyogisoyogi)

【優秀賞】（賞金8万円）

るりねまろ さん

作品：

「今宵、幾何学的人形(フラクタルドール)は浪漫を詠う。」／るりねまろfeat.梵そよぎ

【入賞】（賞金1万円）

衿淵けーさん

月夜の蟹

Luca 🥹

soromon advance

TOMoL

ムラサメ

鈴@そよそよカバーP

各受賞作品は、以下の特設ページにて公開中です。

▶ 第2回そよぎコン 結果発表ページ

https://soyogi-fractal.com/special/soyogicon2/result/index.html

■梶裕貴コメント

今回も様々な形での作曲・調声アプローチが散見され、とても有意義なコンクールになったと感じております。ご参加くださった皆々様の努力とユーモアに心から感謝です。第1回目のコンクールで出会った素晴らしい才能たちには、既に何度もお仕事のオファーをさせていただいております。プロアマ問わず、魅力的なクリエイターと一緒に文化を創っていくのが【そよぎフラクタル】。今後も、ぜひ共に新しいエンタメを生み出していきましょう！

■ 2026年3月8日(日)開催『そよぎEXPO』チケット好評発売中！

【そよぎフラクタル】の集大成となる 3DエンタテインメントLIVE『そよぎEXPO』 が、

2026年3月8日（日）、東京ガーデンシアターにて 昼・夜2公演 で開催されます。

EXPOの詳細・チケットご購入は下記の特設サイトへ。

『そよぎEXPO』特設サイト：https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/(https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/)

■『そよぎEXPO』に向けて制作されたコンピレーションアルバム「0rigin」好評配信中！

豪華アーティスト陣によって『そよぎEXPO』に向けて書き下ろされた楽曲全18曲を収録したコンピレーションアルバム「0rigin」が、現在各音楽配信サービスにて好評配信中です。

【コンピレーションアルバム「0rigin」収録曲・楽曲提供アーティスト一覧（収録順）】

01. 0rigin - 水槽

02. Border - 堤 博明

03. 環世界 - KOHTA YAMAMOTO

04. Curtain Call - 横山 克＆天城サリー

05. ペイル・ブルー・ドット - 斉藤 壮馬

06. I WANNA KNOW - AMADEUS (武内 駿輔 & Lotus Juice)

07. v01cez - 澤野 弘之

08. 梵能オーケストラ - 森久保 祥太郎

09. 聲の唄 - 豊永 利行

10. 雫花に梵 - 桑原 聖

11. かなたとこなた - 林 ゆうき

12. Heartfelt - 伊東 健人

13. 電波Jack - 下野 紘

14. 神がかりときめキュン！ - るぅと (すとぷり)

15. ねむねむびよりzZZ - 小岩井 ことり

16. 蜃気楼なんかじゃない - UNISON SQUARE GARDEN 田淵 智也

17. 言葉にできないのに - 大原 ゆい子

18. 千年後のボクへ - Revo (Sound Horizon / Linked Horizon)

配信サービス一覧：https://linkco.re/BTm8g0HS(https://linkco.re/BTm8g0HS)

【梶裕貴プロフィール】

梶裕貴（かじゆうき）

生年月日:1985年9月3日

出身地:東京都

2023年、自身の声優歴 20 周年を記念したプロジェクト【そよぎフラクタル】を発表。 アニメ、吹き替えをはじめ、ラジオ、ナレーション、映像、舞台など幅広い活躍を続ける。過去、その年に最も印象に残った声優を表彰する声優アワードにて、史上初にして唯一、2年連続で主演男優賞を受賞。その声に、人の脳や心に癒しや安らぎを与える「1/f ゆらぎ」の響きを持つ。

主な出演作

「進撃の巨人」エレン・イェーガー

「七つの大罪」メリオダス

「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍

「⻤滅の刃」錆兎

「ハイキュー!!」孤爪研磨

公式X: https://x.com/KAJI__OFFICIAL

公式Instagram: https://www.instagram.com/yuki_kaji_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCx2XAGS0FoG9S6r0bhNo2UA

【梵そよぎプロフィール】

梵そよぎ（そよぎそよぎ）

「声」と「言葉」を与えたことで誕生した、もう一つの世界の梶裕貴。様々なクリエイターとのコラボレーションを通じて、人格を形成・成長していく存在。

キャラクターデザイン：米山舞

【そよぎフラクタルとは？】

梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ(そよぎそよぎ)』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶裕貴自身が企画立案。

幾何学模様(＝フラクタル)の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という、創作ユニットとしての理想形を願い、誕生したプロジェクト。

公式サイト：https://www.soyogi-fractal.com/

公式X：https://x.com/kaji_project

公式YouTube：https://www.youtube.com/@soyogi-fractal

【お問い合わせ】

そよぎフラクタル運営事務局

E-mail：contact@soyogi-fractal.com